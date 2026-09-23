Thống kê của UBND xã Yên Phú cho biết, đợt mưa kéo dài từ ngày 13-19/9 khiến toàn xã có khoảng 1.000ha hoa màu bị ảnh hưởng, trong đó gần 300ha dứa bị ngập nước, hư hại. Diện tích dứa bị ngập tập trung tại các thôn Nông Trường, Đa Ngọc, Xuân Hòa.

Gia đình ông Lê Quốc Toản (61 tuổi, trú thôn Đa Ngọc) trồng hơn 1,6ha dứa, chi phí đầu tư cho một vụ lên tới 400 triệu đồng. Theo tính toán của ông, nếu thời tiết thuận lợi, vườn dứa sẽ cho thu hoạch sau Tết, sau khi trừ chi phí có thể thu lãi khoảng 300 triệu đồng.

Tuy nhiên, trận mưa lũ vừa qua làm nước dâng cao, nhấn chìm vườn dứa của gia đình. Sau nhiều ngày ngập úng, khi nước rút, nhiều luống cây đã ngả màu, có dấu hiệu thối.

Ông Toản bên ruộng dứa thối rũ. Ảnh: Lê Dương

“Cây dứa rất nhạy cảm với nước. Nếu bị ngập đến nõn trong khoảng 3 ngày, cây có thể bị thối. Những cây còn sống cũng dễ phát sinh bệnh nấm, ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng và cho quả”, ông nói.

Cùng cảnh ngộ, gia đình ông Nguyễn Duy Thế có 1,5ha dứa đang đứng trước nguy cơ mất trắng.

Ông Thế cho hay gia đình phải vay mượn tiền để đầu tư sản xuất và đang trông chờ vào vụ dứa này để có nguồn thu trả nợ, trang trải cuộc sống. Nếu mất trắng, gia đình sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc khôi phục sản xuất.

“Mỗi vụ, gia đình tôi thu được khoảng 60 tấn dứa. Giá bán bình quân 10.000 đồng/kg, doanh thu đạt khoảng 600 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí sản xuất, gia đình còn lãi gần 300 triệu đồng. Giờ có nguy cơ mất trắng cả vụ”, ông Thế nói.

Những cây dứa đang bị thối nõn. Ảnh: Lê Dương

Những ngày qua, vợ chồng ông Thế liên tục theo dõi mực nước, khơi thông các rãnh thoát nhằm giúp nước rút nhanh, hy vọng cứu được phần nào diện tích dứa còn khả năng phục hồi.

Theo ông Nguyễn Đình Toản, Trưởng phòng Kinh tế xã Yên Phú, trong đợt mưa lũ vừa qua, địa phương bị ảnh hưởng khoảng 1.000ha hoa màu, trong đó diện tích trồng dứa chiếm phần lớn.

Trước nguy cơ thiệt hại tiếp tục gia tăng, địa phương đang tập trung nhân lực, phương tiện để tiêu thoát nước tại các vùng sản xuất bị ngập.

Theo ông Toản, với gần 300ha dứa đang bị ngập, người dân trong xã đứng trước nguy cơ thiệt hại khoảng 100 tỷ đồng.

Toàn xã Yên Phú có hơn 300ha dứa bị ngập nước. Ảnh: Lê Dương

Những diện tích dứa bị ngập nhưng nước chưa tới nõn, nếu được tiêu thoát sớm, thời gian ngập không kéo dài và thời tiết thuận lợi thì cây vẫn có khả năng phục hồi. Tuy nhiên, cây có thể phát sinh bệnh nấm sau ngập úng, ảnh hưởng đến sinh trưởng và năng suất.

Với những diện tích đã bị ngập lâu, khả năng phục hồi rất thấp, nhất là trong điều kiện thời tiết nắng gắt sau mưa. Dù vậy, địa phương vẫn duy trì các phương án tiêu thoát nước, với hy vọng cứu được những diện tích còn khả năng phục hồi.

“Dứa hiện là cây trồng chủ lực của xã. Toàn xã có khoảng 600ha dứa, là nguồn thu chính của khoảng 1.000 hộ dân và tạo việc làm cho hàng nghìn lao động. Hiện chúng tôi đang nỗ lực tiêu thoát lũ, giúp nước rút nhanh để giảm thiệt hại cho người dân, tuy nhiên đến giờ nước vẫn chưa rút hết”, ông Toản chia sẻ.