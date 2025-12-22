Sáng 22/12, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Tâm (ngụ phường Phước Hậu, TP Vĩnh Long) để điều tra hành vi Giết người. Tâm là đối tượng vừa mãn hạn tù về tội Trộm cắp tài sản vào đầu tháng 10 vừa qua.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 6h40 ngày 20/12, ông N.A.K (45 tuổi, nhân viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long) đang làm việc tại cổng thì xảy ra tranh cãi với một phụ nữ. Cùng lúc đó, Tâm xuất hiện và xảy ra xô xát với ông K. nhưng được mọi người can ngăn.

Nghi phạm Nguyễn Minh Tâm bị bắt giữ. Ảnh: Anh Nam

Tuy nhiên, khoảng 10 phút sau, Tâm quay lại áp sát, dùng hung khí đâm vào nách trái ông K. rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nạn nhân được đưa vào cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Dù được truyền 10 đơn vị hồng cầu lắng và 6 đơn vị huyết tương, nhưng do vết thương quá nặng, ông K. đã tử vong vào tối cùng ngày.

Sau gần một ngày truy xét, đến khoảng 22h ngày 21/12, lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ Tâm tại khu nhà ở thuộc phường Thanh Đức. Bước đầu, nghi phạm đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.