Ngày 31/7, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Háu Thành Tâm (30 tuổi, ngụ phường An Lạc, TPHCM) 7 năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”, 6 tháng về tội “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Theo cáo trạng, khoảng 19h ngày 12/12/2021, Đặng Chí Năm (đồng bọn của Tâm) rủ anh Trương Kim Phúc đến quận Bình Tân với lý do mua gà giống.

Khi anh Phúc đang đứng chờ tại đường Hồ Văn Long (phường Tân Tạo), Tâm và một đối tượng tên Út nhỏ (chưa rõ lai lịch) bất ngờ chạy đến tấn công. Hoảng sợ, anh Phúc bỏ chạy nhưng bị Tâm và Út nhỏ đuổi theo, khống chế rồi ép lên taxi đưa về nhà của Tâm trên đường Nguyễn Văn Luông.

Tại đây, Tâm gọi cho Năm đến để cùng gây áp lực, buộc anh Phúc trả khoản nợ trước đó. Cả nhóm thống nhất sẽ ép anh Phúc trả tiền và lấy thêm một khoản lớn để tiêu xài.

Sau đó, Tâm đe dọa anh Phúc: “Muốn về nhà thì phải để lại 2 ngón tay, còn không thì phải có 1,5 tỷ đồng”. Quá sợ hãi, anh Phúc phải gọi điện thoại nhờ mẹ mình là bà Mã Sở L. cứu giúp.

Bị cáo Háu Thành Tâm. Ảnh: TP

Qua điện thoại, nghe tiếng con trai hoảng hốt: “Má ơi, đưa tiền cho tụi nó đi, không nó đánh con chết”, bà L. hoảng sợ vội chạy vào nhà lấy 250 triệu đồng mang đến đưa cho Tâm.

Dù đã nhận tiền, Tâm vẫn không thả người mà tiếp tục ép anh Phúc phải đưa thêm. Lúc này, anh Phúc nói Tâm đưa mình về nhà riêng để lấy tiền. Khi vừa về đến nơi, anh Phúc vội chạy vào nhà, đóng chặt cửa và nói lớn rằng đã báo công an nên Tâm và Út nhỏ bỏ đi.

Số tiền 250 triệu đồng cưỡng đoạt được, Tâm, Năm và Út nhỏ đã chia nhau tiêu xài.

Ngày 16/12/2021, anh Phúc đã đến cơ quan công an trình báo sự việc. Do Tâm đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã. Đến ngày 24/5/2024, Tâm ra đầu thú.

Tại phiên tòa, bị cáo Tâm đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bị cáo khai, do anh Phúc nợ tiền mua gà nhưng không trả nên đã bắt giữ, gây áp lực để đòi nợ.

Đối với Đặng Chí Năm và Út nhỏ, cơ quan điều tra đã ra thông báo truy tìm nhưng chưa có kết quả nên đã tách thành một vụ án khác để tiếp tục xử lý sau.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền sở hữu tài sản và quyền tự do thân thể của công dân, cần phải xử lý nghiêm. Vì vậy, sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo mức án như trên.