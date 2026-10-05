Năm học 2026-2027, Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội (FTC) triển khai Chiến lược phát triển 2026-2030, tầm nhìn 2045, lấy quản trị hiện đại, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế làm động lực.

Đòi hỏi tự thân của chất lượng đào tạo

Công nghệ số làm xuất hiện nhiều nghề mới, trong khi không ít kỹ năng truyền thống mất dần chỗ đứng. Người học hôm nay cạnh tranh trong cả thị trường lao động khu vực và quốc tế. Đổi mới căn bản, toàn diện vì thế là đòi hỏi tự thân của chất lượng đào tạo.

Yêu cầu này có cơ sở pháp lý rõ ràng. Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị yêu cầu đưa dữ liệu và công nghệ số vào mọi lĩnh vực đời sống, trong đó có giáo dục. Nghị định số 334/2026/NĐ-CP về tự chủ của cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, hiệu lực từ ngày 05/10/2026, xác định bốn nhóm quyền tự chủ: hoạt động giáo dục; khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; tổ chức, nhân sự; tài chính, tài sản.

Quản trị bằng dữ liệu

Nghị định 334 nêu rõ tự chủ đi liền với trách nhiệm giải trình, đồng thời cho phép thử nghiệm có kiểm soát các mô hình giáo dục số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và khởi nghiệp sáng tạo.

FTC đặt hai mục tiêu: số hóa tối thiểu 70% quy trình cốt lõi và đo lường mức độ hoàn thành mục tiêu chiến lược theo thời gian thực. Khi quy trình được số hóa, dữ liệu tuyển sinh, đào tạo, khảo thí và hỗ trợ người học được kết nối liền mạch, giúp lãnh đạo quyết định dựa trên số liệu cập nhật thay vì báo cáo định kỳ. Yêu cầu xuyên suốt là hiểu đúng, làm chuẩn, phát triển bền vững.

Từ “học để biết” sang “học để làm”

Chuyển động rõ nét tại FTC là đưa nghiên cứu khoa học vào quá trình đào tạo. Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2026 ghi nhận gần 100 đề tài đăng ký, 50 đề tài được triển khai và 38 công trình công bố trong Kỷ yếu. Trong 97 sinh viên tham gia, sinh viên năm thứ hai chiếm tỷ lệ cao nhất: nghiên cứu không còn là “chuyện của năm cuối”.

Nhiều đề tài bám sát thực tiễn số. Từ một nghiên cứu về chuyển đổi số trong đào tạo, nhóm sinh viên đã phát triển “Chợ số sinh viên” - sàn thương mại điện tử dành riêng cho sinh viên Nhà trường.

“Chúng tôi mong muốn mỗi đề tài nghiên cứu của sinh viên không chỉ dừng lại ở một bài báo cáo, mà có thể trở thành một sản phẩm, một ý tưởng khởi nghiệp, thậm chí là một giá trị thực trong xã hội” - NGƯT, PGS.TS Bùi Văn Quân, Hiệu trưởng Nhà trường.

Kết quả là hai dự án của sinh viên FTC giành Giải Nhì và Giải Ba chung kết toàn quốc Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ VIII (SV.STARTUP 2026).

TS. Hoàng Đức Minh - Vụ trưởng Vụ Học sinh sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo trao giấy khen cho sinh viên FTC đạt giải SV.STARTUP 2026

Gắn đào tạo với việc làm

Với thế mạnh ngoại ngữ, FTC xác định hợp tác quốc tế phải tạo cơ hội thực tập và việc làm thực chất. Ngày 27/7/2026, Nhà trường ký hợp tác chiến lược với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ngày 6/8/2026, FTC ký thỏa thuận ba bên với Trường Cao đẳng Yeungjin (Hàn Quốc) và Công ty Cổ phần Quốc tế ICO để phát triển chương trình theo chuẩn quốc tế, trao đổi giảng viên, sinh viên và hỗ trợ người học làm việc tại Hàn Quốc.

Với doanh nghiệp, Nhà trường hướng tới mô hình doanh nghiệp tham gia sâu vào đào tạo, trong đó sinh viên có thể được hỗ trợ chi phí hoặc có thu nhập ngay trong thời gian thực tập.

Chất lượng là nền tảng

Năm học 2025-2026, ba chương trình cao đẳng gồm Tiếng Trung Quốc, Tiếng Hàn Quốc và Công nghệ kỹ thuật ô tô đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng; quy mô tuyển sinh tăng khoảng 30%. Nhà trường đào tạo 18 ngành, nghề, trong đó có Công nghệ thông tin, Thương mại điện tử, Logistics, Vi mạch bán dẫn.

Theo Quyết định số 4287/QĐ-UBND ngày 14/8/2026 của UBND thành phố Hà Nội, người học ngành, nghề trọng điểm được hỗ trợ 100% học phí từ năm 2026. FTC có 9 ngành cao đẳng thuộc diện này.

Con người là yếu tố quyết định

Theo PGS.TS Bùi Văn Quân, chất lượng của một cơ sở giáo dục không do văn bản chiến lược quyết định, mà do những con người hiện thực hóa chiến lược ấy mỗi ngày. Bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo vì thế là yêu cầu chiến lược, nhất là khi tự chủ đi liền với trách nhiệm giải trình.

Mục tiêu xuyên suốt của FTC là giữ vững danh hiệu cơ sở giáo dục nghề nghiệp đạt chuẩn, từng bước trở thành trường cao đẳng trọng điểm, chất lượng cao, với lộ trình rõ: lấy người học làm trung tâm, lấy dữ liệu làm cơ sở quản trị, lấy nhu cầu xã hội làm thước đo.

FTC - NHỮNG CON SỐ NỔI BẬT • 70%: mục tiêu số hóa quy trình cốt lõi • 18 ngành, nghề; 9 ngành được hỗ trợ 100% học phí • 3 chương trình đạt kiểm định chất lượng • ~30%: mức tăng quy mô tuyển sinh • 38 công trình nghiên cứu của sinh viên • 2 giải chung kết SV.STARTUP 2026

(Nguồn: Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội)