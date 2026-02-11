Anh Nguyễn Thành Nhân và chị Ngô Thị Sơn đại diện cho những Giám đốc Văn phòng Tổng Đại lý bản lĩnh, tận tâm và kiên định với định hướng phát triển bền vững

Kiên định với “chữ tín” để xây nền móng bền vững

Với 24 năm gắn bó với ngành bảo hiểm nhân thọ, anh Nguyễn Thành Nhân - Giám đốc Văn phòng Tổng Đại lý GenCasa Quảng Ngãi 2 - được biết đến như một người lãnh đạo có “bản lĩnh thép”, mang phong thái điềm tĩnh, chuẩn mực và nhất quán. Không chỉ vững vàng về chuyên môn, anh còn khẳng định bản lĩnh thông qua tư duy quản lý nhân sự và vận hành hệ thống bài bản.

Dưới sự dẫn dắt của anh, GenCasa Quảng Ngãi 2 được xây dựng dựa trên hai giá trị cốt lõi: chữ Tín và sự Bền Vững. Anh Nhân quan niệm, mỗi tư vấn viên phải là một điểm tựa vững chắc nhất để khách hàng an tâm gửi gắm tương lai. Điều này tương đồng với cam kết đồng hành lâu dài của Generali và được phản ánh rõ nét qua tỷ lệ thu phí tái tục cao cùng sự tin tưởng của khách hàng.

Anh Nguyễn Thành Nhân - Giám đốc Văn phòng Tổng Đại lý GenCasa Quảng Ngãi 2

Với chiến lược số hóa và phát triển bền vững của Generali Việt Nam, anh Nhân tập trung chuẩn hóa quy trình, ứng dụng công nghệ và xây dựng mô hình phân quyền rõ ràng. Nhờ đó, các tư vấn tài chính có thể hoạt động tự chủ, hiệu quả, đồng thời tạo nền tảng để đào tạo và phát triển các nhân tố kế thừa, chinh phục những chuẩn mực nghề nghiệp quốc tế như MDRT (Million Dollar Round Table - danh hiệu uy tín dành cho những chuyên gia tư vấn tài chính và bảo hiểm xuất sắc nhất thế giới).

Nhìn lại hành trình của mình, anh Nhân chiêm nghiệm bài học lớn nhất nằm ở sự kiên định và khả năng theo đuổi mục tiêu dài hạn. Anh chia sẻ: "Làm đúng, làm bền và nhất quán sẽ tạo ra kết quả lâu dài cho cả khách hàng lẫn đội ngũ".

Với anh Nhân, quá trình kiên trì xây dựng niềm tin không chỉ là sợi dây kết nối bền chặt với khách hàng, mà còn là nền tảng vững chắc để tổ chức tối ưu hóa nguồn lực và phát triển vượt trội theo thời gian.

Lấy sự tử tế làm chuẩn mực, chọn đào tạo làm nền tảng vươn xa

Nếu câu chuyện của anh Nhân phản ánh tinh thần kỷ cương và chuẩn mực hệ thống, thì hành trình của chị Ngô Thị Sơn - Giám đốc Văn phòng Tổng Đại lý GenCasa Đà Nẵng 3 lại thể hiện rõ triết lý lấy con người làm trọng tâm - một trong những sứ mệnh quan trọng của Generali Việt Nam.

Với hơn 25 năm gắn bó cùng ngành bảo hiểm nhân thọ, chị Sơn kiên định lựa chọn con đường phát triển bền vững, lấy sự tử tế và đào tạo bài bản là nền tảng để thực hiện cam kết đồng hành dài hạn cùng khách hàng. Dưới sự dẫn dắt của chị, GenCasa Đà Nẵng 3 được xây dựng như một “ngôi nhà chung”, nơi mỗi thành viên được lắng nghe, tin tưởng và phát triển đúng với năng lực của mình.

Chị Ngô Thị Sơn - Giám đốc Văn phòng Tổng Đại lý GenCasa Đà Nẵng 3

Coi đào tạo là “chìa khóa” hiện thực hóa lời hứa đồng hành cùng khách hàng, chị tin rằng chỉ khi hội đủ kiến thức, tư duy và sự tận tâm, người tư vấn mới thực sự là điểm tựa vững chắc cho khách hàng trước mọi biến cố.

Chị Sơn tâm niệm: “Đào tạo là để khai mở tư duy. Khi có bản lĩnh, chất lượng công việc sẽ đến từ sự chủ động và kỷ luật, thay vì phụ thuộc vào may mắn”. Từ đó, GenCasa Đà Nẵng 3 trở thành nơi hội tụ của những con người chung giá trị và cùng hướng đến mục tiêu tạo ra giá trị thật, bền vững cho khách hàng và xã hội.

Từ cách vận hành hệ thống của anh Nguyễn Thành Nhân đến triết lý đào tạo lấy con người làm trung tâm của chị Ngô Thị Sơn, cả hai đều khắc họa rõ nét hình ảnh những Giám đốc Văn phòng Tổng Đại lý: bản lĩnh, tận tâm và kiên định với định hướng phát triển bền vững, tiếp nối sứ mệnh “Người bạn Trọn đời” của Generali, đồng hành trọn vẹn cùng khách hàng trong từng khoảnh khắc của cuộc sống.

