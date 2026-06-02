Giải pháp đang khẳng định năng lực thực chiến mạnh mẽ khi được triển khai thành công tại các doanh nghiệp lớn như FPT Retail, Sơn Kova với hơn 1.600 người dùng.

FPT Data Suite được vinh danh tại Giải thưởng Sao Khuê. Nguồn: Giải thưởng Sao Khuê 2026.

Bước ngoặt làm chủ công nghệ dữ liệu của doanh nghiệp Việt

Việc FPT Data Suite được Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) vinh danh tại hạng mục Quản trị Tổng thể mang ý nghĩa quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của các giải pháp Analytics và BI nội địa. Nhiều năm qua, phân khúc phần mềm phân tích chuyên sâu tại Việt Nam vốn là sân chơi chiếm ưu thế của các giải pháp ngoại nhập, khiến doanh nghiệp, tổ chức phải đối mặt với bài toán chi phí bản quyền lớn, sự phức tạp khi tích hợp hạ tầng và những rào cản về an toàn thông tin theo tiêu chuẩn Việt Nam.

Sự công nhận tại Sao Khuê 2026 là minh chứng cho thấy một nền tảng BI do doanh nghiệp Việt làm chủ hoàn toàn có khả năng tối ưu hóa chi phí đầu tư và mang lại giải pháp thay thế linh hoạt, phù hợp với đặc thù dữ liệu nội địa. Giải thưởng này đóng vai trò như một bảo chứng về mặt công nghệ, giúp các nhà quản lý CNTT và ban điều hành yên tâm xây dựng một hệ sinh thái dữ liệu bền vững, có tính kế thừa cao cho tổ chức.

Bước sang giai đoạn 2025 - 2026, thị trường công nghệ chứng kiến làn sóng thắt chặt chi phí vận hành và tối ưu hóa hiệu suất trên quy mô toàn cầu, đặt ra áp lực lớn cho các nhà quản lý trong việc kiểm soát hiệu suất vận hành. Theo các báo cáo xu hướng quản trị mới nhất, thách thức của doanh nghiệp hiện nay không nằm ở khối lượng dữ liệu, mà nằm ở tính chất phân tán cục bộ của chúng trên hệ thống hạ tầng sẵn có. Sự ngắt kết nối giữa các nền tảng độc lập khiến việc khai thác thông tin bị cô lập, trong khi các công cụ báo cáo truyền thống còn gặp khó khăn trước bài toán hợp nhất dữ liệu đa nguồn.

Năng lực hiện thực hóa mô hình Data-driven thực chiến

Để tháo gỡ triệt để bài toán dữ liệu phân mảnh, FPT Data Suite định hình lại phương thức tương tác với dữ liệu thông qua cơ chế vận hành khép kín đầu cuối (End-to-End). Thay vì phải chắp vá nhiều công cụ rời rạc, giải pháp hợp nhất trọn vẹn cả bốn giai đoạn cốt lõi của một vòng đời dữ liệu bao gồm thu thập từ các nguồn phân mảnh như ERP, CRM, HRM, kế tiếp là xử lý làm sạch dữ liệu thô, quản trị an toàn và cuối cùng là trực quan hóa theo thời gian thực trên một hệ thống thống nhất.

Sự kết nối đồng bộ này giúp giảm thiểu tối đa các điểm nghẽn về mặt thông tin, xử lý vấn đề silo, phân mảnh dữ liệu giữa các phòng ban độc lập để thiết lập một nguồn dữ liệu nhất quán (single source of truth). Hệ thống báo cáo tĩnh chậm trễ được thay thế bằng các bảng điều khiển động cập nhật liên tục, đảm bảo rằng các chỉ số đến tay nhà quản lý luôn là dữ liệu cập nhật theo giời gian thực phản ánh chính xác sức khỏe vận hành của tổ chức.

Sức mạnh giúp FPT Data Suite thuyết phục các chuyên gia công nghệ nằm ở kiến trúc triển khai linh hoạt đi kèm hệ thống bảo mật nghiêm ngặt đa lớp. Nền tảng được thiết kế để mở rộng dễ dàng trên tầng điện toán đám mây tiên tiến, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thông tin khắt khe của khối ngành tài chính, ngân hàng hay bán lẻ quy mô lớn.

Bên cạnh đó, tính năng self-service BI đột phá với giao diện kéo thả trực quan đã xóa bỏ khoảng cách công nghệ, cho phép bất kỳ nhân sự kinh doanh hay vận hành có thể tự tay khai thác, xây dựng báo cáo (report) theo nhu cầu riêng mà không cần phụ thuộc quá nhiều vào bộ phận IT. Năng lực chịu tải vượt trội của phần mềm đã được chứng minh sinh động qua quy mô vận hành thực tế tại FPT Retail - đơn vị vận hành chuỗi nhà thuốc Long Châu và Công ty Sơn Kova, biến các khối dữ liệu thô khổng lồ thành các biểu đồ mang tính gợi mở, giúp ban lãnh đạo phát hiện sớm các rủi ro vận hành và chủ động nắm bắt các cơ hội tăng trưởng mới.

“Sự ghi nhận tại Sao Khuê 2026 chứng minh FPT Data Suite đã giải được bài toán cấp bách nhất của doanh nghiệp hiện nay: biến dữ liệu phân mảnh thành năng lực ra quyết định theo thời gian thực. Chúng tôi phát triển nền tảng này để đảm bảo mọi nhà quản lý doanh nghiệp đều có thể làm chủ dòng chảy thông tin mà không gặp rào cản về công nghệ hay chi phí”, ông Vũ Quang Chiến, Phó Giám đốc Khối Công nghệ Cloud, FPT Smart Cloud, Tập đoàn FPT chia sẻ.

(Nguồn: FPT)