Sáng 12/4, giải chạy Tay Ho Half Marathon 2026 khởi tranh với tinh thần nhiệt huyết của 10.000 runner tranh tài ở 3 cự ly: 5km, 15km và 21km.

Nguyễn Thị Oanh vô địch nội dung 21km nữ.

Năm nay, các chân chạy có một trải nghiệm độc bản khi băng qua những cung đường di sản huyền thoại vào thời khắc bình minh. Từ chùa Trấn Quốc cổ kính đến phủ Tây Hồ linh thiêng, mỗi km đường chạy đều là một lát cắt lịch sử được tái hiện, nơi nhịp thở của hiện đại hòa quyện cùng linh khí của vùng đất kinh kỳ nghìn năm tuổi.

Trung Cường không có đối thủ.

Kết quả chung cuộc cự ly bán Marathon hạng mục nam vinh danh Nguyễn Trung Cường với thành tích 1 giờ 12 phút 36 giây, theo sau là Dương Minh Hùng (1 giờ 12 phút 37 giây) và Filipov lulian (1 giờ 16 phút 23 giây). Ở hạng mục nữ, không bất ngờ khi Nguyễn Thị Oanh về nhất với thành tích 1 giờ 18 phút 26 giây, tiếp sau là Phạm Thị Hồng Lệ (1 giờ 20 phút 13 giây) và Bùi Thị Thu Hà (1 giờ 22 phút 40 giây).