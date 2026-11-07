CEO Elon Musk xác nhận Tesla sẽ dừng sản xuất mẫu bán tải điện Cybertruck tại nhà máy Gigafactory Texas vào khoảng giữa năm 2027. Doanh số mẫu xe có thiết kế góc cạnh này liên tục sụt giảm, cách rất xa mục tiêu 250.000 xe/năm từng được hãng đặt ra.

Theo thông báo mới nhất trên mạng xã hội X, tỷ phú Elon Musk cho biết Tesla sẽ dần chấm dứt hoạt động sản xuất Cybertruck tại nhà máy Gigafactory Texas vào khoảng giữa năm 2027.

Thông tin này đồng nghĩa 2027 nhiều khả năng sẽ là năm sản xuất cuối cùng của mẫu bán tải chạy điện từng gây chú ý toàn cầu bởi thiết kế khác biệt của Tesla.

Dù vậy, về lý thuyết, Tesla vẫn có thể chuyển hoạt động sản xuất Cybertruck sang một nhà máy khác. Tuy nhiên, khả năng này được đánh giá không cao trong bối cảnh doanh số mẫu xe đang đi xuống và chưa đạt kỳ vọng của hãng.

Khi giới thiệu Cybertruck, Elon Musk từng đặt mục tiêu sản xuất tới 250.000 xe mỗi năm. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh thực tế cho thấy khoảng cách rất lớn so với con số này.

Năm 2024, Tesla bán được 38.965 chiếc Cybertruck. Sang năm 2025, doanh số giảm mạnh xuống còn 20.237 xe. Đáng chú ý, trong 3 quý đầu năm 2026, hãng chỉ tiêu thụ được 11.586 chiếc.

Đà giảm liên tục khiến Cybertruck ngày càng khó đạt quy mô sản xuất như kỳ vọng ban đầu, dù đây từng được xem là một trong những sản phẩm chiến lược của Tesla trong lĩnh vực xe bán tải điện.

Một trong những rào cản lớn của Cybertruck là giá bán cao. Hiện Tesla chủ yếu nhận đơn đặt hàng đối với hai phiên bản gồm Premium dẫn động 4 bánh có giá khoảng 90.000 USD và Cyberbeast thuộc nhóm xe có giá trên 100.000 USD.

Trong khi đó, phiên bản Dual-Motor dẫn động 4 bánh có giá hơn 80.000 USD vẫn xuất hiện trên website của Tesla nhưng chưa được mở đặt hàng trở lại. Khả năng hãng khôi phục đơn đặt hàng phiên bản này trước khi kết thúc sản xuất vẫn chưa được loại trừ.

Ra mắt dưới dạng nguyên mẫu vào năm 2019, Cybertruck chính thức bước vào sản xuất thương mại từ năm 2023 và được bán ra từ đời xe 2024. Với kiểu dáng thân xe bằng thép không gỉ, các đường nét góc cạnh và nhiều công nghệ khác biệt, mẫu bán tải này từng tạo ra sức hút lớn ngay từ khi xuất hiện.

Tuy nhiên, sức hút ban đầu không chuyển hóa thành doanh số như kỳ vọng. Nếu kế hoạch dừng sản xuất giữa năm 2027 được thực hiện, Cybertruck sẽ trở thành một trong những dự án gây nhiều chú ý nhưng không đạt được mục tiêu thương mại như kỳ vọng của Elon Musk.

(Theo Car and Driver)

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