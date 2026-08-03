Sáng 3/8, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho biết, theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 31/7/2026 (gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài) đạt 38,06 tỷ USD, tăng 58,0% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, có 2.429 dự án được cấp phép mới, với số vốn đăng ký đạt 21,05 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước về số dự án và gấp 2,1 lần về số vốn đăng ký.

Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu về vốn FDI đăng ký cấp mới, với 11,58 tỷ USD, chiếm 55,0% tổng vốn đăng ký cấp mới; sản xuất, phân phối điện, khí, nước, điều hòa đạt 3,13 tỷ USD, chiếm 14,9%; các ngành còn lại đạt 6,34 tỷ USD, chiếm 30,1%.

Nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ đăng ký vốn FDI hàng tỷ USD vào Việt Nam sau 7 tháng đầu năm. Ảnh: Hoàng Hà

Trong số 69 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong 7 tháng năm 2026, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 7,5 tỷ USD, chiếm 35,6% tổng vốn đăng ký cấp mới.

Tiếp đến là Hàn Quốc với 5,61 tỷ USD, chiếm 26,7%; Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) với 2,91 tỷ USD, chiếm 13,8%; Trung Quốc với 1,73 tỷ USD, chiếm 8,3%; Nhật Bản với 1,37 tỷ USD, chiếm 6,5%; Hà Lan với 424,3 triệu USD, chiếm 2,0%.

Về địa bàn đầu tư, số liệu thống kê cho thấy, Thái Nguyên dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI đăng ký mới, với tổng vốn FDI đăng ký cấp mới trong 7 tháng đầu năm đạt gần 5,8 tỷ USD.

Đứng thứ hai là TPHCM với hơn 3,6 tỷ USD vốn đăng ký cấp mới, từ 1.235 dự án được cấp phép mới. Vị trí thứ ba là Nghệ An đạt hơn 2,3 tỷ USD. Tiếp theo là Hải Phòng hơn 1,8 tỷ USD, Bắc Ninh với hơn 1,3 tỷ USD, Đồng Nai hơn 794 triệu USD...

Bên cạnh đó, có 666 lượt dự án đã được cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh, với tổng vốn đầu tư tăng thêm 10,43 tỷ USD, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước.

Về vốn FDI thực hiện, Cục Thống kê cho biết vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam trong 7 tháng năm nay ước đạt 15,2 tỷ USD, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn FDI thực hiện cao nhất của 7 tháng trong 5 năm qua.

Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 12,55 tỷ USD, chiếm 82,6% tổng vốn FDI thực hiện; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1,1 tỷ USD, chiếm 7,5%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 549,3 triệu USD, chiếm 3,6%.