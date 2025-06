Concert K-Star Spark in Vietnam 2025 diễn ra tối 21/6 với sự theo dõi trực tiếp của hàng chục nghìn khán giả. Khoảnh khắc G-Dragon tắm mình dưới mưa trên sân vận động Mỹ Đình sau đó được viral trên các nền tảng mạng xã hội.

Phương Ly, Quang Hùng, Diệu Nhi, Rhyder ở hậu trường đêm nhạc.

Lần thứ hai đến Việt Nam, G-Dragon - biểu tượng âm nhạc và thời trang Hàn Quốc khiến người hâm mộ như đang mơ khi được cùng anh tắm mưa trong giai điệu của Power, Home Sweet Home, Too Bad, Crayon và Crooked.

Dù trời mưa to, nam ca sĩ vẫn nhiệt tình vừa hát vừa nhảy trong khi hàng chục nghìn khán giả điên cuồng theo từng cử động của anh trên sân khấu. Không khí càng trở nên bùng nổ khi "ông hoàng nhạc Pop" hỏi fan "Vietnam, Do you love me?" (Việt Nam ơi, các bạn có yêu tôi không?) sau khi hát Home Sweet Home.

G-Dragon hát và nhảy cực sung dưới mưa.

CL - trưởng nhóm 2NE1 gợi cảm trong làng nhạc Hàn Quốc được cổ vũ cuồng nhiệt khi thể hiện: Chuck, Spicy, Mental Breakdown, Let It, +5Star+... Nam ca sĩ DPR IAN rất cuốn hút với Mood, So Beautiful, Dont Go Insane, Caliso và Nerves.

Quang Hùng MasterD - ca sĩ Việt Nam duy nhất được chung sân khấu với các nghệ sĩ Hàn Quốc mang đến ca khúc Đừng khóc một mình và Thủy Triều.

Diệp Lâm Anh và Đàm Thu Trang ngồi dưới mưa để cổ vũ thần tượng. Ảnh: Instagram.

Nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng như người đẹp Hương Giang idol, Diệp Lâm Anh, Đàm Thu Trang, diễn viên Diệu Nhi, ca sĩ Rhyder, Phương Ly, MC Công Tố, MC Huyền Trang (Mù Tạt)... cũng hòa vào dòng người chờ đón và theo dõi G-Dragon tại sân Mỹ Đình tối 21/6 và tất cả đều bày tỏ niềm hạnh phúc khi "đu" idol thành công.

LEXXY - nữ ca sĩ trẻ sinh năm 2004 là con gái của nhạc sĩ Tú Dưa bày tỏ niềm hạnh phúc khi có mặt ở đêm nhạc.

"G-Dragon hát live tốt đặc biệt phong cách trình diễn cuốn hút. Dù trời mưa nhưng khán giả vẫn ở lại và hòa chung nhịp với từng lời ca giai điệu của chương trình nồng nhiệt" - LEXXY nói.

G-Dragon biểu diễn cực sung dưới cơn mưa tầm tã



