Theo nhận định của giới quan sát, đây hoàn toàn không phải là máy thật, và cũng không giống lắm với thiết kế thực sự của iPhone 17 Pro Max theo những thông tin đã rò rỉ trước đó.

Mẫu iPhone 17 Pro Max chạy Android trong bài đăng trên X của Sonny Dickson. Ảnh chụp màn hình

Dù vậy, mẫu máy giả này cũng khá thú vị. Nguồn tin rò rỉ uy tín Sonny Dickson đã chia sẻ ba hình ảnh về mô hình iPhone 17 Pro Max (hoặc 17 Pro), trong đó: một bức cho thấy hộp điện thoại đơn giản (có hình iPhone màu đen trên đó), một bức khác chụp chiếc máy màu bạc với logo Táo khuyết quen thuộc ở mặt lưng, và tấm cuối cùng là thiết bị đó nhưng màn hình đã bật sáng.

Thoạt nhìn, màn hình trông giống iOS, với các biểu tượng quen thuộc như App Store và Safari. Tuy nhiên, Sonny Dickson cho biết đây là hàng giả chạy Android.

iPhone 17 Pro Max mô hình giả. Ảnh: Sonny Dickson/X

Trên mô hình giả, thời gian được hiển thị là “05:20”. Thế nhưng, trên iOS, cách hiển thị giờ thường không có số 0 đứng trước khi là giờ một chữ số. Ví dụ, 5:20 sẽ hiển thị là “5:20” thay vì “05:20”, bất kể bạn dùng định dạng 12 giờ hay 24 giờ.

Trong khi đó, Android lại thường hiển thị kèm số 0 ở định dạng 24 giờ, ví dụ “05:20”, đặc biệt ở giao diện hệ thống mặc định và thanh thông báo. Vì vậy, đây chỉ là một hệ điều hành Android được “trang điểm” để trông giống iOS bằng cách dùng các giải pháp màn hình chính bên thứ ba, gói biểu tượng và chủ đề kiểu Apple.

Đồng hồ không phải là vấn đề duy nhất khiến fan Apple chú ý. Nhiều người còn nhận thấy viền màn hình dày trên mô hình giả. Trong khi đó, iPhone 17 Pro và 17 Pro Max thật dự kiến sẽ có viền mỏng, thậm chí có thể mỏng hơn cả iPhone 16 Pro Max.

Khi ngày ra mắt iPhone 17 Pro đang đến gần, những mô hình giả như thế này nhắc người dùng nên thận trọng với các tin tức rò rỉ. Ngay cả khi có thể cung cấp cái nhìn ban đầu nhưng các chi tiết sẽ cho thấy chúng khác xa với thiết kế thực tế, khi người dùng có thể tiếp cận iPhone 17 Pro Max chính thức.

Trước đó, hồi cuối tháng 4, một cửa hàng tại Trung Quốc đã sử dụng các mô hình CAD mà nguồn tin Majin Bu cung cấp, in mô hình 3D để cho mọi người thấy sự khác biệt giữa các mẫu iPhone 17 và các mẫu cũ hơn.

Hình ảnh từ đoạn video được Majin Bu chia sẻ trên X cho thấy, khách hàng đến cửa hàng này đã có thể được cầm thử mô hình iPhone 17. Họ có thể so độ mỏng của iPhone 17 Air với các iPhone cũ hơn, hay xem thiết kế cụm camera hoàn toàn mới trên các mẫu iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max... Tuy nhiên, các mô hình in 3D này không có màn hình bật sáng.

(Theo PhoneArena, X)