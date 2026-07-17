Chiều 16/7, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo công bố Năm Lượng tử Gia Lai 2026 với chủ đề “Kết nối lượng tử - Làm chủ công nghệ - Đột phá phát triển”.

Gia Lai là địa phương tiên phong trong cả nước tổ chức Năm Lượng tử, kỳ vọng từng bước tiếp cận công nghệ chiến lược, mở rộng hợp tác khoa học và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Chương trình gồm chuỗi hội nghị, hội thảo, triển lãm, cuộc thi công nghệ và hoạt động đào tạo trong năm 2026, với sự tham gia của giới khoa học, doanh nghiệp, quỹ đầu tư, cơ sở đào tạo và tài năng trẻ đến từ nhiều quốc gia.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang cho biết, địa phương xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Ngọc Minh

Với phương châm “đi sớm về nhận thức, đi chắc về nền tảng, đi đúng vào những khâu phù hợp”, tỉnh chú trọng thu hút chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, nhà đầu tư và tổ chức quốc tế tham gia nghiên cứu, đào tạo, phát triển công nghệ.

Năm Lượng tử Gia Lai 2026 được triển khai với bốn hợp phần gồm khoa học; công nghệ; khởi nghiệp và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; giáo dục - đào tạo.

Ở hợp phần khoa học, Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) cùng Viện Nghiên cứu Khoa học và Giáo dục liên ngành (IFIRSE) sẽ tổ chức các hội nghị, hội thảo và trường học chuyên đề quốc tế về vật lý lượng tử.

Hợp phần công nghệ tập trung ứng dụng điện toán lượng tử, trí tuệ nhân tạo và học máy vào nông nghiệp thông minh, logistics, quản lý tài nguyên, môi trường, dự báo thiên tai, năng lượng và an toàn dữ liệu.

Trong năm 2026, Gia Lai dự kiến tổ chức Diễn đàn Kinh tế sáng tạo dựa vào công nghệ lượng tử; chương trình phổ biến kiến thức về lượng tử và bán dẫn; triển lãm công nghệ lượng tử, bán dẫn và siêu dẫn cùng các hoạt động kết nối chuyên gia Đông Nam Á.

Chương trình cũng hướng đến ươm tạo các ý tưởng, dự án và kết quả nghiên cứu có khả năng ứng dụng; kết nối nhóm nghiên cứu, startup với doanh nghiệp, quỹ đầu tư và tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo.

Trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, tỉnh sẽ phổ biến kiến thức lượng tử cho học sinh, sinh viên và cộng đồng; xây dựng Trung tâm Khám phá Lượng tử tại Trường Đại học Quang Trung.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang khẳng định tỉnh chủ động tiếp cận các công nghệ chiến lược, mở rộng hợp tác quốc tế. Ảnh: Ngọc Minh

Điểm nhấn của chương trình là Cuộc thi Hackathon quốc tế về tính toán lượng tử vì mục tiêu phát triển xã hội - Quantathon Gia Lai 2026, diễn ra từ ngày 24 - 28/7.

Cuộc thi có 100 thí sinh đến từ 11 quốc gia. Các đội thi sẽ phát triển giải pháp ứng dụng điện toán lượng tử, trí tuệ nhân tạo và học máy để giải quyết các bài toán phát triển kinh tế - xã hội và phát triển bền vững.

Quantathon được kỳ vọng phát hiện những ý tưởng mới, nhóm nghiên cứu tiềm năng và tài năng trẻ; thúc đẩy hợp tác giữa giới khoa học, doanh nghiệp và các trường đại học.

Ban tổ chức hướng đến hình thành cộng đồng công nghệ lượng tử tại Việt Nam và Đông Nam Á, mở rộng hợp tác quốc tế, tăng cường kết nối nghiên cứu với nhu cầu thực tiễn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho rằng việc tổ chức Năm Lượng tử thể hiện quyết tâm và sự chủ động của địa phương trong tiếp cận những làn sóng công nghệ mới.

“Gia Lai mong muốn từng bước tiếp cận các công nghệ chiến lược, kết nối nguồn lực khoa học trong nước và quốc tế, thúc đẩy nghiên cứu, phát triển công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”, ông Lâm Hải Giang nhấn mạnh.

Bình An