Sáng 4/12, ông Võ Tiến Trung, Chủ tịch UBND xã Lương Sơn (tỉnh Lâm Đồng) đã ký thông báo hỏa tốc cho toàn bộ học sinh trên địa bàn nghỉ học nhằm đảm bảo an toàn trước diễn biến mưa lũ phức tạp.

Một điểm ngập ở xã Lương Sơn, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: G.B

Theo UBND xã Lương Sơn, mưa lớn kéo dài suốt đêm khiến mực nước sông Lũy đã vượt báo động 3 và tiếp tục dâng nhanh, gây ngập sâu nhiều khu dân cư và nhiều tuyến giao thông trọng điểm, nguy cơ mất an toàn cho học sinh khi đến trường được cảnh báo ở mức cao. Do đó, theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND xã, toàn bộ học sinh các bậc mầm non (kể cả nhóm trẻ tư thục), tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn tạm dừng đến trường cho đến khi có thông báo mới.

Trong thời gian nghỉ học, UBND xã đề nghị Ban Giám hiệu các trường chủ động thông tin đến phụ huynh, theo dõi sát diễn biến thời tiết và phối hợp với chính quyền để cập nhật tình hình. Các hoạt động tập trung đều phải dừng, yêu cầu đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh và giáo viên.

Chính quyền cũng khuyến cáo phụ huynh không để trẻ đến khu vực ngập sâu, gần sông suối, cầu tràn do tiềm ẩn nhiều rủi ro.

UBND xã cho biết, đến 4h sáng nay nước lũ tại xã Lương Sơn đã lên mức tương đương đợt đỉnh lũ ngày 28/10. Mưa lớn vẫn tiếp diễn, dự báo nước tiếp tục dâng trong những giờ tới.