Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (mã: VSH) vừa công bố quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn của Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực XIII.

Theo đó, công ty đã có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân phải nộp; đồng thời làm tăng số thuế giá trị gia tăng được hoàn.

Cùng với đó là hành vi không lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ biếu, tặng; sử dụng không hợp pháp hóa đơn để kê khai thuế.

Với các hành vi vi phạm, Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh bị xử phạt hơn 406 triệu đồng. Trong đó, phạt về hành vi khai sai, dẫn đến thiếu số thuế phải nộp, tăng số tiền thuế được hoàn (tỷ lệ 20%) số tiền hơn 302 triệu đồng.

Nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn. Ảnh: VSH

Công ty bị phạt 100 triệu đồng - mức tối đa - đối với hành vi không lập hóa đơn cho hàng hóa, dịch vụ biếu, tặng và hơn 3,4 triệu đồng tiền phạt 1 lần thuế về hành vi sử dụng không hợp pháp hóa đơn để kê khai thuế.

Biện pháp khắc phục, Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh bị buộc phải nộp đủ các khoản thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân đã khai sai, với tổng số tiền hơn 1,4 tỷ đồng.

Trong đó, thuế giá trị gia tăng phải nộp là 455 triệu đồng; thuế thu nhập doanh nghiệp là hơn 976 triệu đồng, liên quan đến các năm 2021, 2022 và 2023. Tiền thuế thu nhập cá nhân năm 2021 khai sai là gần 7 triệu đồng.

Ngoài ra, công ty còn bị buộc nộp số thuế giá trị gia tăng đã được hoàn cao hơn quy định cùng số tiền chậm nộp tương ứng, khi có quyết định thu hồi hoàn thuế của Chi cục Thuế khu vực XIII.

Về tiền chậm nộp, tổng số tiền phải nộp là hơn 356 triệu đồng, bao gồm: Hơn 129 triệu đồng do truy thu thuế giá trị gia tăng; gần 225 triệu đồng do truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp; hơn 2,4 triệu đồng do truy thu thuế thu nhập cá nhân.

Số tiền chậm nộp nêu trên được tính đến hết ngày 30/6, là thời điểm công ty cam kết nộp đủ các khoản thuế khai sai vào ngân sách nhà nước. Sau thời điểm này, Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh có trách nhiệm tự tính và nộp bổ sung số tiền chậm nộp phát sinh đến khi hoàn tất nghĩa vụ nêu trên theo quy định.

Tổng số tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp với Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh là hơn 2,2 tỷ đồng.

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định, công ty phải chấp hành quyết định xử phạt. Quá thời hạn, công ty không thực hiện sẽ bị cưỡng chế thi hành.

Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh có trụ sở chính ở 21 Nguyễn Huệ, phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai), do ông Nguyễn Văn Thanh làm Tổng giám đốc.