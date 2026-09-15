Đằng sau đó là một cỗ máy công nghiệp khổng lồ đang thay đổi cục diện thị trường gia cầm toàn cầu.

Bí mật nằm ở “con gà công nghiệp” và cuộc cách mạng giống

Loại gà được sử dụng cho những món quay giá rẻ này chủ yếu là gà trắng lông trắng (Bạch Vũ Nhục Kê, white-feather broiler) - một giống gà công nghiệp được lai tạo bài bản.

Giống gà này có tốc độ sinh trưởng rất nhanh, thường chỉ mất khoảng 35-42 ngày để đạt trọng lượng xuất chuồng 2,3-3 kg, tùy dòng và điều kiện nuôi.

Điều đáng nói là hệ số chuyển đổi thức ăn của gà trắng lông trắng chỉ khoảng 1,5-1,6, tức cần khoảng 1,5-1,6 kg thức ăn để tạo ra 1 kg tăng trọng. Con số này lý giải tại sao chi phí sản xuất lại bị “ép” xuống mức thấp chưa từng có.

Nhưng câu chuyện không dừng ở con giống. Trong nhiều năm, Trung Quốc phụ thuộc lớn vào nguồn giống gà lông trắng nhập khẩu, khiến chi phí đội lên đáng kể.

Gà trắng lông trắng - giống gà công nghiệp giúp Trung Quốc đạt kim ngạch xuất khẩu thịt gà 25,88 tỷ USD năm 2025, đưa nước này từ nhập khẩu ròng thành xuất khẩu ròng. Ảnh: Baidu

Bước ngoặt đến khi nước này tự nghiên cứu thành công các dòng gà trắng lông trắng như “Thánh Trạch 901”, chấm dứt sự phụ thuộc kéo dài hàng thập kỷ.

“Việc tự chủ nguồn giống là nền tảng căn bản để người tiêu dùng được ăn sản phẩm chất lượng với giá hợp lý”, bài phân tích trên tờ Nông dân nhật báo nhấn mạnh.

Chuỗi cung ứng “không có chỗ cho lãng phí”

Một con gà giá rẻ không chỉ nhờ giống tốt. Cả một hệ sinh thái công nghiệp từ đầu vào đến đầu ra đang vận hành với hiệu suất cực cao.

Các doanh nghiệp lớn như tập đoàn thực phẩm Ôn Thị (Wens Group) đã xây dựng mô hình khép kín từ thức ăn chăn nuôi, ấp trứng, giết mổ, chế biến đến vận chuyển lạnh. Họ liên kết hàng nghìn hộ chăn nuôi nhỏ lẻ thành một chuỗi thống nhất: cùng tiêu chuẩn, cùng nguồn thức ăn, cùng quy trình thu hoạch.

Kết quả là chi phí chăn nuôi toàn diện của doanh nghiệp đầu ngành thấp hơn 12% so với mức trung bình của toàn ngành.

Một công nhân hiện có thể quản lý tới 20.000 con gà nhờ hệ thống tự động hóa và giám sát từ xa qua điện thoại.

Ở khâu bán lẻ, các siêu thị lớn như Walmart, Yonghui hay Sam‘s Club đặt hàng trực tiếp với nhà máy, bỏ qua tất cả các khâu trung gian.

Con gà quay 20 NDT thậm chí còn được xem là “sản phẩm mồi” - mục tiêu không phải là lợi nhuận trực tiếp mà là kéo khách hàng đến siêu thị và mua thêm các mặt hàng khác.

Từ gà giá rẻ đến tham vọng cạnh tranh với Brazil

Câu chuyện giá rẻ không chỉ phục vụ thị trường trong nước. Nó đã biến Trung Quốc thành một thế lực xuất khẩu gia cầm mới nổi và đầy tham vọng.

Gà quay vàng óng được bán với giá chỉ 20 NDT (khoảng 78.000 đồng) tại một siêu thị Trung Quốc. Ảnh: The Paper

Năm 2025, Trung Quốc đã trở thành nước xuất khẩu ròng thịt gà, với lượng xuất khẩu hơn 1 triệu tấn, đứng thứ 5 thế giới.

Tổng kim ngạch xuất khẩu thịt gà của Trung Quốc đạt 25,88 tỷ USD, đánh dấu bước chuyển mình ngoạn mục với thặng dư thương mại 5,26 tỷ USD, chính thức đưa nước này trở thành nước xuất khẩu ròng.

Dự báo năm 2026, sản lượng thịt gà lông trắng của nước này đạt 17,3 triệu tấn, trong đó xuất khẩu khoảng 1,4 triệu tấn.

Sự trỗi dậy này được hỗ trợ bởi lợi thế giá cả đáng kinh ngạc. Các nhà phân tích của ngân hàng Rabobank nhận định Trung Quốc đang ở giai đoạn “giải phóng năng lực sản xuất” và sẽ cạnh tranh trực tiếp với Brazil - “ông vua” xuất khẩu gia cầm toàn cầu tại các thị trường nhạy cảm về giá như Đông Nam Á, Trung Đông và châu Phi.

Tuy nhiên, cũng có những rào cản không nhỏ. Các thị trường cao cấp như EU, Nhật Bản và Hàn Quốc áp đặt tiêu chuẩn nghiêm ngặt, cấm nhập khẩu gia cầm từ các quốc gia có hệ thống tiêm phòng cúm gia cầm.

Trung Quốc duy trì tiêm phòng cúm gia cầm thường xuyên, điều này đồng nghĩa với việc nước này không thể xuất khẩu sang các thị trường cao cấp nhưng khó tính như EU, Nhật Bản và Hàn Quốc. Thay vào đó, họ tập trung vào các thị trường trung bình và đang phát triển.

Hơn nữa, chính sự bùng nổ nguồn cung này đang tạo ra áp lực khổng lồ lên chính các doanh nghiệp trong ngành.

Ngân hàng đa quốc gia của Hà Lan Rabobank cảnh báo rằng dư cung, sức mua yếu, chi phí vận tải biến động và rủi ro dịch bệnh đang bào mòn lợi nhuận của các trang trại.

Cuộc cạnh tranh về giá đang ngày càng gay gắt và người chăn nuôi là đối tượng chịu áp lực lớn nhất.

Theo Nhân Dân nhật báo, Nông dân nhật báo, Hiệp hội Thức ăn Chăn nuôi Trung Quốc, Trung Quốc Thương vụ báo