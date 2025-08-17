Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận thuê hơn 20 ha đất tại xã Trị An để triển khai dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng, dự kiến khởi công ngày 19/8 tới.

Đây là một trong 8 dự án trọng điểm được tỉnh Đồng Nai triển khai khởi công, khánh thành và động thổ trong đợt này.

Theo đó, EVN là chủ đầu tư, Ban quản lý dự án Điện 3 (EVNPMB3) trực tiếp quản lý dự án. Công trình bao gồm 2 tổ máy có công suất lắp đặt 200MW (mỗi tổ máy 100 MW), với tổng mức đầu tư 3.965 tỷ đồng. Dự kiến, tổ máy số 1 sẽ vận hành vào quý III/2027, tổ máy số 2 vào quý IV/2027.

Nhà máy thủy điện Trị An xả lũ. Ảnh: Hoàng Anh

Cuối năm 2024, EVN đã khởi công xây dựng cầu Hiếu Liêm, hạng mục hạ tầng phục vụ vận chuyển thiết bị, vật tư cho dự án. Khi hoàn thành, cầu không chỉ phục vụ riêng cho thủy điện mà còn là tuyến giao thông mới, tạo động lực kết nối kinh tế - xã hội cho khu vực.

Theo EVN, khi hoàn thành, dự án sẽ tăng khả năng huy động công suất cho phụ tải miền Nam, đặc biệt trong giờ cao điểm, góp phần cải thiện chế độ vận hành của hệ thống điện quốc gia. Việc mở rộng cũng giúp giảm chi phí sản xuất, tận dụng tối đa dòng chảy, hạn chế lượng xả thừa, đồng thời giảm phát thải CO2 và kéo dài tuổi thọ thiết bị.

Nhà máy Thủy điện Trị An được khởi công xây dựng năm 1984 với sự hỗ trợ của Liên Xô. Tổ máy số 1 hòa lưới điện quốc gia ngày 30/4/1988 và toàn bộ công trình chính thức khánh thành năm 1991. Hiện nhà máy có 4 tổ máy với tổng công suất thiết kế 400 MW, sản lượng bình quân khoảng 1,7 tỷ kWh/năm.

Ngoài ra, hồ Trị An còn đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt, phục vụ nông nghiệp, đẩy mặn và điều tiết lũ cho vùng hạ du.