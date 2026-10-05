Từ ngày 3/10, tòa nhà 13 tầng tại đường Nguyễn Thị Thập (Đà Nẵng) đi vào hoạt động, mang tới cho sinh viên FPT Polytechnic hệ thống xưởng thực hành hiện đại, mô phỏng chuẩn doanh nghiệp cùng chiến lược đẩy mạnh năng lực ứng dụng AI.

Công trình có tổng diện tích hơn 14.000 m², gồm 13 tầng nổi và 1 tầng hầm, được đầu tư đồng bộ về hạ tầng đào tạo, thực hành và ứng dụng công nghệ.

Toàn cảnh Tòa nhà FPT Polytechnic Đà Nẵng

Không gian đào tạo hướng đến trải nghiệm thực tế

Tòa nhà FPT Polytechnic Đà Nẵng được đưa vào hoạt động trong bối cảnh giáo dục nghề nghiệp đang được định hướng đổi mới theo hướng tăng cường tính thực tiễn, gắn đào tạo với yêu cầu của thị trường lao động.

Theo TS. Lê Trường Tùng - Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học FPT, Tập đoàn FPT, điểm đáng chú ý của cơ sở mới không chỉ nằm ở quy mô công trình mà còn ở cách tổ chức các không gian phục vụ người học.

“Điểm đáng chú ý là công trình không chỉ chú trọng đến hình thức bên ngoài mà còn tạo ra những không gian có tính sử dụng cao. Trong đó, tầng 7 là một điểm nhấn với sự kết hợp giữa không gian trong nhà và ngoài trời, hướng biển; hội trường được đầu tư rộng rãi, hiện đại, có thể phục vụ không chỉ các hoạt động của FPT Polytechnic mà cả những sự kiện, hoạt động khác”, ông Tùng chia sẻ.

Theo TS. Lê Trường Tùng, cơ sở giáo dục không chỉ cần có phòng học mà còn cần tạo môi trường để người học học tập, thực hành, giao lưu, trải nghiệm và kết nối với xã hội.

TS Lê Trường Tùng - Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học FPT

Từ định hướng này, nhiều không gian tại cơ sở mới được thiết kế theo hướng tăng cường trải nghiệm nghề nghiệp. Hệ thống xưởng thực hành được trang bị máy móc, thiết bị và mô hình mô phỏng môi trường làm việc thực tế, giúp sinh viên có thêm điều kiện rèn luyện kỹ năng ngay trong quá trình học.

Xưởng thực hành Công nghệ thông tin được trang bị hệ thống máy tính cấu hình cao cùng hạ tầng mạng chuyên dụng. Xưởng Công nghệ kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa tích hợp các thiết bị điều khiển thông minh và mô hình tự động hóa, phục vụ việc thực hành trên các hệ thống gần với môi trường sản xuất.

Với ngành Thiết kế đồ họa, xưởng thực hành được bố trí thiết bị đồ họa chuyên dụng và không gian sáng tạo theo định hướng studio. Trong khi đó, xưởng thực hành Kinh tế được mô phỏng theo không gian doanh nghiệp và văn phòng, tạo điều kiện để sinh viên thực hành nghiệp vụ và kỹ năng nghề trong bối cảnh gần với công việc thực tế.

Đại diện ngành giáo dục Đà Nẵng đánh giá việc đầu tư cơ sở vật chất là một trong những yếu tố góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Ông Mai Tấn Linh - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng - cho rằng cơ sở mới tạo thêm điều kiện để sinh viên được trang bị kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng thích ứng với môi trường làm việc thực tế.

Theo ông Mai Tấn Linh, trong bối cảnh yêu cầu về nguồn nhân lực ngày càng cao, giáo dục nghề nghiệp cần tiếp tục đổi mới, gắn đào tạo với thực tiễn và nhu cầu của thị trường lao động. Việc đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng môi trường học tập hiện đại là một bước quan trọng nhằm tạo điều kiện tốt hơn cho người học.

Ông Mai Tấn Linh - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng

Tăng cường năng lực ứng dụng AI cho sinh viên

Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, FPT Polytechnic Đà Nẵng đẩy mạnh trang bị năng lực ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho sinh viên.

Thay vì chỉ tiếp cận AI như một công cụ hỗ trợ, sinh viên được hướng đến khả năng giao tiếp, khai thác và làm việc hiệu quả với AI trong quá trình học tập và nghề nghiệp. AI được định hướng như một “trợ lý” hỗ trợ người học tối ưu năng suất và giải quyết các bài toán thực tế trong nhiều lĩnh vực như Marketing, Thiết kế đồ họa, Công nghệ thông tin, Cơ khí - Tự động hóa…

Việc tăng cường năng lực ứng dụng AI được kỳ vọng giúp sinh viên chủ động thích ứng với sự thay đổi nhanh của công nghệ, đồng thời nâng cao khả năng đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.

Với sinh viên, giá trị của một cơ sở đào tạo mới không chỉ nằm ở quy mô công trình mà còn ở những trải nghiệm có thể diễn ra trong quá trình học tập.

Nguyễn Thế Hiển, sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, cho biết em mong chờ được trải nghiệm các không gian thực hành và khu sinh hoạt chung tại cơ sở mới, đặc biệt khi chương trình đào tạo của FPT Polytechnic chú trọng thực hành.

Sinh viên Nguyễn Thế Hiển

Việc đưa Tòa nhà FPT Polytechnic Đà Nẵng vào hoạt động bổ sung một không gian đào tạo quy mô tại thành phố, đồng thời tạo thêm điều kiện để FPT Polytechnic mở rộng các hoạt động học tập, thực hành và trải nghiệm nghề nghiệp cho sinh viên khu vực miền Trung.

Lệ Thanh