Con số này không đơn thuần là một chỉ số thương mại ấn tượng sau 5 năm mở bán kể từ tháng 7/2021, mà còn là một "bảo chứng vàng" cho chất lượng cơ khí, độ an toàn cùng đẳng cấp công nghệ vượt trội của Monjaro.

Yếu tố cốt lõi giúp Monjaro chinh phục thành công 1 triệu khách hàng trên khắp thế giới đầu tiên chính là nền tảng kỹ thuật chuẩn châu Âu. Mẫu SUV này được xây dựng trên kiến trúc khung gầm CMA nổi tiếng. Nền tảng CMA được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ Ô tô Trung Quốc - Châu Âu (CEVT), nơi hội tụ đội ngũ kỹ sư tinh hoa của Geely và Volvo.

Monjaro được tích hợp nền tảng CMA nổi tiếng toàn cầu

Với hơn 2.000 kỹ sư đến từ 25 quốc gia và khoản đầu tư 12 tỷ nhân dân tệ, CMA đã ra đời sau 5 năm nghiên cứu và phát triển. Đây là nền tảng mô-đun cơ bản đầu tiên đáp ứng 5 giá trị cốt lõi: An toàn, Sức khỏe, Trí tuệ, Hiệu suất và Tiết kiệm năng lượng.

Khả năng bảo vệ hành khách của Monjaro đạt chứng nhận an toàn 5 sao C-NCAP với cấu trúc thân xe dạng lồng chế tạo từ 79% thép chịu lực cao, kết hợp cùng dầm cản trước bằng hợp kim nhôm series 7 nhẹ nhưng vững chắc. Sự kết hợp hoàn hảo giữa độ bền cơ khí Thụy Điển và dây chuyền sản xuất tự động hóa hàng đầu đã giúp chiếc xe vượt qua những đợt kiểm chứng khắt khe nhất tại nhiều quốc gia.

Bên cạnh cấu trúc khung gầm hàng đầu, sức mạnh vận hành của Monjaro là yếu tố tiếp theo khiến các đối thủ cùng phân khúc phải dè chừng. Dưới nắp ca-pô, Monjaro được trang bị động cơ 2.0L Turbo 4 xi-lanh, khả năng tăng tốc của Monjaro ấn tượng với thời gian tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong 7,7 giây, mang đến trải nghiệm lái mạnh mẽ, phù hợp với những ai yêu thích cảm giác thể thao và vận hành linh hoạt.

Khoang lái sang trọng của Monjaro

Không dừng lại ở cảm giác lái mạnh mẽ, so với nhiều đối thủ trong phân khúc, Monjaro khẳng định sự khác biệt với nội thất được hoàn thiện bằng các chất liệu cao cấp như da Nappa, gỗ tự nhiên và kim loại, mang lại cảm giác sang trọng và đẳng cấp châu Âu. Ghế lái điều chỉnh điện 12 hướng kèm tựa lưng chỉnh điện 4 hướng, đáp ứng linh hoạt nhu cầu đa dạng của người dùng. Ghế phụ cũng được hãng chăm chút rất cẩn thận.

Ca sĩ Lân Nhã là một trong những khách hàng sớm nhất quyết định lựa chọn Geely Monjaro

Chỉ với một nút bấm, trên Monjaro hành khách phía sau có thể chủ động điều chỉnh vị trí ghế phụ và lưng ghế để ghế phụ phía trước và hàng ghế sau có thể ngả phẳng, tối ưu không gian duỗi chân, nâng tầm trải nghiệm ghế ngồi hạng thương gia.

Trong khi các đối thủ cùng tầm giá thường phải lược bỏ công nghệ để tối ưu lợi nhuận, Monjaro lại mang đến tất cả những giá trị đẳng cấp cao, từ chia sẻ nền tảng công nghệ CMA với Volvo, động cơ tăng áp mạnh mẽ đến hệ thống hỗ trợ lái thông minh ADAS cấp độ L2 tiêu chuẩn.

Với những ưu thế vượt trội, Monjaro đã từng gặt hái nhiều thành công tại các thị trường Trung Đông, châu Âu và Nam Mỹ, được bình chọn là “Xe của năm 2024” tại Nga. Khi đến với thị trường Việt, mẫu Flagship này đã nhanh chóng tạo một “cơn địa chấn” vào phân khúc SUV cỡ D.

Ra mắt thị trường Việt Nam từ giữa năm 2025 dưới sự hợp tác chiến lược cùng nhà phân phối Tasco Auto, Monjaro xuất hiện vào đúng thời điểm người tiêu dùng trong nước đang tìm kiếm những giá trị trải nghiệm thực tế thay vì niềm tin thương hiệu thuần túy.

Geely Monjaro là mẫu SUV gầm cao cỡ D ra mắt tại Việt Nam vào tháng 7/2025. Với hai lựa chọn động cơ xăng, giá từ 1,099-1,199 tỷ đồng, Monjaro đã tạo ra một đòn "tập kích" trực tiếp vào phân khúc SUV cỡ D.

Mức giá thực tế của mẫu Flagship này trong tháng 8/2026 được đưa về chỉ từ 999 triệu đồng nhờ các chính sách ưu đãi đặc biệt.

Tại thị trường Việt Nam, Geely Monjaro là một lựa chọn đầy sức hút trong phân khúc nhờ sự kết hợp giữa động cơ tăng áp được phát triển từ công nghệ của Volvo, hệ dẫn động 4WD cùng hàm lượng công nghệ phong phú trong tầm giá khoảng 1 tỷ đồng.

Với “bảo chứng vàng” được chứng minh ở nhiều quốc gia và dấu ấn 1 triệu xe nhưng để xóa bỏ định kiến về xe Trung Quốc thì câu chuyện còn ở sự lo ngại về hệ thống đại lý, khả năng bảo hành và giá trị bán lại. Để giải quyết bài toán này này, Geely cùng Tasco Auto đã triển khai một chiến lược phát triển hậu mãi và hạ tầng hỗ trợ đặc biệt trên thị trường.

Geely Việt Nam hiện đã hoàn thiện mạng lưới 56 showroom và hơn 80 điểm dịch vụ Carpla Service trải rộng trên toàn quốc. Không chỉ thế, khách hàng sở hữu Monjaro còn được thụ hưởng hệ sinh thái đặc quyền "Trọn an tâm, Trọn gắn kết" với 26 đặc quyền áp dụng trên phạm vi toàn quốc với người dùng xe Geely.

Cột mốc 1 triệu xe bán ra trên toàn cầu mà Geely Monjaro vừa đạt được không chỉ là một con số mang tính biểu tượng, mà chính là bằng chứng xác tín nhất về sự thành công vượt bậc của Monjaro trong việc chinh phục niềm tin người tiêu dùng bằng chất lượng cơ khí và công nghệ đỉnh cao.

Bên cạnh đó, tại Việt Nam, với sự bảo chứng từ thành tựu triệu bản quốc tế cùng tiềm lực hạ tầng sinh thái vững chắc của Tasco Auto, Monjaro đang từng bước “đập tan” những định kiến cũ kỹ về xe Trung Quốc và giá trị vượt tầm giá.

Bích Đào