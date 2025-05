Cách đây hơn nửa thế kỷ, vào ngày 27/1/1973, sau gần 5 năm đàm phán, Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam đã được ký kết. Theo điều 16, 4 bên gồm Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam, Hoa Kỳ và Việt Nam cộng hòa sẽ cử ngay đại diện để thành lập Ban Liên hợp quân sự 4 bên. Theo điều 17, hai bên miền Nam Việt Nam sẽ cử ngay đại diện để thành lập Ban Liên hợp quân sự 2 bên. Ban Liên hợp quân sự có nhiệm vụ bảo đảm sự phối hợp hành động của các bên nhằm thực hiện các điều khoản về quân sự mà Hiệp định đã quy định. Đoàn Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa gồm: từ hội nghị Paris do Đại tá Lưu Văn Lợi phụ trách, từ Hà Nội do Thiếu tướng Lê Quang Hòa dẫn đầu. Đoàn Chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam gồm: từ Paris do Đại tá Đặng Văn Thu phụ trách, đến từ Hà Nội do Đại tá Võ Đông Giang và Trung tá Nguyễn Đôn Tự (sau là Thiếu tướng) dẫn đầu, đoàn từ khu căn cứ ra do Trung tướng Trần Văn Trà làm trưởng đoàn và về sau là Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn. Theo các điều khoản của Hiệp định Paris, Chính phủ Việt Nam cộng hòa chọn trại Davis để làm nơi làm việc của phái đoàn đại biểu quân sự 4 bên cũng như nơi ở của 2 phái đoàn đại biểu quân sự của Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa và Chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam. Lý do đưa ra là thuận tiện cho việc di chuyển của các phái đoàn bằng máy bay, đồng thời cơ sở vẫn còn tiện nghi. Xung quanh trại là 13 tháp canh lúc nào cũng thấp thoáng bóng lính, suốt ngày đêm chĩa súng vào trại. Tuy nhiên, theo Thiếu tướng Nguyễn Đôn Tự: "Sắp xếp cho 2 đoàn ta ở trại Davis, chính quyền Sài Gòn muốn cô lập, ngăn ta có điều kiện tiếp xúc với người dân Sài Gòn, đồng thời dễ bề kiểm soát thông tin, phá sóng, gây nhiễu điện của ta". Trong hoàn cảnh đầy cam go và thách thức ấy, bằng sự đấu tranh trực diện, quyết liệt, khôn khéo và quả cảm, các thành viên trong Ban Liên hợp quân sự đã góp phần thúc đẩy việc hoàn thành trao trả tù quân sự, tù dân sự của các bên bị bắt trong chiến tranh; buộc quân đội Hoa Kỳ và quân đồng minh phải rút hết khỏi miền Nam trong thời hạn 60 ngày... Đến 9h30 ngày 30/4/1975, lá cờ cách mạng được treo lên đỉnh tháp nước, chỗ cao nhất của trại Davis. Sau 823 ngày đêm dũng cảm, mưu trí, kiên cường đấu tranh với kẻ thù, lực lượng Liên hợp quân sự đã đấu tranh cách mạng, thực thi Hiệp định Paris ngay giữa trung tâm đầu não của Việt Nam Cộng hòa.