Tham dự buổi gặp mặt có các vị lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam; đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô trực tiếp huấn luyện đoàn; đại diện các cơ quan báo chí và đào tạo cùng 180 thành viên khối diễu hành và các đơn vị đồng hành.

Ông Nguyễn Thanh Lâm nhấn mạnh rằng sự góp mặt của các phóng viên trong đội hình diễu hành là một cơ hội thiêng liêng để truyền tải tinh thần yêu nước. Ông khẳng định Đài Truyền hình Việt Nam cùng các cơ quan báo chí sẽ hỗ trợ hết mình, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các thành viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Đức Lợi nhắn nhủ các thành viên cần giữ vững kỷ luật, vượt qua khó khăn trong quá trình luyện tập và xem đây là một vinh dự lớn trong sự nghiệp báo chí. Thượng tá Trần Phúc Thành đánh giá cao những nỗ lực của đội hình, đặc biệt là khi phần lớn thành viên chưa quen với cường độ huấn luyện quân đội nhưng vẫn đạt được những kết quả tích cực sau nhiều buổi tập luyện tổng hợp.

Từ ngày 12/8, Khối Báo chí Cách mạng Việt Nam (BCCMVN) gồm 170 phóng viên và sinh viên tiêu biểu đến từ 10 cơ quan báo chí và các đơn vị đào tạo đã chính thức bước vào quá trình luyện tập dưới sự điều hành của Hội Nhà báo Việt Nam, Cục Báo chí, cùng sự huấn luyện trực tiếp từ Bộ Tư lệnh Thủ đô. Trong suốt quá trình luyện tập, Khối BCCMVN đã nhận được sự quan tâm sâu sát từ lãnh đạo các cơ quan, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cũng như sự đồng hành tích cực từ các doanh nghiệp và người dân.

Đại diện các phóng viên, nhà báo Nguyễn Trần Anh Thu (Đài Tiếng nói Việt Nam) xúc động bày tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm của các cấp, các ngành. Chị khẳng định toàn thể Khối BCCMVN sẽ giữ hàng ngũ chỉnh tề, bước đi kiêu hãnh, xứng đáng với niềm tin mà lãnh đạo, đồng nghiệp và nhân dân đã dành trao.

Tại buổi gặp mặt, các cơ quan báo chí đã trao tặng Khối BCCMVN phần quà trị giá 105 triệu đồng cùng nhiều hiện vật thiết thực.

Nhân dịp này, lãnh đạo các cơ quan báo chí và các đại biểu khối Báo chí Cách mạng Việt Nam đã thăm, tìm hiểu cơ sở vật chất cũng như quy trình sản xuất các chương trình truyền hình nổi bật của VTV.