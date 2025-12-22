Ngày 22/12, Công an phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Võ Phi Hải (43 tuổi, trú tại TP Huế) để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng ma túy cho nhiều người trong nhà nghỉ.

Công an bắt giữ Võ Phi Hải tại khu vực đường Y Ngông. Ảnh: SĐ

Thông tin ban đầu, khoảng 19h ngày 16/12, Công an phường Buôn Ma Thuột kiểm tra một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Công Trứ và bắt quả tang 4 đối tượng (đều trú tỉnh Đắk Lắk) đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Cao Thị Thảo Ly (19 tuổi, trú phường Buôn Hồ); Lê Bá Khâm (21 tuổi, trú tại xã Krông Búk); Vĩ Minh Đức (21 tuổi) và Vi Quốc Đạt (17 tuổi) cùng trú tại xã Ea Lốp.

Mở rộng điều tra, Công an phường Buôn Ma Thuột xác định Võ Phi Hải là người cung cấp ma túy cho những đối tượng trên sử dụng.

Tiến hành xác minh, lực lượng công an phát hiện vào ngày 21/5, Hải điều khiển ô tô ở TP Huế gây tai nạn khiến một người tử vong rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau đó, Hải bị Công an TP Huế truy nã về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Đến tối 19/12, Công an phường Buôn Ma Thuột phát hiện Hải đang lẩn trốn tại hẻm 44, đường Y Ngông, phường Buôn Ma Thuột nên tổ chức lực lượng bắt giữ.

Quá trình vây bắt, Hải liên tục chống đối và có ý định dùng ống kim tiêm chống trả nên tổ công tác buộc phải nổ súng chỉ thiên trấn áp, bắt giữ.

Được biết, Hải là đối tượng nghiện ma túy từ nhiều năm nay và có 3 tiền án về các tội Cố ý gây thương tích; Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự Hải cùng 4 đối tượng sử dụng ma túy nói trên để xử lý theo quy định của pháp luật.