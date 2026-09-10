Theo đó, khách hàng có cơ hội sở hữu các dòng xe với mức giá đặc quyền hấp dẫn: Coolray 2026 từ 469 triệu đồng, Okavango từ 694 triệu đồng, Monjaro từ 999 triệu đồng, EX2 từ 459 triệu đồng, EX5 từ 789 triệu đồng và EX5 EM-i từ 765 triệu đồng. Đợt kích cầu này mang đến cơ hội tối ưu chi phí lăn bánh nhờ sự kết hợp giữa chính sách giảm giá, hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, quà tặng sạc chính hãng cùng chuỗi 26 đặc quyền dịch vụ hậu mãi "Trọn An tâm – Trọn Gắn kết".

Tối ưu chi phí lăn bánh cho dải xe SUV truyền thống

Ở nhóm xe động cơ đốt trong, nhà phân phối áp dụng chương trình hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho New Coolray, Okavango và Monjaro. Tùy từng phiên bản, người mua được hưởng ưu đãi trước bạ linh hoạt hoặc nhận gói hỗ trợ tiền mặt trực tiếp đi kèm quà tặng bảo hiểm thân vỏ và bảo hiểm vật chất 1 năm.

Cụ thể, đối với Coolray 2026: Hai phiên bản Executive và Premium đồng thời nhận mức hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Riêng bản Flagship áp dụng chính sách chiết khấu tiền mặt trực tiếp kết hợp quà tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ.

Đây là mẫu xe nằm trong phân khúc xe gầm cao cỡ B năng động với mức giá niêm yết từ 499- 599 triệu đồng, là lựa chọn thu hút nhóm khách hàng trẻ nhờ thiết kế thể thao, khả năng vận hành mạnh mẽ trong phân khúc.

Ở nhóm xe 7 chỗ dành cho gia đình, mẫu SUV Okavango sở hữu không gian rộng rãi cùng mức giá niêm yết 739 - 799 triệu đồng, nay thêm hấp dẫn khi cả hai phiên bản Executive và Premium đều hưởng trọn ưu đãi 50% lệ phí trước bạ.

Ở phân khúc cao cấp hơn, dòng SUV cỡ trung Monjaro với mức giá 1,149 - 1,199 tỷ đồng gây chú ý nhờ thiết kế sang trọng cùng dàn công nghệ hiện đại. Mẫu xe này cũng được áp dụng chương trình hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho cả hai phiên bản, trong đó bản Premium còn được tặng kèm 1 năm bảo hiểm vật chất.

Thúc đẩy xe xanh bằng gói sạc chính hãng và bảo dưỡng dài hạn

Cũng trong tháng 9, Geely tiếp tục đẩy mạnh chương trình ưu đãi cho dải sản phẩm năng lượng mới như ưu đãi tiền mặt, thiết bị sạc chính hãng và hệ sinh thái dịch vụ hậu mãi dài hạn.

Đối với dải xe điện thuần, khách hàng sở hữu mẫu xe điện cỡ nhỏ đô thị Geely EX2 (459 - 499 triệu đồng) được tặng kèm bộ sạc cầm tay.

Trong khi đó, dòng SUV thuần điện Geely EX5 (839 - 889 triệu đồng) nhận ưu đãi giảm tiền mặt 45 triệu đồng cho bản Pro và 30 triệu đồng cho bản Max. Khách mua EX5 còn được tặng trọn bộ sạc cầm tay cùng bộ sạc cố định 7kW, với tùy chọn quy đổi trừ thêm 5 triệu đồng vào giá bán nếu không nhận bộ sạc 7 kW.

Ở phân khúc xe Hybrid, mẫu SUV Geely EX5 EM-i có giá niêm yết 789 - 909 triệu đồng. Cả hai phiên bản Pro và Max đều được hưởng trọn bộ đặc quyền vận hành dài hạn bao gồm bộ sạc cầm tay công suất 2,2 kW hoặc 3,5 kW, 5 năm bảo dưỡng miễn phí, 5 năm cứu hộ VETC miễn phí cùng quyền ưu tiên trong hệ thống VETC Loyalty. Riêng phiên bản Pro được dành tặng ưu đãi đặc biệt là mức giảm tiền mặt trực tiếp 23,67 triệu đồng kết hợp quà tặng 1 năm bảo hiểm vật chất.

Nâng tầm trải nghiệm sở hữu nhờ hệ sinh thái Tasco Auto

Ngoài ra, khách hàng có thể an tâm trải nghiệm sở hữu xe Geely nhờ hệ sinh thái dịch vụ toàn diện "Trọn An tâm – Trọn Gắn kết" do Tasco Auto vận hành với chuỗi 26 đặc quyền thiết thực. Ngay từ khâu bàn giao, người mua được hỗ trợ trọn gói thủ tục cùng lễ nhận xe cá nhân hóa, tặng bảo hiểm trách nhiệm dân sự 1 năm, kích hoạt tài khoản VETC eTag và nhận ngay 200.000 điểm thưởng VETC Loyalty. Trong suốt quá trình vận hành, khách hàng tiếp tục hưởng trọn các dịch vụ gia tăng như chăm sóc chủ động "Happy Call", ưu tiên phục vụ tại xưởng, giao nhận xe tận nhà, cứu hộ 24/7, ưu đãi trạm sạc cho xe điện/hybrid cũng như giải pháp di chuyển thay thế khi xe làm dịch vụ.

Đặc biệt, nhằm thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự đồng hành chặt chẽ với khách hàng, nhà phân phối còn áp dụng cam kết tài chính hỗ trợ 100.000 đồng cho mỗi ngày chậm bàn giao xe so với cam kết.

Sự kết hợp giữa hạ tầng dịch vụ quy mô gồm hơn 150 showroom, 80 xưởng Carpla Service, hệ thống trạm sạc đang mở rộng liên tục cùng hệ sinh thái VETC và Carpla, đi kèm chính sách cam kết tiến độ minh bạch, Tasco Auto và Geely đang được đánh giá là khiến người dùng có thể chủ động, an tâm từ lúc đặt cọc cho đến suốt vòng đời sử dụng xe.

(Nguồn: Tasco Auto)