Sáng 18/3, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức gặp mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố; cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương trên địa bàn quân khu.

Trung tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7 và Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu chủ trì buổi gặp mặt.

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Trung tướng Trần Vinh Ngọc đánh giá cao, tri ân đóng góp của các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, Quân đội, địa phương thời gian qua đã luôn đồng hành, mở nhiều chuyên trang, chuyên mục thông tin tuyên truyền kịp thời về kết quả hoạt động quân sự, quốc phòng, đối ngoại của lực lượng vũ trang (LLVT) quân khu.

Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7. Ảnh: N.Tùng

“Chúng tôi thật sự cảm động, trong các hoạt động khó khăn gian khổ của bộ đội ở đâu cũng có sự tham gia tích cực của các phóng viên, báo chí, cùng ăn, cùng ở, làm việc, sinh hoạt với bộ đội; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với quân khu tổ chức tuyên truyền có hiệu quả các sự kiện chính trị lớn được dư luận trong nước, quốc tế đánh giá cao”, Chính ủy Quân khu 7 bày tỏ.

Tại buổi gặp mặt, Trung tướng Trần Vinh Ngọc cũng chia sẻ tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và đối ngoại quốc phòng của LLVT Quân khu 7 trong năm 2025 và những tháng đầu năm 2026.

Chính ủy Trần Vinh Ngọc mong muốn trong năm 2026, các đơn vị tiếp tục tăng cường phối hợp cùng LLVT quân khu đẩy mạnh và nâng cao chất lượng tuyên truyền về công tác quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng; tạo sự đồng thuận cao hơn nữa trong hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn quân khu về nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đặc biệt, các cơ quan báo chí cần đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả thực hiện ba chức năng: đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất; trong đó tập trung làm nổi bật các hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn. Đồng thời, tuyên truyền làm rõ hiệu quả xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng khu vực phòng thủ và xây dựng LLVT Quân khu 7 vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”.

Gắn kết thân thiện với đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo

Cũng trong buổi gặp mặt, Trung tướng Trần Vinh Ngọc bày tỏ, báo chí chú trọng tuyên truyền các chủ trương, mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả như: xây dựng đường tuần tra biên giới, xây dựng điểm dân cư liền kề chốt dân quân, đồn, trạm, chốt biên phòng biên giới.

Đáng chú ý, các cơ quan thông tấn, báo chí tập trung tuyên truyền mạnh về sự gắn kết thân thiện, giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào các tôn giáo, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện ngay từ cơ sở.

Các cá nhân nhận bằng khen của Quân khu 7. Ảnh: T.Tùng

Theo Trung tướng Trần Vinh Ngọc, năm 2025, quân khu đã xây dựng thêm 22 công trình văn hóa thể thao trong đồng bào dân tộc tôn giáo, xây dựng hàng chục căn nhà tặng cho đồng bào,…

Tại buổi gặp mặt, đại diện các đơn vị liên quan đã trao đổi, bày tỏ sự thống nhất về phương hướng, giải pháp thúc đẩy hơn nữa hoạt động phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Quân khu 7 trong tuyên truyền, thông tin về công tác quân sự, quốc phòng của LLVT quân khu trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã tặng bằng khen cho 31 tập thể và 63 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phối hợp tuyên truyền hoạt động của lực lượng.