

Game độc đáo, cuốn hút

Mirror Tales là một trong những tựa game hot trên thị trường gameplay hiện nay. Tựa game ngay khi vừa ra mắt đã tạo nên một cơn sốt ở nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc)… với hàng triệu lượt tải về. Lượt tải ấn tượng khiến các game thủ Việt háo hức được trải nghiệm trực tiếp. Không còn phải chờ đợi lâu, ngày 14/8 Mirror Tales - Thế giới hắc ám chính thức được Gzone trình làng tại thị trường Việt.

Thông qua các phiên bản ở nước ngoài cùng những phần giới thiệu trong lộ trình ra mắt game của Gzone, Mirror Tales cho thấy là tựa game độc đáo, hấp dẫn.

Đồ họa lôi cuốn: Đến với Thế giới hắc ám, các game thủ sẽ mê đắm đồ họa phong cách Tim Burton Gothic. Phong cách đồ họa này vẽ lên một thế giới kỳ lạ, thôi thúc các game thủ chinh phục khám phá.

Chủ đề thú vị: Game xây dựng theo chủ đề cổ tích hắc ám với những nhân vật cổ tích quen thuộc. Tuy nhiên, mỗi nhân vật lại chứa đựng vô vàn những điều bất ngờ, khó đoán. Ranh giới giữa người tốt và kẻ xấu vô cùng mong manh tạo nên sự kịch tính, hồi hộp trong quá trình chơi.

Lối chơi rảnh tay: Không cần phải “cày ngày cày đêm”, Mirror Tales là tựa game giải trí thú vị dành cho những người bận rộn. Xây dựng lối chơi rảnh tay, các game thủ có thể trải nghiệm nhập vai các nhân vật, chinh phục các mục tiêu bất kỳ thời điểm nào.

Game có chiều sâu: Mirror Tales là tựa game có chiều sâu chiến thuật. Các game thủ có thể tùy thích xây dựng đội hình cũng như trang bị, nâng cấp các kỹ năng để chinh phục các mục tiêu.

Giftcode tặng game thủ dịp ra mắt

Chào sân thị trường Việt Nam, Mirror Tales mang đến nhiều ưu đãi hấp dẫn cho các game thủ Việt. Ngoài việc tối ưu hóa về mặt nội dung để phù hợp với người Việt, theo thông báo từ Gzone - Đơn vị phát hành game sẽ tung ra rất nhiều giftcode với giá trị “siêu khủng” trong dịp ra mắt nổi bật có thể kể đến:

- Tặng 1000 lượt quay miễn phí khi đăng nhập.

- Tặng ngay VIP 2 cho Tân Thủ

- Vào Game là tặng: Windy, Bạch Tuyết (Yuri Schnee), Dark Knight, Cô Bé Quàng Khăn Đỏ……

- Hỗ trợ người chơi mới và loạt sự kiện đua top, nhận quà sớm ngay từ ngày đầu ra mắt.

Thông tin phát hành:

Tên game: Mirror Tales - Thế giới hắc ám

Thể loại: Card Idle

Đơn vị phát hành tại Việt Nam: Công ty Cổ phần Gzone Media Việt Nam

Ngày ra mắt: 14/8/2025

Nền tảng: Mobile (iOS và Android)

Trang chủ chính thức: https://tgha.zoneplay.vn/home

Công ty Cổ phần Gzone Media Việt Nam

Địa chỉ : Đội 8, Ngoại Thôn, Xã Thạch Thất, TP Hà Nội, Việt Nam

Link Tải - Đăng ký trước: https://abr.ge/7etnwm

Link fanpage: https://abr.ge/ufvv9y

