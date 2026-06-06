XEM CLIP:

Những ngày này, trên các cánh đồng dứa ở xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa, không khí thu hoạch trầm lắng. Những quả dứa chín vàng nằm la liệt trên ruộng, nhiều diện tích bắt đầu thối hỏng do không có người thu mua.

Gia đình anh Nguyễn Mạnh Cường (SN 1983, đội Hà Long 1, xã Hà Long) là một trong những hộ chịu thiệt hại nặng nề nhất. Với 5ha dứa đang bước vào vụ thu hoạch, anh cho biết hơn nửa tháng qua không có thương lái đến đặt mua, nhiều diện tích dứa chín rộ không được thu hoạch, bị bỏ ngoài đồng.

Do không có thương lái thu mua, nhiều diện tích dứa ở xã Hà Long bị bỏ chín và thối ngay trên đồng. Ảnh: Lê Dương

Theo anh Cường, mỗi hecta dứa gia đình đầu tư khoảng 300 triệu đồng cho giống, phân bón, nhân công và các chi phí chăm sóc khác. Những năm trước, giá dứa dao động từ 15.000-17.000 đồng/kg, sản lượng bình quân đạt khoảng 50 tấn/ha. Sau khi trừ chi phí vận chuyển, thuê nhân công thu hoạch, tỷ lệ hao hụt... mỗi hecta mang lại lợi nhuận khoảng 100 triệu đồng.

“Năm nay giá dứa loại một chỉ còn khoảng 5.000 đồng/kg. Dù giá giảm sâu nhưng vẫn không có người mua. Dứa đến kỳ thu hoạch phải bỏ ngoài đồng, thiệt hại của gia đình ước tính gần 1 tỷ đồng”, anh Cường chia sẻ.

Theo anh Cường, nếu bán được dù giá thấp vẫn có thể thu hồi một phần chi phí đầu tư. Thế nhưng việc không có đầu ra khiến toàn bộ công sức và vốn liếng bỏ ra đứng trước nguy cơ mất trắng.

Anh Cường xót xa bên ruộng dứa của gia đình. Ảnh: Lê Dương

Cách ruộng dứa của anh Cường không xa, ông Quách Văn Phan (54 tuổi) cũng đang đứng ngồi không yên trước nguy cơ mất mùa, mất giá. Gia đình ông trồng hơn 2ha dứa, nhưng đến thời điểm này mới chỉ tiêu thụ được một phần nhỏ, thu về khoảng 50 triệu đồng.

Số dứa còn lại ông đang tìm người mua nhưng rất khó. Nếu không bán kịp trong vài ngày tới thì nhiều khả năng sẽ bị thối hết.

Không chỉ đối mặt với tình trạng rớt giá, người trồng dứa còn chịu tác động từ đợt nắng nóng kéo dài liên tục thời gian qua. Nhiệt độ ngoài trời liên tục ở mức cao khiến nhiều diện tích dứa bị nám vỏ, giảm chất lượng và nhanh chóng hư hỏng.

Dứa bị chất đống ven đường do không tiêu thụ được. Ảnh: Lê Dương

Để cứu vãn phần nào sản lượng, nhiều hộ dân đã bỏ thêm hàng chục triệu đồng mua lưới, bạt che nắng cho dứa. Tuy nhiên, các biện pháp này chỉ mang tính tạm thời và không mang lại hiệu quả như mong muốn. Nhiều quả dứa vẫn bị cháy nắng, thối hỏng.

Trước áp lực tiêu thụ và bảo quản sản phẩm, không ít hộ dân đành bẻ bỏ quả, chất đống ven đường hoặc để mặc trên đồng ruộng. Cảnh tượng những trái dứa chín vàng bị bỏ đi khiến nhiều người xót xa.

Ông Mai Văn Thăng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hà Long, cho hay toàn xã hiện có khoảng 700ha dứa. Giá dứa năm nay giảm xuống chỉ còn 4.000-5.000 đồng/kg, thấp hơn nhiều so với các năm trước, khiến phần lớn hộ trồng dứa rơi vào cảnh thua lỗ.

Người dân trồng dứa rơi vào cảnh thua lỗ từ trăm triệu đến cả tỷ đồng. Ảnh: Lê Dương

“Không chỉ giá giảm mạnh, lượng thương lái đến thu mua cũng rất ít. Trong khi đó, thời tiết nắng nóng gay gắt làm dứa bị nám và thối nhanh hơn, khiến người dân càng thêm khó khăn”, ông Thăng nói.

Theo ông Thăng, với giá bán như hiện nay, dù người dân có bán hết dứa thì cũng rơi vào cảnh thua lỗ. Chính quyền địa phương và các tổ chức hội đang tích cực kết nối với doanh nghiệp, đơn vị chế biến nông sản để tìm đầu ra cho sản phẩm, góp phần giảm bớt thiệt hại cho bà con.

Toàn tỉnh Thanh Hóa hiện có khoảng 4.000ha trồng dứa, tập trung chủ yếu tại các xã Hà Long, Vân Du, Nguyệt Ấn và các phường Bỉm Sơn, Quang Trung... Tuy nhiên, tình trạng giá giảm sâu và khó khăn trong tiêu thụ đang diễn ra trên diện rộng, khiến các hộ dân trồng dứa lao đao.