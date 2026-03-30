Chương trình với chủ đề “Vững bước dưới cờ Đảng quang vinh”, gồm các nội dung: dâng hoa, dâng hương tưởng niệm và báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng các tiết mục văn nghệ và biểu diễn múa súng...

Điểm nhấn nổi bật của chương trình là quy mô tổ chức lớn, nội dung dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật quần chúng, dân vũ, múa súng, võ thuật, hoạt cảnh chính luận và trình diễn áo dài. Gần 3.000 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ cơ sở đã cùng hội tụ trong một không gian giàu cảm xúc, tái hiện sinh động chặng đường vẻ vang của dân tộc, của Quân đội nhân dân Việt Nam và lực lượng vũ trang Quân khu 7.

Những ca khúc quen thuộc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước được dàn dựng thành liên khúc giàu cảm xúc. Ảnh: QK7

Đây là hoạt động mang ý nghĩa chính trị - văn hóa sâu sắc; là sự kết nối giữa hào khí cha ông, tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ và bản lĩnh, nhiệt huyết của cán bộ, đoàn viên, hội viên cùng hòa quyện để tạo nên sức mạnh Việt Nam thời đại mới.

Thông qua chương trình, các hoạt động nhằm nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; bồi đắp lý tưởng, niềm tin, tự hào, trách nhiệm của đoàn viên, hội viên dưới cờ Đảng quang vinh, ra sức xây dựng quân đội “tinh, gọn, mạnh”, củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong kỷ nguyên vươn mình, phát triển.

Tiết mục vượt qua chướng ngại vật vòng lửa của các chiến sĩ đặc công. Ảnh: QK7

Màn công phá của Tiểu đoàn Đặc công 60. Ảnh: QK7

Chương trình không chỉ tôn vinh sức mạnh, sự nhanh nhẹn và trình độ kỹ thuật, chiến thuật của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 7, mà còn khắc họa sâu sắc tinh thần kỷ luật, ý chí kiên cường và bản lĩnh của tuổi trẻ quân đội.

“Vững bước dưới cờ Đảng quang vinh”, các cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên khẳng định niềm tin son sắt vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đồng thời tiếp tục tô thắm truyền thống vẻ vang “Trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, đoàn kết quyết thắng” của lực lượng vũ trang Quân khu 7.