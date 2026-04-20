Cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên 2026 của FPT Retail

Trong bối cảnh môi trường kinh doanh tiếp tục chịu tác động từ căng thẳng địa chính trị, biến động thuế quan, áp lực chi phí đầu vào và các yếu tố bất định của kinh tế toàn cầu, FPT Retail cho biết đã chủ động, sẵn sàng các phương án điều hành linh hoạt, theo sát diễn biến trong nước và quốc tế. Công ty đồng thời tăng cường quản trị rủi ro, liên tục nâng cao hiệu suất vận hành và duy trì định hướng phát triển thận trọng nhưng hiệu quả.

Năm 2026, FPT Retail đặt mục tiêu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với doanh thu thuần dự kiến đạt 59.500 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2025, và lợi nhuận trước thuế đạt 1.550 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 27%. Kế hoạch này phản ánh định hướng phát triển theo hướng tăng trưởng đi đôi với nâng cao hiệu quả hoạt động, trong đó tập trung vào ba trụ cột chính gồm mở rộng hệ sinh thái y tế, tối ưu vận hành toàn hệ thống và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và dữ liệu.

FPT Retail báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025

FPT Long Châu - Động lực tăng trưởng chiến lược

Năm 2026, doanh nghiệp dự kiến mở rộng mạng lưới nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc thêm 450 điểm theo hướng chọn lọc, đảm bảo hiệu quả trên từng điểm bán.

Bên cạnh đó, Long Châu sẽ đẩy mạnh hợp tác chiến lược với các hãng dược hàng đầu thế giới nhằm đưa về Việt Nam các sản phẩm và giải pháp điều trị hiện đại. Đây là nền tảng quan trọng giúp Long Châu nâng cao năng lực cung ứng, đồng thời rút ngắn khoảng cách tiếp cận thuốc thế hệ mới giữa Việt Nam và các quốc gia phát triển. Đáng chú ý, trong năm 2026, Long Châu dự kiến đưa về Việt Nam hơn 30 loại thuốc thế hệ mới và giải pháp điều trị tiên tiến, tập trung vào các bệnh hiếm và bệnh mạn tính nặng.

Song song với mở rộng quy mô, Long Châu tập trung tăng trưởng doanh thu và hiệu quả hoạt động trên từng cửa hàng, thông qua việc mở rộng danh mục sản phẩm dịch vụ đồng thời gia tăng giá trị trên mỗi khách hàng. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo, cũng góp phần tối ưu vận hành và cá nhân hoá nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Suốt thời gian qua, Long Châu không ngừng tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ, dữ liệu lớn, chuyển đổi AI để phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe cho người Việt. Theo đó, Long Châu là chuỗi nhà thuốc đầu tiên được tích hợp trên VNeID, đồng thời cũng là hệ thống tiên phong ứng dụng dữ liệu cư trú để phục vụ người dân theo tài khoản gia đình. Trong thời gian tới, Long Châu tiếp tục mở rộng nhiều mô hình dịch vụ chăm sóc sức khoẻ mới theo tiêu chí hiện đại, thuận tiện, sát dân và gần dân.

Với định hướng xây dựng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện, Long Châu tiếp tục củng cố niềm tin và nâng cao năng lực chuyên môn đội ngũ thông qua việc gia tăng hàm lượng y khoa, kết hợp chặt chẽ với ứng dụng công nghệ trong khuôn khổ. Đồng thời, doanh nghiệp chủ động chuẩn bị nguồn lực về nhân sự chất lượng cao và nền tảng công nghệ chuẩn mực để sẵn sàng triển khai các dịch vụ y tế mới khi điều kiện thị trường và nhu cầu người dân đã hội tụ. Việc tăng cường hợp tác với các tổ chức y tế uy tín trong và ngoài nước cũng là nền tảng quan trọng nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ an toàn, hiệu quả và đáng tin cậy.

FPT Shop - Nâng cao hiệu quả vận hành sau tái cấu trúc

Trong năm 2026, hệ thống tập trung đa dạng hóa danh mục sản phẩm - dịch vụ, đẩy mạnh ngành hàng điện máy, gia dụng có lắp đặt và thiết bị IoT nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng và gia tăng giá trị trên mỗi giao dịch. Song song, FPT Shop mở rộng hệ sinh thái số với SIM FPT và các dịch vụ số, hướng tới mục tiêu đạt khoảng 1,1 triệu thuê bao, đồng thời phát triển các dịch vụ giá trị gia tăng để nâng cao trải nghiệm và mức độ gắn kết khách hàng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp tiếp tục tối ưu mô hình kinh doanh, phát triển kênh online và cải thiện hiệu quả vận hành trên toàn hệ thống, trong đó ứng dụng trí tuệ nhân tạo đóng vai trò quan trọng trong cá nhân hóa trải nghiệm và nâng cao hiệu quả bán hàng.

FPT Shop tiếp tục được vận hành theo định hướng nâng cao hiệu quả sau tái cấu trúc

Với định hướng kết hợp giữa đổi mới mô hình kinh doanh và ứng dụng công nghệ, FPT Shop kỳ vọng duy trì tăng trưởng ổn định, đóng góp tích cực vào kết quả hợp nhất và tạo nền tảng cho phát triển bền vững của FPT Retail trong dài hạn.

(Nguồn: FPT Retail)