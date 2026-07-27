Những nữ anh hùng của buôn làng

Những nữ anh hùng của buôn làng Tây Nguyên mãi là tấm gương sáng về lòng yêu nước, ý chí kiên cường và tinh thần cống hiến để các thế hệ trẻ học tập, noi theo. Ảnh: Ngọc Thu

Những nữ anh hùng của buôn làng

Ở tuổi 75, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Kpă Ó (dân tộc Gia Rai, làng Bạc 1, xã Chư Prông) có vóc dáng nhỏ nhắn nhưng ánh mắt vẫn toát lên sự mạnh mẽ, kiên cường của người phụ nữ từng đi qua những năm tháng bom đạn chiến tranh.

Nữ Anh hùng Kpă Ó bên những tấm huân, huy chương. Ảnh: Ngọc Thu

Kể lại một thời hoa lửa, giọng nói trầm ấm của bà Kpă Ó vẫn chất chứa những ký ức hào hùng. Khi ấy, cô gái 16 tuổi đã cùng các nữ du kích làng Bạc trực tiếp tham gia hàng chục trận chống càn, góp phần làm thất bại âm mưu lập ấp, xây đồn của địch ngay trên quê hương mình.

Năm 21 tuổi, Kpă Ó tình nguyện nhập ngũ, công tác tại Đại đội 17, Tiểu đoàn 2, Quân khu 5. Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, cô gái trẻ cùng đồng đội không quản hiểm nguy, xông pha trận mạc, tiêu diệt nhiều xe tăng, bắn rơi máy bay trực thăng của địch, lập nên nhiều chiến công vẻ vang.

Những tháng ngày gian khổ nhưng đầy oanh liệt ấy đã góp phần làm nên chiến thắng Pleime vang dội trên chiến trường Bắc Tây Nguyên.

Với những thành tích xuất sắc trong chiến đấu năm 1973, bà Kpă Ó được cử tham dự Đại hội Anh hùng và Chiến sĩ thi đua khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Đến năm 1978, bà trở thành người phụ nữ Gia Rai duy nhất của tỉnh Gia Lai được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân thời kỳ chống Mỹ.

Cùng với bà Kpă Ó, bà Rơ Châm H’Yéo (dân tộc Gia Rai, 76 tuổi, phường Pleiku) cũng được đồng bào ví như cánh chim Chơ Rao của đại ngàn. Trong những năm tháng chiến tranh, bà đã dũng cảm vượt qua mưa bom, bão đạn, lập nhiều chiến công, góp phần bảo vệ buôn làng, quê hương.

“Người phụ nữ thép” H’Yéo (ở giữa) kể về những năm tháng vượt mưa bom, bão đạn chống giặc cứu nước cho thế hệ trẻ. Ảnh: Ngọc Thu

Từng được biết đến với các danh hiệu như “Dũng sĩ diệt Mỹ”, “Kiện tướng gùi đạn”, “Người phụ nữ thép”, bà H’Yéo đã trở thành nỗi khiếp sợ của quân thù.

Năm 1966, khi vừa tròn 16 tuổi, H’Yéo tham gia lực lượng du kích, đảm nhận nhiệm vụ dẫn đường cho bộ đội, nắm bắt tình hình địch để kịp thời báo cáo. Dù công việc luôn đối mặt với hiểm nguy, bà vẫn nhiều lần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, bộ đội chủ lực Mặt trận Tây Nguyên (Mặt trận B3) phối hợp với lực lượng vũ trang và Nhân dân Khu 4 tiến công quân sự kết hợp với khởi nghĩa quần chúng. Trong trận đánh đêm 30 Tết, H’Yéo đã phá hủy 3 khẩu pháo của địch, tạo điều kiện thuận lợi cho quân ta hoàn thành nhiệm vụ. Sau chiến công này, cô gái Gia Rai 18 tuổi được trao tặng danh hiệu “Dũng sĩ diệt Mỹ”.

19 tuổi, H’Yéo vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, và danh hiệu “Người phụ nữ thép” đã gắn liền với cuộc đời cách mạng của bà.

Một đời theo Đảng, theo cách mạng

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng tinh thần cống hiến của những nữ anh hùng Tây Nguyên vẫn luôn được phát huy. Rời chiến trường trở về cuộc sống đời thường, họ tiếp tục đóng góp cho quê hương trên mặt trận xây dựng và phát triển, trọn đời theo Đảng, theo cách mạng.

Sau ngày đất nước thống nhất, bà H’Yéo giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai. Năm 1996, bà đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai. Đến năm 2007, bà nghỉ hưu, tiếp tục tham gia công tác với vai trò Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh và hiện là Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Gia Lai.

Bà H'Yéo luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến việc học của trẻ em trong làng, thường xuyên động viên, hỗ trợ các em đến trường. Ảnh: Ngọc Thu

Với bà H’Yéo, việc chăm lo đời sống, giáo dục thế hệ trẻ luôn là nhiệm vụ quan trọng. Trong làng, ở đâu có vấn đề cần tuyên truyền, vận động, giải thích để bà con DTTS hiểu và đồng thuận, bà đều có mặt. Bằng tình cảm, lý lẽ và sự gần gũi, bà đã thuyết phục người dân cùng chung tay thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Còn với bà Kpă Ó, sau khi bước ra từ khói lửa chiến tranh, năm 1976, bà trở về làng Bạc, xây dựng gia đình và tiếp tục góp sức kiến thiết quê hương.

Năm 1979, thực hiện chủ trương của Đảng bộ huyện Chư Prông (cũ), nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt và phát triển kinh tế, bà Kpă Ó đã vận động người dân rời làng Bạc cũ đến nơi ở mới gần tỉnh lộ 663, xây dựng làng Bạc 1 ngày nay.

Trong công cuộc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, bà luôn gương mẫu đi đầu, vận động người dân tích cực lao động sản xuất. Nhờ đó, diện mạo làng Bạc 1 từng bước đổi thay, từ hơn 40 hộ dân ban đầu, đến nay đã phát triển lên 129 hộ, đời sống người dân ngày càng ổn định, ấm no.

Bước ra từ khói lửa chiến tranh, bà Kpă Ó trở về quê hương, tiếp tục cống hiến cho buôn làng. Ảnh: Ngọc Thu

Bà Siu H’Noanh, người dân làng Bạc 1, cho biết nhờ sự vận động, tuyên truyền của bà Kpă Ó cùng chính quyền địa phương, người dân đã đồng lòng rời làng cũ đến nơi ở mới để ổn định cuộc sống. Trong quá trình triển khai chủ trương sắp xếp, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, bà cũng tận tình giải thích để người dân hiểu đây là chủ trương đúng đắn nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền. Nhờ đó, bà con đều đồng tình, ủng hộ.

Bà Rah Lan H'Chiểu, Bí thư Đảng ủy xã Chư Prông, cho biết không chỉ lập nhiều chiến công trong kháng chiến, khi đất nước hòa bình, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Kpă Ó vẫn tiếp tục phát huy uy tín, trách nhiệm, giúp người dân phát triển kinh tế, từng bước xóa bỏ các hủ tục lạc hậu.

Đặc biệt, trong quá trình thực hiện chủ trương sắp xếp, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, bà Kpă Ó tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân hiểu rõ ý nghĩa của việc sắp xếp đơn vị hành chính, góp phần tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

“Với tiếng nói giàu sức thuyết phục cùng những câu chuyện từ chính cuộc đời cách mạng của mình, các nữ anh hùng đã góp phần đưa những chủ trương lớn của Đảng sớm đi vào cuộc sống, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực để địa phương phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trong giai đoạn mới”, bà H’Chiểu cho hay.