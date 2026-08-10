Fracora đạt Top 10 Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam ngành Làm đẹp

Chương trình “Nhãn hiệu nổi tiếng - Nhãn hiệu cạnh tranh Việt Nam 2026” do Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA) chủ trì tổ chức, là hoạt động thường niên nhằm tôn vinh những thương hiệu có uy tín, năng lực cạnh tranh và định hướng phát triển bền vững, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp chú trọng xây dựng, bảo vệ và nâng cao giá trị tài sản trí tuệ trong quá trình hội nhập.

Để được ghi nhận tại chương trình, các thương hiệu phải là những nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam và đáp ứng nhiều tiêu chí về uy tín, năng lực cạnh tranh... Đây là những yếu tố quan trọng tạo nên giá trị thương hiệu và khả năng cạnh tranh lâu dài trên thị trường.

Trong khuôn khổ chương trình năm nay, Fracora đã được vinh danh Top 10 Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam, ngành Làm đẹp. Danh hiệu không chỉ ghi nhận những nỗ lực của thương hiệu trong quá trình phát triển tại Việt Nam mà còn ghi dấu câu chuyện về hành trình xây dựng uy tín, niềm tin và những giá trị bền vững của một thương hiệu đến từ Nhật Bản.

Ông Phạm Tiến Dũng - CEO Công ty TNHH Phạm Gia Thái Bình, đơn vị phân phối sản phẩm fracora tại Việt Nam nhận chứng nhận và kỷ niệm chương

Hành trình xây dựng nền tảng thương hiệu tại Việt Nam

Đối với một thương hiệu quốc tế, phát triển bền vững tại một thị trường mới không chỉ bắt đầu từ chất lượng mà còn từ nền tảng pháp lý. Việc đăng ký và bảo hộ nhãn hiệu không chỉ bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp mà còn góp phần giúp người tiêu dùng nhận diện và lựa chọn đúng thương hiệu chính hãng.

Tại Việt Nam, Fracora đã được đăng ký và bảo hộ nhãn hiệu từ năm 2009, sau đó tiếp tục được gia hạn theo quy định của pháp luật. Đây là nền tảng thể hiện định hướng đầu tư lâu dài và cam kết phát triển bền vững của thương hiệu tại thị trường Việt Nam.

Không ngừng đổi mới

Tiền thân của Fracora là tập đoàn dược phẩm Kyowa (Nhật Bản). Năm 2024, thương hiệu công bố đổi tên thành Fracora và định hướng phát triển mới “Life Science & Beauty”. Đây là bước chuyển đánh dấu tầm nhìn hướng tới sự kết hợp giữa khoa học, sức khỏe và vẻ đẹp, đồng hành cùng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng hiện đại.

Cùng với đó, Fracora cũng giới thiệu hệ thống nhận diện thương hiệu mới. Logo gồm bốn vòng tròn liên kết tượng trưng cho bốn cam kết mà thương hiệu theo đuổi trong hành trình phát triển, từ nghiên cứu, chất lượng đến sự tin cậy và đồng hành lâu dài với khách hàng.

Sự đồng hành của Công ty TNHH Phạm Gia Thái Bình

Tại Việt Nam, Công ty TNHH Phạm Gia Thái Bình là đơn vị được Fracora (Nhật Bản) ủy quyền nhập khẩu và phân phối độc quyền các sản phẩm mang nhãn hiệu fracora. Bên cạnh vai trò đưa thương hiệu đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam, doanh nghiệp còn đồng hành trong quá trình phát triển thương hiệu, triển khai các hoạt động truyền thông, xây dựng hệ thống phân phối chính hãng và kết nối với các đại lý, đối tác trên toàn quốc.

Sự phối hợp giữa Fracora và Công ty TNHH Phạm Gia Thái Bình đã góp phần tạo nên nền tảng phát triển ổn định cho thương hiệu tại Việt Nam. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp Fracora từng bước xây dựng uy tín trên thị trường và tiếp cận người tiêu dùng thông qua hệ thống phân phối chính hãng.

Ông Phạm Tiến Dũng - CEO Công ty TNHH Phạm Gia Thái Bình

Hướng tới những giá trị tích cực

Theo ông Phạm Tiến Dũng, CEO Công ty TNHH Phạm Gia Thái Bình, giải thưởng là sự ghi nhận quý giá từ hội đồng chuyên môn. Tuy nhiên, để một thương hiệu phát triển bền vững, yếu tố cốt lõi vẫn là niềm tin và sự lựa chọn của khách hàng. Chính sự đồng hành đó là động lực giúp công ty không ngừng hoàn thiện, bứt phá.

Hiện Fracora còn có sự đồng hành của nhiều gương mặt có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực sắc đẹp và cộng đồng doanh nhân như Á hậu Du lịch Việt Nam 2026 Trần Mỹ Lan và Đại sứ doanh nhân Hà Hồng Nhung. Theo đại diện nhà phân phối, sự đồng hành của những gương mặt đại diện này không chỉ góp phần lan tỏa hình ảnh thương hiệu mà còn truyền cảm hứng về lối sống chủ động chăm sóc bản thân và hướng tới những giá trị tích cực.

Á hậu Du lịch Việt Nam 2026 Trần Mỹ Lan & Đại sứ doanh nhân Hà Hồng Nhung đồng hành cùng fracora

“Với Fracora, danh hiệu top 10 Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam ngành Làm đẹp không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực đã qua, mà còn là động lực để Fracora cùng Công ty TNHH Phạm Gia Thái Bình tiếp tục theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững và lan tỏa nhiều giá trị tích cực hơn trong chặng đường phía trước”, ông Dũng khẳng định.

Đơn vị nhập khẩu và phân phối chính hãng thương hiệu fracora tại Việt Nam:

Công ty TNHH Phạm Gia Thái Bình

Địa chỉ: H1-TM10 Hope Residence, phường Phúc Lợi, TP. Hà Nội

Hotline: 0246 888 4888

Email: phamgiathaibinh.cskh@gmail.com

(Nguồn: Công ty TNHH Phạm Gia Thái Bình)