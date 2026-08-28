Đằng sau thỏa thuận này là những sản phẩm đã đi vào hoạt động như Megastore Express và nền tảng Official Supporters Club, cho thấy công nghệ đang được hai bên đưa vào giải quyết những bài toán cụ thể về trải nghiệm người hâm mộ bóng đá, từ ngày thi đấu tại Stamford Bridge đến cộng đồng cổ động viên trên toàn cầu.

FPT và Chelsea gia hạn hợp tác chiến lược sang mùa giải 2026/27

Stamford Bridge đã tồn tại gần 150 năm ở trung tâm Tây London, nằm giữa các tuyến đường sắt và nhiều công trình xung quanh, khiến việc mở rộng sân gặp không ít trở ngại. Với sức chứa khoảng 41.000 chỗ, sân nhỏ hơn Emirates của Arsenal, trong khi Manchester United đã công bố kế hoạch xây sân mới có thể chứa 100.000 người với chi phí được cho là khoảng 2 tỷ bảng. Theo TechInformed, Chelsea cũng từng được phê duyệt kế hoạch tái phát triển Stamford Bridge lên khoảng 60.000 chỗ với mức đầu tư 1 tỷ bảng, nhưng kế hoạch này đã đình trệ.

Trong bối cảnh không gian vật lý của Stamford Bridge khó mở rộng, TechInformed nhận định Chelsea đang tăng đầu tư vào các sản phẩm số để tiếp cận cộng đồng người hâm mộ toàn cầu và cải thiện trải nghiệm trong ngày thi đấu. Đây là một phần bối cảnh cho các dự án Chelsea triển khai cùng FPT, thay vì một lựa chọn thay thế cho việc đầu tư vào sân vận động.

Một trong những bài toán được FPT và Chelsea xử lý là tình trạng xếp hàng tại Megastore trước giờ bóng lăn. Giải pháp là Megastore Express, ra mắt tháng 1/2026. Đây là một hệ thống Click & Collect ưu tiên di động. Người hâm mộ có thể đặt sản phẩm trước qua hệ thống, thanh toán trực tuyến và lựa chọn điểm nhận hàng trước khi đến sân. Sau khi hoàn tất đơn hàng, mã QR được sử dụng để nhận hàng tại điểm lấy hàng của Megastore Express ở Stamford Bridge.

Một bài toán khác nằm ngoài phạm vi sân Stamford Bridge: kết nối mạng lưới cổ động viên trên toàn cầu. Chelsea hiện có hơn 350 hội cổ động viên chính thức tại hơn 100 quốc gia. Theo TechInformed, nền tảng số dành cho các hội cổ động viên trước đó đã ngừng hoạt động từ năm 2022. FPT sau đó tham gia phát triển lại nền tảng này, cho phép người hâm mộ tìm kiếm, khám phá và tham gia các hội cổ động viên trên toàn thế giới, tìm thông tin về các hoạt động, địa điểm gặp mặt và tạo hội mới. Nền tảng sử dụng cơ chế đăng nhập một lần thông qua hệ sinh thái số của Chelsea.

Theo TechInformed, kể từ khi ra mắt, nền tảng đã thu hút hơn 16.000 người dùng. Con số này cho thấy phạm vi của bài toán mà Chelsea và FPT đang giải quyết không chỉ nằm trong hơn 40.000 chỗ ngồi tại Stamford Bridge, mà còn ở cách câu lạc bộ duy trì kết nối với cộng đồng người hâm mộ ở nhiều quốc gia.

Trong mùa giải 2026/27, FPT và Chelsea cho biết sẽ tiếp tục hành trình chuyển đổi số của câu lạc bộ, tập trung vào các giải pháp nâng cao trải nghiệm và mức độ gắn kết của người hâm mộ. Chelsea cũng xác định công nghệ và các giải pháp ứng dụng AI là một trong những hướng giúp câu lạc bộ mở rộng hiện diện số và đưa người hâm mộ đến gần hơn với đội bóng.

Theo ông Mark Scrivens, Tổng Giám đốc FPT tại Vương quốc Anh, việc gia hạn hợp tác phản ánh khả năng triển khai nhanh trên quy mô lớn, tư duy đồng kiến tạo và cách tiếp cận đổi mới dựa trên AI của FPT. Trong giai đoạn tiếp theo, đội ngũ hai bên sẽ tiếp tục phối hợp để biến các ý tưởng thành những giải pháp thực tế lấy người hâm mộ làm trung tâm.

Từ một đơn hàng cần được nhận nhanh trước giờ bóng lăn đến việc tìm một hội cổ động viên Chelsea ở bên kia thế giới, hai sản phẩm đã đưa phạm vi hợp tác FPT - Chelsea từ khái niệm “chuyển đổi số” xuống những điểm chạm rất cụ thể trong hành trình của người hâm mộ.

(Nguồn: FPT)