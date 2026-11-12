Đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, GAC Group tập trung làm chủ công nghệ điện hóa, an toàn pin và hệ thống điều khiển thông minh, với những ứng dụng đáng chú ý trên hai mẫu xe S7 PHEV và GN8 PHEV.

Trong ngành công nghiệp ô tô, “Engineering Intelligence” (trí tuệ kỹ thuật) không chỉ được thể hiện qua những công nghệ riêng lẻ, mà còn nằm ở khả năng nghiên cứu, tối ưu và kết hợp các hệ thống để tạo nên một sản phẩm hoàn chỉnh. Khi xu hướng điện hóa và thông minh hóa ngày càng rõ nét, năng lực nghiên cứu và phát triển (R&D) trở thành một trong những yếu tố quan trọng quyết định sức cạnh tranh của các nhà sản xuất ô tô.

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển của GAC

Đây cũng là định hướng mà GAC theo đuổi trong quá trình phát triển sản phẩm. Với đội ngũ hàng nghìn nhân sự nghiên cứu và phát triển cùng hơn 25.000 đơn đăng ký sáng chế, GAC sở hữu nền tảng nghiên cứu vững chắc để không ngừng phát triển và hoàn thiện các giải pháp công nghệ, từ hệ truyền động điện hóa đến hệ thống vận hành và hỗ trợ lái thông minh.

Năng lực R&D được ghi nhận qua các công nghệ truyền động

Một trong những hướng phát triển đáng chú ý của GAC là công nghệ PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle). Đây là hệ truyền động kết hợp động cơ xăng và mô-tơ điện, đồng thời cho phép sạc pin từ nguồn điện bên ngoài. PHEV có thể tận dụng năng lượng điện cho những hành trình đô thị mà vẫn duy trì sự linh hoạt của động cơ xăng khi di chuyển đường dài.

GAC S7 PHEV hướng đến sự linh hoạt giữa nhu cầu đi lại hàng ngày và những chuyến đi dài

Trên GAC S7 PHEV, hãng trang bị hệ truyền động hybrid thế hệ thứ ba GMC 3.0 với cấu trúc tích hợp “6 trong 1”. Đối với GAC GN8 PHEV, hãng ứng dụng hệ truyền động GMC400 – 3 trong 1 tiên tiến do GAC tự nghiên cứu và phát triển, giúp xe nâng cao hiệu suất vận hành và tối ưu mức tiêu thụ nhiên liệu.

Tại chương trình Đánh giá Hệ thống Truyền động Top 10 Thế giới 2025 (World Top 10 Power Systems Evaluation 2025) - một chương trình đánh giá chuyên môn có tầm ảnh hưởng trong ngành do Carbingo Academy bảo trợ - ba công nghệ chủ lực của GAC được vinh danh. Cụ thể, hệ truyền động hybrid thế hệ thứ ba GMC 3.0 đạt giải "Hệ thống Hybrid Top 10 Thế giới" (World Top 10 Hybrid System); hệ thống truyền động điện GAC Quark đạt giải "Hệ thống Truyền động Điện Top 10 Thế giới" (World Top 10 Electric Drive System); và công nghệ mở rộng phạm vi di chuyển ADiMOTION đạt giải "Hệ thống Mở rộng Phạm vi Di chuyển Top 10 Thế giới" (World Top 10 Range Extender System). Đáng chú ý, mẫu xe GAC S7 PHEV nhận danh hiệu "Mẫu xe Hybrid Top 10 Thế giới" (World Top 10 Hybrid Model).

Đặt an toàn pin làm trọng tâm

Bên cạnh hiệu quả vận hành, an toàn pin là một trong những yếu tố được chú trọng trên xe điện hóa. GAC phát triển công nghệ Magazine Battery với định hướng tăng khả năng bảo vệ pin trước các tác động cơ học, nhiệt độ và môi trường.

Với GAC S7 PHEV, các thử nghiệm được hãng công bố gồm xoắn pin ở góc 240 độ, uốn cong 120 độ, chịu lửa trong 5 phút, ngâm nước sâu 1 m trong 48 giờ và bắn đạn trực tiếp vào pin. Theo kết quả thực nghiệm từ GAC, pin không xuất hiện hiện tượng khói, cháy hoặc phát nổ trong các điều kiện thử nghiệm quy định kể trên.

Đối với GAC GN8 PHEV, các bài kiểm chứng tập trung vào khả năng chống chịu va đập, nghiền ép và kiểm soát lan truyền nhiệt. Đáng chú ý, cụm pin được thử nghiệm dưới tác động nghiền ép từ vật nặng 23 tấn. Trong thử nghiệm lan truyền nhiệt, GAC cho biết pin không xuất hiện ngọn lửa trong 24 giờ.

Các thử nghiệm này phản ánh cách nhà sản xuất đánh giá độ bền và khả năng bảo vệ pin trước nhiều tình huống khác nhau, qua đó hướng đến nâng cao độ tin cậy khi sử dụng.

Khung gầm và công nghệ an toàn

Nếu hệ truyền động quyết định cách xe tạo ra sức mạnh, khung gầm đóng vai trò chuyển hóa sức mạnh đó thành trải nghiệm vận hành. GAC S7 PHEV được trang bị hệ thống Superstar Intelligent Control Chassis cùng hai công nghệ FSD (Frequency Selective Damping - công nghệ điều chỉnh giảm chấn theo tần số) và CST (Comfort Stop Technology - công nghệ giảm tốc dừng xe êm ái), hướng đến cân bằng giữa khả năng kiểm soát thân xe và độ ổn định khi vận hành.

Về an toàn, mẫu xe được phát triển theo Ma trận an toàn va chạm toàn diện 720° (720° All-Round Collision Safety Development Matrix). Theo GAC, S7 PHEV đã trải qua 53 bài thử nghiệm va chạm, gồm va chạm trực diện, bên hông, phía sau, va chạm cột và tình huống lật xe.

Trong khi đó, GAC GN8 PHEV sử dụng hệ thống treo điện từ Smart Damping Control (SDC), có khả năng điều chỉnh độ cứng giảm chấn theo thời gian thực nhằm duy trì sự êm ái và ổn định trên mọi cung đường. Một trang bị đáng chú ý khác trên mẫu MPV là túi khí kính chắn gió phía sau (Rear Windshield Airbag), được giới thiệu là một trong những công nghệ tiên phong trên thế giới áp dụng cho phân khúc MPV. Hệ thống được thiết kế để hấp thụ năng lượng khi xảy ra va chạm từ phía sau, hạn chế nguy cơ đầu hành khách hàng ghế thứ ba va đập vào khu vực phía sau xe, đồng thời giảm tác động từ kính vỡ và các vật thể văng ra.

GAC GN8 - mẫu MPV cao cấp với phiên bản PHEV

Từ hệ truyền động PHEV, công nghệ pin, nền tảng điều khiển ứng dụng AI đến khung gầm và các giải pháp an toàn, GAC cho thấy cách tiếp cận phát triển sản phẩm dựa trên sự kết hợp của nhiều lĩnh vực kỹ thuật. Việc chuyển hóa năng lực R&D thành những công nghệ cụ thể trên xe hướng đến mục tiêu nâng cao hiệu quả vận hành, độ an toàn và sự thoải mái trong quá trình sử dụng.

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(Nguồn: TC Services Việt Nam)