Sáng 26/4, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng UBND TP Đà Nẵng tổ chức giải chạy "AirAsia RedRun Đà Nẵng 2026 - Quán quân 21". Giải thu hút gần 8.000 VĐV trong nước và quốc tế tham gia, tranh tài ở các cự ly 5km, 10km và 21km. Điểm xuất phát và về đích được bố trí tại Công viên Biển Đông.

Với lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, hạ tầng hiện đại và môi trường đô thị năng động, Đà Nẵng tiếp tục khẳng định là điểm đến lý tưởng cho các sự kiện thể thao quy mô lớn.

Các cung đường chạy của giải đi qua nhiều tuyến ven biển và khu vực trung tâm, mang đến trải nghiệm đặc sắc cho vận động viên.

Sự kiện là hoạt động nổi bật hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2026 tại Việt Nam, góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của sở hữu trí tuệ trong thể thao và công nghiệp sáng tạo; đồng thời thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất trong cộng đồng và quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.