Cụ thể, khách hàng H.T.N, 31 tuổi, cư trú tại Hà Nội, đã tham gia hợp đồng bảo hiểm nhân thọ với Fubon Life Việt Nam từ cuối năm 2018. Hợp đồng bao gồm sản phẩm chính là Phúc Bảo An Trường Thịnh, cùng hai sản phẩm bổ trợ là Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo và Bảo hiểm hỗ trợ nằm viện và phẫu thuật.

Tháng 5/2025, khách hàng không may tử vong đột ngột, Fubon Life Việt Nam đã nhanh chóng tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm định và xử lý yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm theo đúng quy định, chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng với số tiền là 965.878.000 đồng.

Bà Lo, Mei - Fang, Tổng giám đốc Fubon Life Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình của khách hàng. Trong mọi hoàn cảnh, Fubon Life Việt Nam luôn đặt quyền lợi khách hàng lên hàng đầu. Việc nhanh chóng chi trả quyền lợi bảo hiểm không chỉ là nghĩa vụ theo hợp đồng, mà còn là cam kết nhân văn, giúp người thân khách hàng ổn định cuộc sống và vững vàng trước những khó khăn”.

Là một dòng sản phẩm kết hợp giữa yếu tố bảo vệ tài chính trước rủi ro và tích lũy giá trị cho tương lai, Phúc Bảo An Trường Thịnh được thiết kế linh hoạt, cho phép khách hàng chủ động lựa chọn số tiền bảo hiểm, thời hạn hợp đồng cũng như các quyền lợi bổ trợ phù hợp với từng giai đoạn cuộc sống và khả năng tài chính cá nhân.

Bên cạnh quyền lợi bảo vệ khi không may gặp rủi ro như tử vong, bệnh hiểm nghèo hay chi phí nằm viện, sản phẩm còn giúp khách hàng định hướng kế hoạch tài chính dài hạn cho gia đình và người thân, đặc biệt hữu ích trong các mục tiêu như giáo dục con cái, an dưỡng tuổi già hoặc đảm bảo an toàn tài chính khi thu nhập giảm sút.

Với triết lý “lấy khách hàng làm trung tâm”, Phúc Bảo An Trường Thịnh không chỉ là một hợp đồng bảo hiểm, mà còn là điểm tựa vững chắc, giúp khách hàng an tâm theo đuổi các mục tiêu sống mà không bị gián đoạn bởi những biến cố trong cuộc đời.

Fubon Life Việt Nam là thành viên của Tập đoàn Tài chính Fubon. Với mạng lưới công ty thành viên chủ lực hoạt động vững mạnh ở khu vực Châu Á như tại Hồng Kông (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc và Philippin, Tập toàn Tài chính Fubon được Xếp hạng Doanh nghiệp Bền vững trong nhóm chỉ số Dow Jones Sustainability Indices-DJSI và được Tạp chí Forbes đánh giá là 1 trong 275 doanh nghiệp lớn mạnh nhất thế. Fubon Life Việt Nam 10 năm liền nhận giải thưởng Rồng Vàng và nằm trong Top10 doanh nghiệp bảo hiểm uy tín tại Việt Nam (năm 2017) và lọt Top 10 nơi làm việc tốt nhất tại Việt Nam (năm 2024). Fubon Life Việt Nam nỗ lực không ngừng, tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội. Những hoạt động như xây dựng mái ấm gia đình, chăm sóc trẻ em, tặng dụng cụ học tập là những hoạt động xã hội mà Công ty đã triển khai và sẽ thực hiện lâu dài.

(Nguồn: Fubon Life Việt Nam)