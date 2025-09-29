Song hành với đó, Suối Tiên tiếp tục phát huy giá trị sẻ chia cộng đồng qua chương trình Tết Trung thu “30 mùa trăng Suối Tiên - Vẹn tròn khoảnh khắc đoàn viên” và mở ra hành trình trải nghiệm tận tay hái trái, khám phá thiên nhiên ngay giữa lòng thành phố tại nông trại Suối Tiên Farm giữa lòng phố thị.

Friendship Festival 2025 - Cầu nối hữu nghị quốc tế

Friendship Festival 2025 diễn ra từ ngày 10 - 12/10/2025, do Công ty Cổ phần Du lịch Văn hóa Suối Tiên, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM, Câu lạc bộ doanh nhân hữu nghị và Công ty TNHH VP Events Group phối hợp tổ chức, hứa hẹn trở thành điểm hẹn văn hóa quốc tế nổi bật tại TP.HCM. Sự kiện gửi gắm thông điệp nhân văn sâu sắc, kết nối Việt Nam với bạn bè năm châu, đồng thời khẳng định vai trò của TP.HCM như một “cửa ngõ” giao thoa văn hóa toàn cầu.

Sân khấu khai hội đa sắc màu tại Suối Tiên mở màn mùa lễ hội quốc tế sôi động

Trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, toàn bộ khuôn viên Suối Tiên sẽ ngập tràn cờ hoa, sắc màu rực rỡ cùng âm nhạc sôi động. Bà Bùi Thị Tố Trinh, Ban Giám đốc Suối Tiên, chia sẻ: “Chúng tôi kỳ vọng mang đến cho du khách cơ hội trải nghiệm văn hóa đa dạng ngay tại TP.HCM, nơi những giá trị bản sắc gặp gỡ tinh thần hữu nghị và lan tỏa ra cộng đồng”.

Đoàn diễu hành rực rỡ sắc màu, tái hiện không khí giao lưu văn hóa toàn cầu ngay giữa lòng TP.HCM

Sự kiện với chuỗi hoạt động đa dạng, mang đến cho du khách cơ hội tận hưởng không khí lễ hội sôi động, hòa mình vào văn hóa đa quốc gia: Chương trình nghệ thuật khai hội đa sắc màu ấn tượng; Chạy xe đạp xanh lan tỏa lối sống năng động, hướng đến tương lai bền vững; Diễu hành văn hóa rộn ràng âm nhạc, rực rỡ trang phục Việt và các nước; Hoạt động biểu tượng cộng đồng - Handflowers “Kết nối vì Hòa bình & Yêu thương”; Gian hàng ẩm thực từ món Việt đến đặc sản quốc tế; Gian hàng giao thương trưng bày sản phẩm đặc trưng các quốc gia, mở ra cơ hội kết nối thương mại và khám phá văn hóa toàn cầu.

30 mùa trăng Suối Tiên - Vẹn tròn khoảnh khắc đoàn viên

Tết Trung Thu 2025, Suối Tiên mang đến chương trình tặng 500 vé cổng miễn phí dành cho du khách nhí cao dưới 1m4 đến sớm nhất ngày 05/10. Đây là món quà ý nghĩa giúp các em và gia đình tận hưởng niềm vui trọn vẹn trong mùa đoàn viên.

Trung thu 2025, Suối Tiên tặng 500 vé cổng cùng nhiều quà tặng ý nghĩa cho du khách nhí

Bên cạnh đó, các bé sẽ được tham gia vòng quay may mắn với nhiều quà tặng hấp dẫn như lồng đèn xinh xắn, bộ hạt giống Suối Tiên Farm, móc khóa Suối Tiên phiên bản giới hạn… Không gian lễ hội được trang trí lung linh với tiểu cảnh check-in độc đáo, tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ cho cả gia đình.

Nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc trong dịp Tết trung thu: Xiếc hiện đại, xiếc múa lửa…

Đến đây, cả gia đình có thể cùng nhau tận hưởng niềm vui, sự gắn kết và lưu giữ kỷ niệm khó quên với hơn 150 công trình trò chơi như Đại Cung Phụng Hoàng Tiên, Vương Quốc thiên tài tương lai, Lâu Đài Phép Thuật, Tàu lượn Sky Bounder người chinh phục bầu trời...

Suối Tiên Farm - Mùa trái chín giữa lòng đô thị

Một trong những trải nghiệm thú vị tại Suối Tiên tháng 10 này chính là Suối Tiên Farm - nông trại xanh hiện đại được xây dựng ngay trong khuôn viên khu du lịch. Không gian farm mang đến cơ hội cho du khách hòa mình với thiên nhiên, tận tay thu hoạch trái cây và tìm hiểu kiến thức nông nghiệp thực tế.

Suối Tiên Farm rộng hơn 5ha, sở hữu 31 giống cây ăn trái nguồn gốc từ nhiều nước trên thế giới đang vào mùa thu hoạch nho mẫu đơn Nhật Bản

Mùa này, farm bước vào vụ thu hoạch nhiều loại trái cây: ổi Ruby Đài Loan giòn ngọt, sung Mỹ bổ dưỡng, nho mẫu đơn Nhật Bản căng mọng, hồng Socola Indo độc đáo. Gia đình mình có thể đăng ký hái, thưởng thức tại chỗ và chọn mua mang về làm quà.

Ngoài ra, Suối Tiên Farm còn có hoạt động đạp xe dành cho người lớn, giúp rèn luyện sức khỏe và tận hưởng không gian xanh mát. Song song là chương trình ngoại khóa “Lớp học xanh” dành cho học sinh - Nơi các em được tìm hiểu kiến thức nông nghiệp và trải nghiệm thực tế đầy bổ ích.

Khu Du Lịch Văn Hóa Suối Tiên Địa chỉ: 120 Xa Lộ Hà Nội, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM

Hotline: 1900636787

Facebook: https://www.facebook.com/SuoiTienThemePark/

Website: https://suoitien.com/

Lệ Thanh