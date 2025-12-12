Thứ trưởng Y Thông phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Thúy Hồng

Thay mặt đoàn công tác, ông Trần Hữu Ninh - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Quảng Trị đã khái quát về tình hình kinh tế - xã hội của địa phương và kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách cho người có uy tín trên địa bàn thời gian qua.

Thực hiện Nghị quyết số 1680/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Quảng Trị năm 2025, hiện nay toàn tỉnh có 78 đơn vị hành chính cấp xã (8 phường, 69 xã và 1 đặc khu).

Sau hợp nhất tỉnh có 22 xã và 3 thôn, bản (25 xã) thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi. Đồng bào các DTTS sinh sống chủ yếu là dân tộc Bru Vân Kiều, Chứt và dân tộc Tà Ôi, còn lại là các DTTS khác với số dân không nhiều như: Mường, Thổ, Tày, Nùng, Thái…

Các đại biểu người có uy tín tại buổi gặp mặt. Ảnh: Thúy Hồng

Hiện nay toàn tỉnh Quảng Trị có 295 người có uy tín trên địa bàn 295 thôn, bản vùng đồng bào DTTS.

Trong những năm qua người có uy tín tại Quảng Trị đã phát huy vai trò làm cầu nối giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể với nhân dân vùng DTTS. Nhiều tấm gương người có uy tín đã trở thành điển hình tiêu biểu làm kinh tế giỏi, giữ gìn an ninh trật tự và là hình mẫu để người dân noi theo.

Thực hiện chính sách, hàng năm các cấp chính quyền thường xuyên thăm hỏi, tặng quà người có uy tín nhân dịp Tết Nguyên đán, Lễ mừng lúa mới của người Bru Vân Kiều, Pa Cô; thăm hỏi, hỗ trợ người có uy tín bị ốm đau, gặp khó khăn…

Đại diện người có uy tín của tỉnh Quảng Trị phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt. Ảnh: Thúy Hồng

Cùng với đó, người có uy tín thường xuyên được cung cấp thông tin, học tập trao đổi kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh, bồi dưỡng kiến thức kỹ năng hoạt động nhằm phát huy vai trò, cấp báo Dân tộc và Phát triển, báo Quảng Trị, tổ chức các hội nghị chuyên đề, hội nghị phổ biến, cung cấp thông tin pháp luật theo kế hoạch của cấp tỉnh và cấp cơ sở.

Tại buổi gặp mặt, một số đại biểu người có uy tín tỉnh Quảng Trị đã có ý kiến đề xuất liên quan tới công tác vận động tuyên truyền, đầu tư cơ sở hạ tầng tại khu vực miền núi; chế độ hỗ trợ đối với người có uy tín nhất là sau khi thực hiện chính quyền hai cấp như hiện nay.

Thứ trưởng Y Thông tặng quà cho người có uy tín. Ảnh: Thúy Hồng

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Y Thông đã đánh giá cao vai trò của đội ngũ người có uy tín trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Thứ trưởng cũng đã thông tin về những kết quả thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025; việc thiết kế, triển khai thực hiện các chương trình MTQG trong giai đoạn tới, trong đó có nhiều chính sách, nội dung dành cho vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Thứ trưởng Y Thông mong muốn đội ngũ người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Quảng Trị tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, gương mẫu, vận động bà con tham gia xây dựng quê hương ngày càng phát triển; góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra; đồng thời phát huy vai trò là cầu nối quan trọng giữa Đảng, nhà nước với nhân dân.