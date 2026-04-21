Sự kiện giới thiệu dự án FourS Tower thu hút hơn 1.000 nhà đầu tư tham gia. Ảnh: Ánh Dương.

Không gian đậm chất di sản hé lộ "siêu phẩm"

Bước vào Ariyana Convention Center Đà Nẵng, khách mời lập tức bị cuốn hút bởi không gian trải nghiệm đậm chất di sản. Điểm nhấn của sự kiện là phần trình diễn mở màn “Tụ thuỷ sinh cảnh - Khai mở địa linh”. Sự kết hợp giữa nghệ thuật múa lụa và hiệu ứng ánh sáng đã khắc họa sống động thế đất “tụ thủy” của Nam Đà Nẵng và dòng chảy bốn mùa xuân hạ thu đông - nguồn cảm hứng để Sun Property kiến tạo 4 tòa tháp FourS Tower.

Tổ hợp căn hộ ra mắt trong bối cảnh các khu vực trung tâm cũ như Hải Châu, Hòa Cường, Thanh Khê quá tải hạ tầng, thiếu hụt không gian xanh. Cùng với việc thu hút vốn đầu tư FDI và sáp nhập Đà Nẵng - Quảng Nam, tầng lớp trí thức và giới chuyên gia có xu hướng dịch chuyển về các đại đô thị sinh thái ven sông được quy hoạch đồng bộ, đầy đủ tiện ích.

Đón trúng cơ hội này, Nam Đà Nẵng đang tăng tốc trở thành trung tâm an cư mới, từ hệ sinh thái đô thị hoàn chỉnh đến mạng lưới giao thông chiến lược. Đặc biệt khi Đà Nẵng đang được hưởng những cơ chế chính sách đặc biệt để phát triển thành trung tâm kinh tế mở của khu vực, Nam Đà Nẵng sẽ là hạt nhân đáp ứng chuẩn sống cao cấp của nhóm cư dân mới đang di cư tới, bao gồm đội ngũ chuyên gia toàn cầu.

Đại diện Sun Property chia sẻ về dự án. Ảnh: Ánh Dương.

Chia sẻ tại sự kiện, đại diện Sun Property cho biết phân khu FourS Tower được kiến tạo với tầm nhìn đón đầu cuộc đại di cư từ trung tâm thành phố về phía Nam. Dự án gồm 4 tòa tháp với thiết kế lấy cảm hứng từ các hình tượng tùng - cúc - trúc - mai trong tranh tứ bình, cung cấp đa dạng loại hình sản phẩm từ studio đến căn 3 phòng ngủ, đáp ứng linh hoạt nhu cầu sử dụng của khách hàng.

Điểm nhấn khiến nhiều khách mời dự sự kiện không khỏi trầm trồ là dòng căn hộ đặc biệt FourS Jardins. Với không gian sân vườn hiếm có, FourS Jardins đang được các gia đình đa thế hệ và cộng đồng chuyên gia nước ngoài săn đón bởi trải nghiệm sống sinh thái và sự độc bản bảo chứng cho khả năng gia tăng giá trị bền vững.

FourS Tower - “kiệt tác” không gian sống tại Nam Đà Nẵng

Thiết kế lấy cảm hứng từ tranh tứ bình của FourS Tower. Ảnh phối cảnh: Sun Property.

Sức hút của tổ hợp FourS Tower được khẳng định qua vị trí đắc địa tại ngã tư huyết mạch Nguyễn Phước Lan - Minh Mạng. Từ đây, cư dân chỉ mất vài phút để kết nối với biển Sơn Thủy, danh thắng Ngũ Hành Sơn, sân bay quốc tế và trung tâm thành phố. Việc nằm trên trục đường dẫn tới Phố cổ Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn cũng giúp tổ hợp đón trọn dòng khách du lịch, mở ra bài toán khai thác cho thuê hấp dẫn.

Bên cạnh tọa độ vàng, trải nghiệm sống tại FourS Tower còn được nâng tầm bởi hệ sinh thái tiện ích “tất cả trong một” dưới thềm nhà. Ngay tại chân khối đế là dãy shophouse thương mại sôi động, trong khi toàn bộ tầng hai của các tòa nhà được tích hợp hệ tiện ích chuẩn wellness gồm phòng gym, yoga, spa, hồ bơi, khu vui chơi trẻ em, không gian sinh hoạt cộng đồng. Cư dân còn được tận hưởng không gian sống trong lành khi dự án nằm gần công viên Hyde Park ven sông lớn bậc nhất miền Trung.

Dãy shophouse khối đế sầm uất, cung cấp “1001 tiện ích”. Ảnh phối cảnh: Sun Property.

Lợi thế kề cận trung tâm hành chính và các cơ sở y tế - giáo dục trọng điểm như Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Hoàn Mỹ và Làng Đại học biến dự án thành lựa chọn an cư lý tưởng cho lực lượng viên chức dịch chuyển từ Quảng Nam, giới y bác sĩ và những gia đình săn tìm “căn hộ học đường” cho con em.

Nhận thấy dư địa khai thác hấp dẫn từ nguồn khách dồi dào này, nhiều nhà đầu tư đã chớp thời cơ "xuống tiền". Sức nóng của tổ hợp căn hộ được khẳng định khi 90% giỏ hàng tòa F1 & F5 đã "có chủ" ngay trong ngày ra mắt.

FourS Tower sở hữu vị trí "vàng" kề cận hệ thống y tế - giáo dục trọng điểm của khu vực.

Anh Tùng Lâm, một nhà đầu tư đến từ Hà Nội chia sẻ: “Tôi quyết định xuống tiền đầu tư 2 căn hộ vì lợi thế kết nối linh hoạt đến hệ thống y tế - giáo dục và các điểm du lịch quanh khu vực. Kết hợp cùng chuỗi tiện ích đồng bộ nội khu, tôi đánh giá rất cao tiềm năng khai thác cho thuê của dự án này”.

Việc ra mắt phân khu FourS Tower là khởi đầu cho chuỗi dự án trọng điểm của Sun Group tại Đà Nẵng thời gian tới. Đặc biệt, phân khu này đang được áp dụng chương trình ưu đãi Early Bird, chiết khấu trực tiếp 5% cho khách hàng đặt chỗ sớm. Bên cạnh đó, với chính sách Sun Early Key, khách hàng chỉ cần thanh toán 70% là có thể nhận bàn giao căn hộ. Lịch thanh toán được kéo dài lên tới 4 năm, đồng thời khách hàng được hỗ trợ lãi suất lên đến 30 tháng.

(Nguồn: Sun Property)