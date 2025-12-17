Thứ trưởng Y Vinh Tơr phát biểu tại buổi tiếp.

Thay mặt đoàn công tác, ông Thạch Mu Ni - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Vĩnh Long đã khái quát về tình hình kinh tế - xã hội của địa phương và kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách cho người có uy tín trên địa bàn thời gian qua.

Tỉnh Vĩnh Long được sáp nhập từ các tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long và Trà Vinh với 124 đơn vị hành chính cấp xã. Toàn tỉnh có 3.386.100 người, trong đó DTTS có hơn 373.640 người, chiếm 11,03% dân số toàn tỉnh, chủ yếu là dân tộc Hoa, Khmer.

Tỉnh Vĩnh Long hiện có 12 tôn giáo đang hoạt động với 1.307 cơ sở tôn giáo, 2.797 chức sắc, 6.101 chức việc, khoảng 1.130.980 tín đồ chiếm 26,5% dân số trong tỉnh. Về cơ sở tín ngưỡng hiện có 1.594 cơ sở, trong đó có 96 cơ sở tín ngưỡng là di tích lịch sử, văn hóa chiếm 11,3% tổng số cơ sở tín ngưỡng.

Các đại biểu người có uy tín của tỉnh Vĩnh Long

Thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội trong vùng đồng bào DTTS, đến nay sản xuất nông nghiệp trong vùng đồng bào DTTS có bước chuyển biến rõ rệt; kinh tế, đời sống vùng đồng bào DTTS được nâng lên, an ninh chính trị được giữ vững.

Hiện nay, toàn tỉnh Vĩnh Long có 412 người có uy tín trong đồng bào DTTS. Trong những năm qua người có uy tín trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò làm cầu nối giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể với nhân dân vùng DTTS. Nhiều tấm gương người có uy tín đã trở thành điển hình tiêu biểu làm kinh tế giỏi, giữ gìn an ninh trật tự và là hình mẫu để người dân noi theo.

Thực hiện chính sách cho người có uy tín, các cấp chính quyền thường xuyên thăm hỏi, tặng quà người có uy tín nhân dịp Tết Nguyên đán, Tết Chôl Chnăm Thmây, Lễ Sene Đôlta của đồng bào Khmer…

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã kiến nghị nhiều chính sách dành cho người có uy tín và vùng đồng bào DTTS

Hằng năm, người có uy tín thường xuyên được cung cấp thông tin; học tập trao đổi kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh; bồi dưỡng kiến thức kỹ năng tuyên truyền nhằm phát huy vai trò trong cộng đồng.

Tại buổi gặp mặt, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Vĩnh Long cũng thông tin thêm, hiện nay tỉnh đang xây dựng chính sách đặc thù riêng dành cho người có uy tín, dự kiến sẽ được Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết thông qua.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã kiến nghị về cơ chế chính sách dành cho người có uy tín, chính sách hỗ trợ đối với vùng đồng bào DTTS, đặc biệt là trong tình hình sáp nhập, thực hiện chính quyền hai cấp như hiện nay.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Y Vinh Tơr đánh giá cao vai trò của đội ngũ người có uy tín trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã có những đóng góp tích cực trong cộng đồng vùng DTTS.

Thứ trưởng cũng giải đáp, thông tin về một số chính sách dành cho người có uy tín. Đặc biệt là việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, các chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế, phát triển các trường dân tộc nội trú, bán trú cũng như các chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS…

Thứ trưởng Y Vinh Tơr tặng quà cho các đại biểu người có uy tín

Thứ trưởng Y Vinh Tơr đề nghị Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Vĩnh Long rà soát các dự án chưa triển khai để thực hiện chuyển nguồn sang năm sau theo đúng hướng dẫn của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, bảo đảm hiệu quả đầu tư cho vùng đồng bào DTTS trên địa bàn. Đồng thời, Sở cần tham mưu Tỉnh ủy xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm phát huy hiệu quả vai trò của đội ngũ người có uy tín trong cộng đồng.

Thứ trưởng Y Vinh Tơr mong muốn đội ngũ người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Vĩnh Long tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, gương mẫu, vận động bà con tham gia xây dựng quê hương ngày càng phát triển; góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra; phát huy vai trò là cầu nối quan trọng giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.