Nổi bật nhất là hệ thống truyền động điện thông minh 11-in-1 (Intelligent E-drive) trên EX5 mang lại hiệu quả và hiệu suất vượt trội, thiết lập một chuẩn mực mới cho xe điện với công suất 218 PS và mô-men xoắn 320 Nm, động cơ chỉ nặng 79,8 kg và có thể tích nhỏ nhất trong phân khúc, chỉ chiếm 0,079 m khối. Tỷ lệ sử dụng không gian nội thất của EX5 lên tới 67,2%.

Geely EX5 sử dụng pin LFP dung lượng 60,2 kWh, cung cấp quãng đường di chuyển tới 495 km theo chuẩn NEDC. Đặc biệt, Geely EX5 có khả năng sạc nhanh từ 30% lên 80% chỉ trong khoảng 20 phút với sạc nhanh DC, tối ưu hóa thời gian di chuyển cho những người bận rộn. Hệ thống điều hòa nhiệt độ pin tự động làm mát hoặc làm ấm, đảm bảo hiệu suất ổn định quanh năm.

Hiệu suất chuyển đổi nguồn điện một chiều (DC) từ pin trên Geely EX5 thành nguồn điện xoay chiều (AC) cho động cơ tới 90,04% và mức tiêu thụ năng lượng chỉ 10.95 kWh/100 km - mức tổn hao năng lượng gần như thấp nhất hiện nay.

Duy nhất trong phân khúc, hàng ghế trước của Geely EX5 EV có tới 6 chế độ massage, có thể gập phẳng, làm mát và có bệ tì chân

Trước những lo ngại về cháy nổ với xe điện, Geely EX5 cũng khiến người dùng hoàn toàn an tâm khi sở hữu hệ thống pin an toàn là công nghệ độc quyền cho dòng Galaxy, với 8 lớp bảo vệ toàn diện từ thiết kế xe đến điều khiển thông minh và công nghệ đám mây, giúp ngăn cháy nổ và loại bỏ điểm mù trong an toàn pin.

Với những ưu việt vượt trội, Geely EX5 đã đặt ra một tiêu chuẩn mới cho phân khúc C-SUV tại thị trường Việt với một mức giá cực cạnh tranh. Hiện tại thị trường Việt, EX5 EV được phân phối với hai phiên bản Pro và Max. Trong tháng 5/2026, bản Pro giá 839 triệu, nhận được nhiều ưu đãi như hỗ trợ tiền mặt 45 triệu đồng, bản Max giá bán 889 triệu sẽ được nhận ưu đãi 30 triệu đồng. Cả hai bản đều được tặng kèm 2 sạc: 1 sạc cầm tay 2,2 kW hoặc 3,5kW, 01 sạc 7kW tại nhà, không bao gồm công lắp đặt. Nếu không nhận sạc 7kW, khách hàng sẽ nhận quy đổi tương đương 5 triệu đồng.

Trong bối cảnh diễn biến giá xăng dầu đang phức tạp, Geely EX5 EV còn mang đến một lựa chọn kinh tế và thông minh cho người tiêu dùng với khả năng tiết kiệm chi phí sử dụng năng lượng tới 80% so với các loại xe xăng cùng loại.

Theo công bố của nhà sản xuất, Geely EX5 tiêu thụ điện chỉ tương đương 10.95 kWh/100 km, chi phí vận hành chỉ khoảng 488.000đ/1000 km (theo giá điện ~ 4.550đ/kWh). Đây là mức chi phí gần như “không tưởng” khi sử dụng xe động cơ đốt trong

Bên cạnh đó, Geely EX5 EV loại bỏ được nhiều hạng mục bảo dưỡng định kỳ phức tạp so với xe động cơ đốt trong. Khi bảo dưỡng tại đại lý chính hãng, việc cập nhật phần mềm thường miễn phí hoặc chi phí rất thấp. Cụ thể, khi vận hành dưới 20.000 km, gần như chưa phát sinh chi phí bảo dưỡng đáng kể. Khi đến mốc 20.000 - 40.000 km hoặc 1 - 2 năm (tuỳ điều kiện nào đến trước) và trên 60.000 km, một số chi phí có thể phát sinh như thay lọc gió điều hòa, bảo dưỡng phanh hoặc thay lốp (nếu đã mòn), nhưng cơ bản tổng chi phí vẫn thấp hơn đáng kể so với xe xăng cùng phân khúc.

Tuy nhiên, một chiếc xe điện ưu việt sẽ không thể phát huy hết giá trị nếu thiếu đi một "mạch máu" năng lượng thông suốt. Đây chính là lúc sức mạnh của liên minh Tasco Auto và Geely phát huy vai trò quyết định. Từ nỗi lo của khách hàng, mục tiêu của Geely rất rõ ràng đó là đưa khách hàng mua sự an tâm để tận hưởng cuộc sống, không phải mua thêm một nỗi lo. Người sở hữu Geely EX5 EV tại Việt Nam đang được tận hưởng một đặc quyền hạ tầng hiếm có.

Đặc biệt, sau khi Tasco Auto bắt tay với Ford, ESKY, khách hàng mua các loại xe năng lượng mới của Geely như EX5 EV còn có thể sử dụng chung trạm sạc và hệ sinh thái của liên minh. Trong đó, ứng dụng VETC sẽ giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm định vị trạm sạc, kiểm tra tình trạng trụ, súng sạc và cập nhật chỗ trống. Ngoài ra, người dùng cũng có thể thanh toán chi phí sạc điện tự động rất dễ dàng thông qua ứng dụng VETC.

Với người dùng trụ sạc của ESKY - đối tác của Tasco Auto hiện đang được áp dụng mức giá sạc tiêu chuẩn 7.000 VNĐ/kWh. Tuy nhiên, điểm nổi bật nằm ở đặc quyền dành riêng cho chủ xe Geely khi còn được chiết khấu ưu đãi tới 35%, tương đương giá sạc chỉ còn 4.550VNĐ/kWh

Tham gia thúc đẩy giao thông xanh và đáp ứng làn sóng chuyển đổi xe điện đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết, Geely cùng đối tác Tasco Auto đã sẵn sàng phục vụ khách hàng với mạng lưới hạ tầng quy mô. Hệ thống lên tới 800 trạm sạc, gần 1.400 trụ sạc với hơn 1.500 cổng sạc - trong đó có gần 900 trụ sạc nhanh DC - chính là lời giải cho bài toán hạ tầng tại Việt Nam

Bích Đào