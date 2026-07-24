Ngày 24/7, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) và Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và Chuyên gia công nghệ lượng tử Việt Nam (VNQuantum) khai mạc Cuộc thi Hackathon quốc tế về tính toán lượng tử vì mục tiêu phát triển xã hội.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai một cuộc thi hackathon quốc tế chuyên sâu về tính toán lượng tử và là lần thứ hai sự kiện này được tổ chức tại Đông Nam Á.

Ông Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Ngọc Minh

Cuộc thi là một trong những hoạt động trọng điểm thuộc hợp phần công nghệ của chương trình “Năm Lượng tử Gia Lai 2026”.

Sau hơn 6 tháng phát động, ban tổ chức nhận được hơn 500 hồ sơ đăng ký đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Qua tuyển chọn, 26 đội với gần 100 thí sinh được lựa chọn tham dự vòng chung kết, diễn ra từ ngày 24 đến 28/7.

Các thí sinh là sinh viên, nghiên cứu sinh, nhà nghiên cứu trẻ, thành viên nhóm khởi nghiệp và những tài năng công nghệ. Đồng hành cùng các đội thi có khoảng 50 chuyên gia, cố vấn và giám khảo trong nước, quốc tế.

Tại vòng chung kết, các đội sẽ hoàn thiện và trình bày những giải pháp ứng dụng tính toán lượng tử nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn trong bốn nhóm lĩnh vực: kinh tế và công nghệ; nông nghiệp và logistics; môi trường, năng lượng và phát triển bền vững; xã hội và phát triển con người.

Nhiều dự án tập trung vào những bài toán gần với đời sống như tối ưu chuỗi cung ứng cà phê và nông sản, lập kế hoạch phân phối, tối ưu lộ trình vận tải, hỗ trợ nuôi trồng thủy sản và sử dụng năng lượng hiệu quả.

Một số nhóm lựa chọn các hướng nghiên cứu chuyên sâu hơn như kiến trúc điện toán lượng tử phân tán, học máy lượng tử quang tử và xây dựng nền tảng bảo đảm an toàn cho hệ thống điều khiển công nghiệp trong kỷ nguyên hậu lượng tử.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động cuộc thi Hackathon. Ảnh: Ngọc Minh

Trong thời gian diễn ra cuộc thi, các đội sẽ làm việc cùng chuyên gia quốc tế, tham gia các phiên cố vấn chuyên sâu, hoàn thiện sản phẩm và trình bày giải pháp tại ngày hội trình diễn sản phẩm.

Phát biểu khai mạc, ông Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho rằng công nghệ lượng tử đang mở ra một giai đoạn phát triển mới cho khoa học và đổi mới sáng tạo.

Việc lựa chọn năm 2026 là “Năm Lượng tử Gia Lai” thể hiện quyết tâm của địa phương trong chủ động tiếp cận công nghệ chiến lược, kết nối tri thức toàn cầu và từng bước hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Theo ông Giang, Gia Lai sẽ tạo điều kiện về môi trường và cơ chế để các sản phẩm có tiềm năng được thử nghiệm, hỗ trợ hoàn thiện và tiến tới thương mại hóa.

Nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đánh giá cuộc thi không chỉ là sân chơi công nghệ mà còn tạo môi trường thực tiễn để các tài năng trẻ học hỏi, hợp tác với chuyên gia, thử nghiệm ý tưởng và giải quyết những vấn đề cụ thể của đời sống.

Ông kỳ vọng từ cuộc thi sẽ xuất hiện những nhà khoa học trẻ, doanh nghiệp công nghệ mới và các sản phẩm lượng tử “Make by Vietnam”, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào hệ sinh thái công nghệ toàn cầu.

Nguyên Phó Thủ tướng cũng đề nghị Gia Lai tiếp tục tạo điều kiện để các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, thử nghiệm và kết nối đầu tư trong lĩnh vực lượng tử được triển khai thường xuyên; đồng thời mong các cơ quan, doanh nghiệp và đối tác quốc tế đồng hành với những nhóm nghiên cứu, dự án có tiềm năng sau cuộc thi.

Bình An