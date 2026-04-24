Giải chạy “Hành trình theo chân Bác - Vì an ninh Tổ quốc năm 2026” diễn ra 1 và 2/5 tại Nghệ An, dự kiến quy tụ 3000 VĐV tham gia tranh tài. Đáng chú ý, có gần 700 cán bộ, chiến sĩ đến từ 30 đơn vị công an dự giải.

Theo BTC, hệ thống thi đấu của giải chạy được thiết kế với 5 cự ly gồm: 1km (Family run), 5km, 10km, 21km và 42km. Nhờ vậy, nhiều nhóm đối tượng có thể cân đối dự tranh. Một nét nổi bật khác là cung đường thi đấu khi các VĐV xuất phát tại Quảng trường Hồ Chí Minh, di chuyển qua các tuyến phố trung tâm như Trường Thi, Lê Nin và tiếp tục trên Đại lộ Vinh-Cửa Lò. Tuyến đường này kết nối khu vực nội đô với không gian biển, mang lại điều kiện thi đấu thuận lợi, đồng thời thể hiện đặc trưng cảnh quan của Nghệ An.

“Tổ chức giải chạy giúp cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tăng cường rèn luyện thể chất; nêu cao tinh thần học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. Từ kinh nghiệm tổ chức giải chạy năm 2025, chúng tôi tin rằng giải chạy năm 2026 sẽ thành công tốt đẹp”, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thể thao CAND Trần Đức Phấn nói.