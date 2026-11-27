Nhiều tài khoản trên các hội nhóm tại TPHCM gần đây liên tục rao bán gà ta, gà thả vườn với giá chỉ 60.000-70.000 đồng/con, trọng lượng khoảng 1kg. Trong khi đó, giá gà làm sẵn tại một số điểm bán cao hơn đáng kể.

Gà ta thả vườn giá rẻ, chất lượng ra sao?

Một tài khoản có tên N.T. chào bán combo 5 con gà mái thả vườn da vàng với giá 330.000 đồng, tương đương 66.000 đồng/con trọng lượng tầm 1kg/con. Người bán cho biết đây là gà nuôi thả vườn, ăn lúa ăn rau nên thịt chắc, da vàng, ngọt tự nhiên.

“Đây là gà ba mẹ em tự nuôi, ba mẹ lớn tuổi rồi nên em đăng bán phụ. Khi mua em sẽ tặng kèm lá chanh”, người bán giới thiệu.

Không chỉ N.T., nhiều tài khoản khác cũng đăng tải bài viết rao bán gà mái ôm trứng non với giá chỉ 60.000 đồng/con và gà tre thả vườn với giá 70.000 đồng/con, thu hút nhiều lượt tương tác hỏi mua.

Gà ta được rao bán trên mạng xã hội với giá khá rẻ.

So với thị trường bán lẻ, mức giá này thấp hơn đáng kể. Theo khảo sát tại một số chợ truyền thống ở TPHCM, gà ta lông màu làm sẵn nguyên được bán với giá 110.000-120.000 đồng/con; gà làm sẵn bỏ chân khoảng 90.000 đồng/kg.

Tại hệ thống siêu thị, gà vườn đất đỏ ở Bách Hóa Xanh được niêm yết giá 105.000 đồng/kg. Emart bán nhiều loại gà với mức giá từ 89.000 đồng/kg đối với gà CP đến 135.000 đồng/con đối với gà ta thả vườn thương hiệu Tam Nông, trọng lượng 1,2kg.

Trước tình trạng gà mái thả vườn được rao bán với giá thấp, ông Nguyễn Văn Chiểu, chủ trang trại chăn nuôi gà đẻ quy mô 40.000 trứng mỗi ngày tại Đồng Nai, cho rằng có khả năng là nguồn hàng đến từ các trang trại thanh lý gà mái khai thác trứng khi hết tuổi khai thác hoặc bán đàn sớm để giảm thua lỗ.

Theo ông Chiểu, giá gà mái trong giai đoạn khai thác trứng tốt hiện chỉ còn khoảng 40.000 đồng/kg, thấp hơn khoảng 10.000 đồng/kg, giảm 20% so với cùng kỳ năm trước.

Ông cho biết, từ sau dịp Trung thu đến nay, giá trứng tại trại duy trì ở mức thấp, khoảng 1.600-1.800 đồng/quả và dự kiến còn kéo dài đến hết Tết. Trong khi đó, chi phí thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, nhân công, điện nước vẫn ở mức cao, khiến người nuôi không có lãi, thậm chí thua lỗ.

Vì vậy, thay vì chờ đàn gà hết chu kỳ khai thác, một số chủ trại có thể chọn bán thanh lý sớm để thu hồi vốn, hạn chế chi phí tiếp tục phát sinh.

Về chất lượng, đại diện trang trại cho hay gà mái khai thác trứng được nuôi trong chuồng theo quy trình công nghiệp, có chế độ dinh dưỡng và chăm sóc phù hợp. Do thời gian nuôi kéo dài, thịt gà có thể dai hơn so với gà thịt nuôi ngắn ngày.

Tuy nhiên, chất lượng sản phẩm đến tay người tiêu dùng còn phụ thuộc vào quá trình giết mổ, vận chuyển và bảo quản. Ông Chiểu cho rằng việc người bán giới thiệu gà công nghiệp hoặc gà mái thanh lý là “gà ta, gà thả vườn do ba mẹ tự nuôi” có thể khiến người mua hiểu nhầm về nguồn gốc và phương thức chăn nuôi.

Gà đang được bán tại chợ truyền thống từ 90.000-120.000 đồng/kg tùy loại. Ảnh: Thu Hà

Người chăn nuôi gặp khó

Tình trạng một số trang trại phải bán gà để giảm lỗ cũng phản ánh khó khăn chung của ngành chăn nuôi gia cầm phía Nam.

Theo số liệu Hiệp hội Gia cầm Việt Nam được công bố, cuối tháng 10/2026, giá gà lông trắng tại Đông Nam Bộ chỉ còn 26.000-30.000 đồng/kg, gà lông màu ở mức 46.000-52.000 đồng/kg, giảm hơn 20% so với đầu năm.

Tại TPHCM và các tỉnh, thành phố lân cận, giá bán có thời điểm chỉ xấp xỉ giá thành sản xuất, khiến nhiều trang trại không có lãi hoặc thua lỗ. Sau 10 tháng chịu tác động từ diễn biến giá bất lợi, nếu tình trạng này kéo dài đến cuối năm, áp lực tài chính đối với người chăn nuôi càng lớn.

Ở góc độ địa phương, ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, nhận xét chính áp lực này đã kéo mặt bằng giá gà công nghiệp bán lẻ trên thị trường xuống mức bình dân.

Theo ông Đoán, giá gà phụ thuộc nhiều vào giống và phương thức chăn nuôi. Trong bối cảnh giá gà công nghiệp ở mức thấp, còn chi phí đầu vào cao, người nuôi gặp khó khăn, đồng thời mặt bằng giá bán lẻ cũng chịu áp lực giảm.

Cụ thể, các giống gà công nghiệp nuôi ngắn ngày (khoảng 35 ngày xuất bán) có giá thành thấp, chỉ khoảng 30.000 đồng/kg. Ngược lại, các dòng gà nuôi dài ngày từ 42 đến 90 ngày đội chi phí lớn hơn.

"Với gà ta nuôi thả vườn hoặc bán công nghiệp, giá xuất chuồng tối thiểu phải đạt 60.000 đồng/kg người nuôi mới hòa vốn. Do đó, việc rao bán gà nguyên con trọng lượng lớn, gắn mác thả vườn với giá chỉ vài chục nghìn đồng là điều bất hợp lý so với giá thành thực tế", ông Đoán phân tích.

Lãnh đạo Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai cũng lưu ý "gà ta" hiện nay phần lớn được nuôi theo quy trình bán công nghiệp chứ không hoàn toàn thả vườn như người mua thường hình dung.

Bên cạnh nguồn cung trong nước, ông Đoán không loại trừ khả năng một phần gà nguyên con giá rẻ trên thị trường có nguồn gốc nhập khẩu. Theo ông, thịt gà nhập khẩu có lợi thế về quy mô sản xuất và giá thành, nhưng cần được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng, điều kiện vận chuyển và bảo quản lạnh.

"Cơ quan hải quan, thú y và lực lượng kiểm tra chuyên ngành cần giám sát chặt chất lượng thịt gà nhập khẩu xuyên suốt từ cửa khẩu đến kho bảo quản", ông Đoán kiến nghị.

Đối với người tiêu dùng, ông lưu ý không nên chỉ căn cứ vào giá bán để quyết định mua hàng, nhất là với giao dịch trên mạng xã hội. Người mua nên ưu tiên sản phẩm có thông tin minh bạch về nguồn gốc, cơ sở cung cấp và điều kiện bảo quản.