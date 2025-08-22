Ngày 22/8 tại Nhà Triển lãm Việt Nam, trong khuôn khổ Triển lãm Thế giới - World EXPO 2025 Osaka (Nhật Bản), Hội Giao lưu Văn hoá Việt Nam - Nhật Bản phối hợp cùng Trung tâm tiếng Nhật Núi Trúc và Nhà Triển lãm Việt Nam tổ chức chương trình Giao lưu văn hoá Việt Nam - Nhật Bản.

Sự kiện có sự tham gia của 85 nghệ sĩ, vũ công... nhằm quảng bá, giới thiệu nét đẹp văn hoá Việt Nam đến đông đảo công chúng Nhật Bản và bạn bè quốc tế tại một trong những diễn đàn văn hoá lớn nhất hành tinh. Toàn bộ kinh phí đều được thực hiện bằng nguồn xã hội hoá.

Ca sĩ Trang Bùi biểu diễn tại chương trình Giao lưu văn hoá Việt Nam - Nhật Bản.

Tham dự chương trình có ông Trần Nhất Hoàng - Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch), Phó Tổng Đại diện Nhà Triển lãm Việt Nam tại EXPO; ông Lê Ngọc Định, Chủ tịch Hội Giao lưu Văn hoá Việt - Nhật - Trưởng BTC; ông Toyoharu Tsutsui - Chủ tịch Hội Giao lưu Văn hoá Nhật – Việt, cùng đông đảo khách mời và khán giả.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Ngọc Định nhấn mạnh: "Sự kiện được tổ chức trong khuôn khổ World EXPO 2025 Osaka mang ý nghĩa quan trọng, không chỉ góp phần quảng bá văn hoá Việt Nam đến nhân dân Nhật Bản và bạn bè quốc tế mà còn thể hiện rõ nét mối giao lưu văn hoá tốt đẹp giữa 2 quốc gia, đóng góp thiết thực vào việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản".

Các nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn tại chương trình.

Ngay sau lễ khai mạc, không khí sự kiện trở nên sôi động với các tiết mục trình diễn của ban nhạc dân tộc Việt Nam và ca sĩ Trang Bùi. Các ca khúc giới thiệu hình ảnh đất nước Việt Nam tươi đẹp, thanh bình, mến khách đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả. Đặc biệt, một số tiết mục còn mang âm hưởng từ loại hình nghệ thuật đã được UNESCO công nhận là di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại.

Phần trình diễn Yosakoi đầy sắc màu và trẻ trung của hai đội Núi Trúc Sakura và Hanoi Sennen đến từ Hà Nội.

Điểm nhấn của chương trình là phần trình diễn Yosakoi đầy sắc màu và trẻ trung của 2 đội Núi Trúc Sakura và Hanoi Sennen đến từ Hà Nội - những "Đại sứ Yosakoi" tại Việt Nam được tỉnh Kochi (Nhật Bản) trao danh hiệu từ năm 2017. Các tiết mục Yosakoi lần này mang phong cách Nhật Bản nhưng được lồng ghép sáng tạo các yếu tố lịch sử - văn hoá Việt Nam, truyền tải tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước và ý chí bất khuất. Hàng nghìn khán giả đã nhiệt tình cổ vũ, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt tại EXPO.

World EXPO là một trong ba sự kiện toàn cầu lớn nhất thế giới, cùng với Cúp bóng đá thế giới (World Cup) và Thế vận hội Olympic, được tổ chức định kỳ 5 năm 1 lần. Kỳ EXPO 2025 tại Osaka có sự tham gia của 158 quốc gia và vùng lãnh thổ, tập trung giới thiệu văn hoá, thành tựu, cùng các giải pháp hướng đến một xã hội bền vững.