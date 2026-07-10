Nhiều người vẫn cho rằng pin cao áp là bộ phận dễ gặp sự cố và tốn kém nhất trên ô tô điện đã qua sử dụng. Tuy nhiên, dữ liệu mới công bố từ Warrantywise - đơn vị cung cấp bảo hành xe cũ tại Anh lại cho thấy thực tế khác.

Theo phân tích các yêu cầu sửa chữa xe điện phát sinh trong thời gian từ tháng 1/2023 đến tháng 1/2026, phần lớn các hỏng hóc được ghi nhận không liên quan đến hệ thống truyền động hay pin cao áp. Thay vào đó, các lỗi phổ biến tập trung ở những bộ phận vốn cũng xuất hiện trên xe sử dụng động cơ đốt trong.

Kết quả này được công bố trong bối cảnh thị trường xe điện đã qua sử dụng tiếp tục tăng trưởng. Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất và Kinh doanh ô tô Anh (SMMT), số lượng giao dịch xe điện cũ trong quý I tăng 32% so với cùng kỳ năm trước.

Các lỗi phổ biến tập trung ở những bộ phận vốn cũng xuất hiện trên xe sử dụng động cơ đốt trong.

Dữ liệu của Warrantywise cho thấy, các sự cố về hệ thống điện là nhóm lỗi được báo cáo nhiều nhất. Trong đó, những hỏng hóc liên quan đến cảm biến đứng đầu danh sách, với chi phí sửa chữa trung bình 809,59 bảng Anh (khoảng 28,3 triệu đồng), còn trường hợp cao nhất lên tới 3.270 bảng Anh (khoảng 114,5 triệu đồng).

Đứng thứ hai là lỗi cơ cấu khóa trung tâm điều khiển điện. Chi phí sửa chữa trung bình cho hạng mục này là 899,44 bảng Anh (khoảng 31,5 triệu đồng), trong khi trường hợp đắt nhất được ghi nhận lên tới 4.056,82 bảng Anh (khoảng 142 triệu đồng).

Vị trí thứ ba thuộc về hệ thống sạc trên xe. Đây cũng là một trong những hạng mục có chi phí sửa chữa cao nhất, với mức trung bình khoảng 2.158,75 bảng Anh (khoảng 75,6 triệu đồng). Trường hợp đắt đỏ nhất trong dữ liệu của Warrantywise có chi phí lên tới 10.454,98 bảng Anh (khoảng 366 triệu đồng).

Tiếp theo là các hỏng hóc liên quan đến hệ thống treo, cụ thể là càng chữ A. Chi phí sửa chữa trung bình ở hạng mục này là 1.229,64 bảng Anh (khoảng 43 triệu đồng), trong khi mức cao nhất được ghi nhận là 4.118,65 bảng Anh (khoảng 144,2 triệu đồng).

Các sự cố thường gặp trên xe điện đã qua sử dụng chủ yếu liên quan đến hệ thống điện và các chi tiết thông thường.

Khép lại nhóm 5 lỗi phổ biến nhất là ắc quy phụ 12V. Theo Warrantywise, chi phí sửa chữa trung bình cho hạng mục này là 532,94 bảng Anh (khoảng 18,7 triệu đồng), trong khi trường hợp cao nhất được ghi nhận là 986,15 bảng Anh (khoảng 34,5 triệu đồng).

Đáng chú ý, các sự cố liên quan đến pin cao áp, bộ phận thường khiến người mua xe điện cũ lo ngại nhất không nằm trong 5 hạng mục sửa chữa được báo cáo nhiều nhất.

Ông Antony Diggins, Giám đốc điều hành Warrantywise, cho biết nhiều người khi tìm mua xe điện cũ thường nghĩ ngay đến nguy cơ hỏng pin. Tuy nhiên, dữ liệu của doanh nghiệp này cho thấy các bộ phận thông thường khác vẫn là những hạng mục cần được quan tâm nhiều hơn.

Theo ông Diggins, khi lựa chọn xe điện đã qua sử dụng, người mua vẫn nên thực hiện đầy đủ các bước kiểm tra như đối với bất kỳ mẫu xe cũ nào, đồng thời kiểm tra kỹ hệ thống sạc của xe.

Vị lãnh đạo Warrantywise cũng cho biết nhu cầu mua bảo hành mở rộng cho xe điện đang tăng lên. Doanh số bán các gói bảo hành xe điện của doanh nghiệp này đã tăng 68,2% trong giai đoạn 2024-2025.

Theo Warrantywise, với những người muốn hạn chế rủi ro về chi phí sửa chữa ngoài dự kiến, bảo hành mở rộng có thể là một lựa chọn đáng cân nhắc. Các gói bảo hành dành cho xe điện đã qua sử dụng có thể bao gồm nhiều hạng mục như ắc quy phụ, bộ sạc tích hợp, hệ thống phanh, chìa khóa điều khiển từ xa, cùng các dịch vụ hỗ trợ như cứu hộ ven đường. Chi phí và phạm vi bảo hành sẽ phụ thuộc vào tuổi đời cũng như quãng đường xe đã vận hành.



Theo Dailymail

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