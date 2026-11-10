Mưa lớn kéo dài, nước sông Yên dâng vượt báo động III khiến gần 12.000 học sinh ở xã Nông Cống (Thanh Hóa) phải nghỉ học để bảo đảm an toàn. Mưa lũ cũng làm ngập hơn 1.500 hộ dân, thiện hại nhiều diện tích hoa màu.

Theo báo cáo của UBND xã Nông Cống, đến 7h sáng nay, gần 12.000 học sinh trên địa bàn phải nghỉ học do mưa ngập sau đợt mưa lớn kéo dài từ đêm 8/11 đến ngày 9/11.

Thống kê cho thấy, xã Nông Cống hiện có 11.762 học sinh, gồm 1.755 trẻ mầm non, 3.899 học sinh tiểu học, 3.285 học sinh THCS, 1.703 học sinh Trường THPT Nông Cống 1, 830 học viên Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Dạy nghề cùng 290 học sinh các trường tư thục.

Hơn 1.500 hộ dân ở xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa bị ngập nước. Ảnh: Lê Dương

Đợt mưa lớn kéo dài kết hợp với lũ trên sông Yên dâng cao đã gây ngập úng tại nhiều khu dân cư và diện tích sản xuất nông nghiệp.

Theo số liệu tại Trạm Thủy văn Chuối, cuối ngày 9/11, mực nước sông Yên đạt đỉnh 4,47m, vượt báo động III. Đến 7h ngày 10/11, mực nước giảm còn 4,08m nhưng vẫn trên mức báo động III.

Mưa lũ khiến 1.577 hộ dân thuộc 12/19 thôn bị ngập; 52 hộ với 142 nhân khẩu phải di dời đến nơi an toàn. Hơn 32,5ha rau màu vụ Đông mới trồng có nguy cơ hư hỏng, 1ha keo giống bị ảnh hưởng. Ngoài ra, một đoạn kênh tiêu úng tại thôn Cộng Hòa bị sạt ta luy với chiều dài khoảng 5m.

Nươc dâng cao, gần 12.000 học sinh phải nghỉ học. Ảnh: Lê Dương

Ông Đồng Minh Quân, Chủ tịch UBND xã Nông Cống, cho biết trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, địa phương đã huy động hơn 58 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tại chỗ thường trực ứng phó; tổ chức tuần tra các điểm xung yếu, chuẩn bị phương tiện cứu hộ, cứu nạn và sẵn sàng sơ tán người dân khi có tình huống nguy hiểm.