Trong bối cảnh thị trường tài chính nhiều biến động, nhu cầu đa dạng hóa các kênh tích lũy và đầu tư của người Việt cũng ngày càng gia tăng, phản ánh mong muốn của họ trong việc tối ưu hóa hiệu quả quản lý tài chính cá nhân. Nhiều người Việt, đặc biệt là giới trẻ có thu nhập ổn định, đang tìm kiếm giải pháp tài chính ngắn hạn - vừa an toàn, vừa hiệu quả thông qua các sản phẩm bảo hiểm, thay thế cho hình thức giữ tiền truyền thống.

Theo bà Lo, Mei-Fang - Tổng Giám đốc Fubon Life Việt Nam: “Người tiêu dùng ngày nay ưu tiên sự minh bạch, linh hoạt và hiệu quả trong sử dụng tài chính. Họ không còn xem bảo hiểm chỉ là công cụ phòng ngừa rủi ro, mà coi đó như một phần trong chiến lược quản lý tài chính cá nhân. Với Phúc Bảo An Khang 2.0, chúng tôi mong muốn mang đến một giải pháp đơn giản, rõ ràng, dễ tiếp cận - giúp khách hàng vừa an tâm trước rủi ro, vừa chủ động tích lũy trong ngắn hạn. Fubon Life Việt Nam cam kết phát triển các sản phẩm bảo hiểm dễ hiểu, phù hợp với nhu cầu tài chính hiện đại”.

Khác với hợp đồng bảo hiểm truyền thống, Phúc Bảo An Khang 2.0 áp dụng hình thức đóng phí một lần duy nhất, không phát sinh phí bảo hiểm định kỳ. Thiết kế này giúp người tham gia chủ động quản lý ngân sách, đặc biệt phù hợp với những người có khoản tiền nhàn rỗi và mong muốn tham gia vào sản phẩm bảo hiểm vừa có quyền lợi tích lũy, vừa có quyền lợi bảo vệ.

Anh Phú (30 tuổi), nhân viên truyền thông tại TP. HCM, chia sẻ: “Tôi có hơn 150 triệu đồng và đang tìm một kênh tích lũy an toàn cho kế hoạch học tập của con trong vài năm tới. Khi được giới thiệu về Phúc Bảo An Khang 2.0, tôi thấy phù hợp vì chỉ cần đóng phí một lần, không phát sinh thêm phí định kỳ, mà vẫn nhận được khoản tiền sinh lời khi đáo hạn hợp đồng và có lớp bảo vệ trong trường hơp không may xảy ra rủi ro”.

Với số tiền bảo hiểm là 200 triệu đồng và mức phí bảo hiểm đóng một lần là 151,6 triệu đồng, anh Phú có thể nhận về 204 triệu đồng quyền lợi đáo hạn sau thời hạn bảo hiểm 7 năm - tương ứng 102% số tiền bảo hiểm. Trong trường hợp rủi ro nghiêm trọng như tử vong do tai nạn, quyền lợi được chi trả lên tới 400 triệu đồng, tương ứng 200% số tiền bảo hiểm.

Những điểm nổi bật của Phúc Bảo An Khang 2.0 bao gồm: Khoản tiền nhận về khi đáo hạn có thể lên tới gần 135% khoản phí đóng ban đầu - mang lại giá trị tích lũy và sinh lời ổn định; Chi trả 200% số tiền bảo hiểm trong trường hợp người được bảo hiểm tử vong do tai nạn; Đóng phí một lần - dễ dàng lên kế hoạch tài chính; Thiết kế sản phẩm đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu; Thời hạn bảo hiểm linh hoạt 2 năm hoặc 7 năm - phù hợp nhu cầu tích lũy và bảo vệ trong ngắn hạn và trung hạn.

Với thiết kế dễ hiểu, phí đóng một lần và quyền lợi rõ ràng, Phúc Bảo An Khang 2.0 là lựa chọn cân nhắc cho những ai tìm kiếm giải pháp tài chính ngắn hạn nhưng hiệu quả và an toàn, mở ra hướng tiếp cận mới trong việc lập kế hoạch cho tương lai.

Fubon Life Việt Nam là thành viên của Tập đoàn Tài chính Fubon. Với mạng lưới công ty thành viên chủ lực hoạt động vững mạnh ở khu vực Châu Á như tại Hồng Kông (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc và Philippin, Tập toàn Tài chính Fubon được Xếp hạng Doanh nghiệp Bền vững trong nhóm chỉ số Dow Jones Sustainability Indices-DJSI và được Tạp chí Forbes đánh giá là 1 trong 275 doanh nghiệp lớn mạnh nhất thế. Fubon Life Việt Nam 10 năm liền nhận giải thưởng Rồng Vàng và nằm trong Top10 doanh nghiệp bảo hiểm uy tín tại Việt Nam (năm 2017) và lọt Top 10 nơi làm việc tốt nhất tại Việt Nam (năm 2024).

Thúy Ngà