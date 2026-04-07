Ngày 05/04/2026, chương trình Gặp mặt đầu xuân họ Đào Việt Nam năm 2026 đã được tổ chức tại hội trường tầng 5, trường Quốc tế Nhật Bản.

Buổi gặp gỡ diễn ra trang trọng và thành công tốt đẹp, trở thành dấu ấn ý nghĩa trong hành trình kết nối cộng đồng dòng tộc.

GS.TS – Nhà giáo ưu tú Đào Xuân Học – Chủ tịch Hội đồng họ Đào Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc chương trình

Tham gia buổi gặp gỡ có gần 400 đại biểu, đại diện cho hơn 200 chi họ Đào trên khắp mọi miền Tổ quốc, cùng các Hội đồng họ Đào địa phương và các câu lạc bộ trực thuộc.

Mở đầu chương trình là phần “hội” với chuỗi tiết mục nghệ thuật đặc sắc do chính các nghệ sĩ và con cháu họ Đào thể hiện. Phần Hội được dàn dựng và chỉ đạo nghệ thuật từ một người con ưu tú và tâm huyết của dòng họ: Đại tá, nhạc sĩ Đào Tiến.

Bước sang phần "lễ" – phần trọng tâm của chương trình, không khí trở nên trang nghiêm với nghi thức chào cờ và các nội dung chính thức.

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là phần trình chiếu bộ phim tư liệu về lịch sử và hành trình phát triển của họ Đào Việt Nam.

Bộ phim đã đưa người xem ngược dòng thời gian, từ cội nguồn hình thành đến những dấu ấn nổi bật trong thời hiện đại, khắc họa rõ nét những đóng góp to lớn của các thế hệ con cháu họ Đào trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.

Đây không chỉ là tư liệu quý giá mà còn là nguồn cảm hứng mạnh mẽ, khơi dậy niềm tự hào và ý thức trách nhiệm trong mỗi người.

Tiếp theo, lễ ra mắt Ban Chấp hành Hội đồng họ Đào Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 đã được tổ chức trang trọng.

Dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hội đồng – GS.TS Đào Xuân Học, Ban Chấp hành mới quy tụ những cá nhân tiêu biểu, có uy tín và tâm huyết, đại diện cho nhiều lĩnh vực khác nhau.

Chủ tịch Đào Xuân Học tri ân với những đóng góp to lớn, bền bỉ của BCH Hội đồng họ Đào Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2025

Cùng với đó, chương trình cũng dành thời gian trang trọng để tri ân Ban Chấp hành nhiệm kỳ trước – những người đã có nhiều đóng góp thầm lặng nhưng vô cùng quan trọng cho sự phát triển của dòng họ.

Phần cuối buổi gặp gỡ, ban tổ chức trình bày phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ mới, nhấn mạnh vai trò của việc củng cố tổ chức, phát huy truyền thống, đẩy mạnh công tác khuyến học và kết nối cộng đồng, đồng thời đặc biệt lưu ý về vấn đề tài chính.

Gặp mặt đầu xuân họ Đào Việt Nam 2026 đã để lại nhiều dấu ấn sâu sắc, không chỉ bởi quy mô tổ chức mà còn bởi chiều sâu giá trị tinh thần. Thành công của chương trình là minh chứng cho sự đồng lòng, chung sức của toàn thể con cháu trong dòng họ.

Một số lãnh đạo cấp cao của Nhà nước, là thành viên của dòng họ Đào, như: đồng chí Bộ trưởng Đào Hồng Lan, đồng chí Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, cùng các Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân của họ Đào cũng gửi những lẵng hoa chúc mừng đến hội nghị.

Theo TS. Đào Cư Phú