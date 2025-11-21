Công nghệ QD-OLED in QHD và Fast IPS

Là thương hiệu số 1 thế giới dẫn đầu thị trường về màn hình gaming suốt 6 năm liên tiếp theo dữ liệu mới nhất từ Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế (IDC). Trong năm 2024, Samsung chiếm 21% thị phần doanh thu toàn cầu ở phân khúc này đồng thời đang giữ vững vị trí số một thị trường màn hình OLED chuyên game với 34,6% thị phần, chỉ sau 2 năm ra mắt sản phẩm đầu tiên. Samsung đang khiến mọi khung hình trong game sống dậy đúng nghĩa với hàng loạt công nghệ hiển thị cao cấp. Đáng chú ý phải kể đến màn hình QD-OLED in QHD trên sản phẩm Odyssey OLED G5 (G50SF), tái hiện sắc đen sâu thẳm, sắc trắng thuần khiết và dải màu rộng hơn, khiến hình ảnh sống động như thật. Game thủ giờ có thể tận hưởng hình ảnh sắc nét, độ sáng và tương phản tối ưu nhờ độ phân giải QHD, nét gấp 1,7 lần Full HD.

Màn hình Samsung Odyssey đã trở thành biểu tượng huyền thoại trong cộng đồng game thủ, góp mặt tại nhiều giải đấu eSport tầm cỡ thế giới và đồng hành cùng các ngôi sao hàng đầu như đội tuyển T1.

Đặc biệt, ông lớn Hàn Quốc đã giải quyết thành công hiện tượng lưu ảnh (burn-in) vốn là điểm yếu cố hữu trên màn hình OLED thông qua công nghệ Samsung OLED Safeguard+. Bằng việc sử dụng Hệ thống làm mát động tiên tiến thay vì phương pháp tản nhiệt bằng tấm than chì truyền thống, công nghệ nói trên giúp giảm đáng kể nguy cơ lưu ảnh và kéo dài tuổi thọ màn hình.

Việc sử dụng tấm nền Fast IPS trên các dòng Odyssey G5 (G53F) và Odyssey G5 (G50F) cũng góp phần mang đến góc nhìn rộng 178°, giúp màu sắc đồng nhất và chính xác từ mọi góc nhìn. Ngoài ra, màn hình đạt chuẩn Pantone Validated của Samsung Odyssey đảm bảo khả năng tái tạo màu sắc chính xác cho 2100 màu và hơn 110 tông màu da của Pantone, khắc họa chính xác ý đồ của nhà sản xuất game.

Tần số quét đến 200Hz

Samsung đã xác lập tiêu chuẩn mới cho thị trường khi ra mắt những sản phẩm sở hữu tần số quét màn hình lên đến 200Hz như Odyssey G5 (G53F). Nâng cấp này mang đến trải nghiệm chơi game siêu mượt, siêu đã, đưa những trận đấu căng thẳng lên một tầm cao mới.

Các model khác trong Samsung Odyssey series như G50SF, G50F, G70F đều sở hữu tần số quét lên đến 180Hz, một con số ấn tượng không kém. Riêng G70F còn có thể đạt tốc độ 360Hz FHD khi sử dụng Dual Mode.

NVIDIA G-Sync và AMD FreeSync Premium

NVIDIA G-Sync và AMD FreeSync là các công nghệ đồng bộ hóa hình ảnh, giúp loại bỏ hiện tượng xé hình và giật lag khi chơi game bằng cách đồng bộ hóa tần số quét của màn hình với tốc độ khung hình (FPS) của card đồ họa. Đây cũng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tốc độ và khả năng phản xạ của người chơi. Samsung đã mang đến cả hai lựa chọn này trên các dòng Samsung Odyssey mới ra mắt. Người dùng yêu thích công nghệ đồng bộ hoá NVIDIA G-Sync có thể lựa chọn sản phẩm G50SF và G70F, trong khi công nghệ AMD FreeSync hiện đã có mặt trên G53F và G50F.

Thời gian phản hồi tức thì

Thời gian phản hồi đo lường độ trễ giữa thao tác của người dùng và nhân vật trên màn hình. Thời gian phản hồi càng thấp thì đòn đánh càng liên tục, dứt khoát, tốc độ di chuyển nhanh chóng, chiếm ưu thế trong trận đấu. Odyssey OLED G5 (G50SF) gây ấn tượng mạnh với tốc độ phản hồi 0.03ms (GtG) gần như tức thì, trong khi các sản phẩm khác như Odyssey G5 (G53F), Odyssey G5 (G50F), Odyssey G7 (G70F) đều đạt tốc độ phản hồi 1ms, một con số ấn tượng trong ngành.

Màn hình chống phản sáng

Samsung Odyssey trang bị công nghệ màn hình chống phản sáng (Glare Free). Công nghệ này giúp giảm độ bóng tới 54% so với lớp phim chống chói truyền thống, giúp người chơi nhìn rõ toàn bộ môi trường trong game và dễ dàng hạ gục kẻ thù ngay cả trong môi trường ánh sáng phức tạp. Odyssey OLED G5 (G50SF) hiện là sản phẩm hiếm hoi trên thị trường sở hữu công nghệ này, mang đến trải nghiệm chơi game hoàn toàn tập trung, giảm hiện tượng mất chi tiết, cản trở tầm nhìn khi chơi các tựa game đối kháng.

Linh hoạt chuyển đổi hiển thị

Samsung Odyssey G7 (G70F) trang bị công nghệ Dual Mode UHD, cho phép người dùng chuyển đổi linh hoạt giữa 2 chế độ hiển thị: 4K UHD 180Hz với hình ảnh chi tiết, sắc nét và FHD 360Hz tốc độ cao. Khi cần xử lý các tác vụ sáng tạo, cần hình ảnh sắc nét thì chế độ 4K UHD là lựa chọn phù hợp. Nếu muốn chiến game tốc độ cao, người dùng chỉ cần chuyển sang chế độ FHD 360Hz trên màn hình. Công nghệ Dual Mode UHD trên Samsung Odyssey G7 (G70F) là nhân tố quan trọng góp phần mở rộng khả năng ứng dụng của màn hình gaming trong nhiều tình huống cuộc sống.

Ở phân khúc cao cấp này còn có bộ đôi Odyssey OLED G8 (G81SF) nổi bật với độ phân giải 4K, tần số quét 240Hz và phản hồi 0,03ms nhờ công nghệ QD-OLED.

Trong khi đó, Odyssey OLED G6 – màn hình OLED 500Hz đầu tiên thế giới, mang đến tốc độ và độ chính xác gần như tức thì, hoàn hảo cho các tựa game eSport.

Sở hữu hàng loạt công nghệ tối tân, Samsung Odyssey series xứng danh là “meta gear” mà mọi game thủ đều khao khát sở hữu. Đây là khởi đầu hoàn hảo cho trải nghiệm chơi game siêu tốc, chính xác và mãn nhãn đỉnh cao mà bạn khó lòng tìm thấy ở bất cứ đâu ngoài Samsung Odyssey.

Bích Trâm