Mỗi năm, mùa cá voi Bryde lại ghé về vùng biển Quy Nhơn, để lại nhiều trải nghiệm khó quên cho những người yêu thiên nhiên và nhiếp ảnh.

Theo chia sẻ của nhiếp ảnh gia trẻ Nguyễn Ngọc Thiện, dịp đặc biệt cách đây ít tháng, cá voi bỗng về rất gần bờ và ở lại tới cả tuần. Anh và nhiều tay máy khác liên tục có những chuyến theo thuyền ra khơi săn ảnh vào mỗi dịp cuối tuần.

Để có được những khoảnh khắc quý giá, nhiếp ảnh gia đã mất khoảng 1 tháng. Thời điểm đó có hôm anh gặp thời tiết xấu, biển động, nhưng cũng có khi được hưởng bình minh rực rỡ. Và vào một ngày tiết trời tuyệt đẹp, Thiện đã săn được bộ ảnh ấn tượng, gửi dự thi Giải "Heritage - Hành trình Di sản 2025" và "ẵm" luôn giải Đặc biệt ở hạng mục Du lịch - Phong cảnh.

Nguyễn Ngọc Thiện bên bộ ảnh cá voi độc đáo anh đã phải đi lại nhiều lần để chụp.

Sau hơn 4 tháng phát động Lễ trao giải và Triển lãm tổng kết Giải thưởng nhiếp ảnh "Heritage - Hành trình Di sản 2025" vừa diễn ra chiều 26/9 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội).

Đây là mùa giải thứ 11 do Tạp chí Heritage tổ chức. Giải thưởng thu hút sự tham gia của 180 tác giả với 445 bộ ảnh dự thi, tăng 34 bộ ảnh (tương đương 108,3%) so với mùa giải 2024.

Các tác phẩm đều tập trung khai thác đề tài thiên nhiên, di sản vật thể và phi vật thể, phong tục truyền thống, đồng thời thể hiện đời sống đương đại bằng những góc nhìn sáng tạo.

Bộ ảnh “Hành trình theo dấu cá voi Bryde ở vùng biển Nhơn Lý” của nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Thiện đoạt giải Đặc biệt hạng mục Du lịch - Phong cảnh.

Nguyễn Ngọc Thiện chỉ là một trong hàng nghìn nhiếp ảnh gia có gần 10 năm kinh nghiệm với bộ môn nhiếp ảnh nhưng đã đoạt nhiều giải thưởng quy mô quốc gia. Cũng chính tại cuộc thi này năm 2024, anh có tác phẩm Viên ngọc xanh giữa đại dương đoạt giải ở hạng mục Kỹ thuật chụp đặc biệt.

Thiện là một kỹ sư, nhiếp ảnh chỉ là nghề tay trái nhưng lại có đam mê chụp ảnh dưới nước. Và những khoảnh khắc về cá voi trên biển Nhơn Lý không phải là ngoại lệ. Anh kể, khoảng năm 2022 cũng từng có một đợt cá voi về gần bờ nhưng lần này ấn tượng nhất, thu hút không chỉ giới nhiếp ảnh mà nhiều phóng viên báo chí theo thuyền ra khơi.

Để ghi lại khoảnh khắc cá voi trồi lên mặt biển, anh dùng máy ảnh Sony, mang theo hai ống kính siêu tele tiêu cự 100-400mm và cả loại lên tới 800mm. Nhờ điều kiện về thiết bị, anh đã bắt trọn được những thước ảnh quý giá về loài cá khổng lồ giữa đại dương, vừa mang tính khoa học vừa giàu giá trị nghệ thuật.

Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam Trần Thị Thu Đông và ông Nguyễn Xuân Chính - Trưởng Ban Sáng tác Triển lãm - Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tại buổi lễ trao giải.

Ngoài bộ ảnh mới lạ trên, Ban giám khảo còn lựa chọn thêm 9 bộ ảnh xuất sắc để trao giải. Ông Nguyễn Xuân Chính cho biết, yếu tố thời sự, sự công phu trong sáng tác và tính nghệ thuật cao là những điểm then chốt quyết định khi chấm giải.

Ở hạng mục Kỹ thuật đặc biệt, tác phẩm Khoảnh khắc săn mồi chim Bói cá của tác giả Bùi Trọng Nghĩa đã xuất sắc nhận Huy chương Đồng VAPA, gây ấn tượng với kỹ thuật chụp macro và khoảnh khắc sống động.

Ngoài ra, các hạng mục Văn hóa - Di sản và Phong cách sống - Chân dung con người ghi dấu bằng những bộ ảnh công phu, phản ánh chiều sâu văn hóa và phong tục truyền thống. Những hành trình như vậy không chỉ là cơ hội thử thách bản lĩnh và tay nghề của nhiếp ảnh gia, mà còn góp phần lan tỏa tình yêu thiên nhiên hoang dã cũng như nâng cao ý thức bảo tồn những giá trị quý hiếm của biển cả Việt Nam.

Một số tác phẩm đoạt giải tại cuộc thi:

2 tác phẩm trong bộ ảnh "Khoảnh khắc săn mồi chim Bói Cá" của Bùi Trọng Nghĩa đoạt Huy chương đồng giải Bộ VAPA.

Bộ ảnh "Tục sơn đầu của người Dao Lù Gang" của Phạm Quốc Dũng đoạt giải Bộ ở hạng mục Phong cách sống - Chân dung con người.

Nhiếp ảnh gia Phạm Quốc Dũng bên tác phẩm "Tục sơn đầu của người Dao Lù Gang".

Bộ ảnh "Sức sống mới của làng nghề thuyền thúng" của Nguyễn Khắc Hào đoạt giải Đặc biệt ở hạng mục Văn hóa - Di sản.

Bộ ảnh "Quan Họ Kinh Bắc với chùa Bút Tháp" của Nguyễn Trọng Hiếu đoạt Huy chương Bạc VAPA.

Bộ ảnh "Bàn Long Cổ Đạo" của Trần Tuấn Anh đoạt giải Bộ ở hạng mục Kỹ thuật chụp đặc biệt.

Bộ ảnh "Nhật Bản và những chuyến tàu" của Đặng Thị Thu Thảo đoạt giải Bộ ở hạng mục Du lịch - Phong cảnh.

Cuộc thi ảnh "Heritage - Hành trình Di sản 2025" hướng tới tôn vinh vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam qua những lát cắt giàu tính nghệ thuật với 4 hạng mục dự thi gồm Văn hóa - Di sản; Du lịch - Phong cảnh; Phong cách sống - Chân dung con người và Kỹ thuật đặc biệt.

Vòng chung kết tổ chức vào đầu tháng 8/2025. Hội đồng giám khảo gồm bà Trần Thị Thu Đông - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và nhiều nhiếp ảnh gia tên tuổi như Nguyễn Xuân Chính, Phạm Văn Tý và Lý Hoàng Long.

Triển lãm kéo dài đến 6/10/2025 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội).