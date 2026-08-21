Niêm yết giá thịt đùi 100.000 đồng/kg, nhưng bà Thanh, tiểu thương tại chợ Phạm Văn Bạch, phường An Hội Tây, TPHCM, vẫn bớt cho khách còn 95.000 đồng/kg. Bà cho biết, hơn một tháng nay, giá thịt heo về chợ đã giảm nhưng sức mua vẫn vậy nên bà phải bán đến quá trưa mới hết, thậm chí phải giảm giá để đẩy hàng trong buổi sáng.

Theo bà Thanh, dù đã vào mùa Trung thu, thời điểm nhu cầu thịt heo thường tăng nhưng các điểm bán lẻ như của bà vẫn chưa hút khách. Lý do, nhiều hộ kinh doanh cá thể trước đây bán bánh Trung thu nay đóng cửa do lo ngại vấn đề an toàn thực phẩm và quy định đăng ký kinh doanh.

“Điều này khiến cho sức mua chưa được cải thiện”, bà chia sẻ.

Giá thịt heo tại chợ truyền thống giảm so với những tháng trước đó. Ảnh: Thu Hà

Chị Khải Anh, người tiêu dùng tại phường Tân Sơn Nhất (TPHCM), xác nhận, giá cả trong tháng 8 đã giảm ít nhất 10-15% so với tháng 5, tháng 6 và đầu tháng 7. Với thịt heo, trước đây 1kg sườn non chị mua với giá 180.000 đồng thì nay giảm 20.000 đồng/kg, về mức 160.000 đồng. Trong siêu thị, giá sườn non vẫn trên 200.000 đồng/kg nhưng cũng giảm nhẹ 5-10% so với giai đoạn trước.

“Ở góc độ tiêu dùng, tôi thấy nhẹ gánh hơn khi mỗi lần đi chợ, thịt, cá, rau đều rẻ hơn. Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc giá rẻ thì tôi tranh thủ mua nhiều hơn để ăn, vì khẩu phần ăn hằng ngày của gia đình tôi vẫn duy trì như cũ”, chị Khải Anh nói.

Ghi nhận thực tế tại chợ truyền thống ở TPHCM, giá thịt heo đã giảm đáng kể so với nhiều tháng trước. Hiện giá thịt đùi dao động ở mức 95.000-100.000 đồng/kg, ba chỉ dao động 120.000-140.000 đồng/kg, thấp hơn mức 150.000 đồng/kg vào hồi đầu năm. Một số điểm bán được quảng cáo là heo tự nuôi, còn gọi là “thịt heo bộ đội”, giá thịt đùi chỉ dao động 70.000-80.000 đồng/kg.

Ở khối siêu thị, ngành hàng thịt heo cũng đang có chính sách giảm giá từ 5-15% tùy vào nhà cung ứng và chủng loại.

Một siêu thị tại TPHCM đang chạy chương trình giảm giá cho mặt hàng thịt heo. Ảnh: Thu Hà

Dữ liệu từ chợ đầu mối Hóc Môn chỉ ra, tính từ đầu tháng 8 tới nay giá heo mảnh không có nhiều biến động, ở mức 70.000-73.000 đồng/kg đối với loại 1 và khoảng 63.000 đồng/kg đối với loại 2. Nếu so sánh với đầu tháng 7 thì giá đã giảm 5.000-7.000 đồng/kg, trong khi lượng heo đưa về chợ trong tháng 8 cao hơn tháng trước.

Trao đổi với PV VietNamNet, đại diện chợ đầu mối Hóc Môn thông tin, trong ngày 20/8, sản lượng heo về chợ đạt 395 tấn, tăng 32 tấn so với ngày 13/8.

Giá thịt nhìn chung ổn định so với một tuần trước, trong đó heo mảnh loại 1 ở mức 70.000 đồng/kg, loại 2 ở mức 63.000 đồng/kg. Trung bình giá sườn non ở mức 140.000 đồng/kg, nạc dăm có giá 110.000 đồng/kg, cốt lết 68.000 đồng/kg... Sức mua hiện ở mức ổn định, đại diện chợ kỳ vọng sẽ tăng trong tháng 9 khi các bếp ăn tập thể tại trường học hoạt động trở lại.

Ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, cho rằng giá thịt heo hiện giảm so với các tháng trước do nguồn cung trong nước ổn định, trong khi lượng thịt nhập khẩu tăng. Bên cạnh đó, giá các sản phẩm khác như cá, tôm hoặc thịt gia cầm ở mức thấp, ổn định nên người dân có nhiều lựa chọn, từ đó điều chỉnh tính cạnh tranh của thị trường.

Cũng theo vị này, chi phí logistics giảm cũng góp phần hạ giá thành sản phẩm, không chỉ ở các chợ truyền thống mà còn cả khối siêu thị, chuỗi bán lẻ. Chưa kể, do các bếp ăn phục vụ cho học sinh chưa quay trở lại, nhu cầu về thịt heo vẫn ở giai đoạn thấp điểm.

Ông Đoán cho rằng trong tháng 9 và các tháng cuối năm, nhu cầu thịt heo sẽ tăng trưởng trở lại, nhưng giá cả thì chưa thể đoán định vì phụ thuộc vào nhiều yếu tố ngoài cung - cầu nội địa.

Hiện tại, vị này cho biết giá heo hơi tại khu vực miền Nam có dấu hiệu tăng nhẹ sau chuỗi ngày tiệm cận với giá thành chăn nuôi. Theo khảo sát, ngày 20/8, giá heo hơi tại Tây Ninh và Đồng Tháp tăng 1.000 đồng/kg, lần lượt lên 57.000 và 56.000 đồng/kg. Tại TPHCM và Đồng Nai, giá ở mức 57.000 đồng/kg; các tỉnh thành còn lại có mức giá quanh 56.000 đồng/kg.

Tương tự, khu vực miền Bắc giá cũng tăng 1.000 đồng/kg ở các tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, đạt 58.000 đồng/kg. Các địa phương khác như Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên quanh mức 57.000 đồng/kg.