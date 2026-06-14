Tập đoàn ô tô Trung Quốc BYD được cho là đã từ bỏ kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất tại Anh, bất chấp việc quốc gia này hiện là một trong những thị trường tăng trưởng mạnh nhất của hãng tại châu Âu.

Thông tin trên được đưa ra sau khi bà Stella Li, Phó Chủ tịch điều hành BYD thừa nhận chi phí năng lượng quá cao khiến hoạt động sản xuất quy mô lớn tại Anh không còn khả thi về mặt kinh tế.

Phát biểu với tờ The Independent bên lề sự kiện ra mắt mẫu xe hybrid cắm sạc cỡ nhỏ Dolphin Surf mới đây, bà Stella Li cho biết: "Để sản xuất hàng loạt, Anh cần giảm chi phí điện năng. Ở thời điểm hiện tại, giá điện quá đắt."

Quyết định của BYD được xem là một đòn giáng vào tham vọng trở thành trung tâm sản xuất xe điện của Anh, trong bối cảnh quốc gia này đang nỗ lực thu hút các khoản đầu tư hàng tỷ USD vào ngành công nghiệp ô tô xanh.

Trong khi rút lui khỏi kế hoạch đầu tư sản xuất tại Anh, BYD đang đẩy mạnh hiện diện tại châu Âu thông qua nhà máy ở Hungary. Những chiếc xe đầu tiên dự kiến sẽ xuất xưởng vào cuối năm nay.

Động thái của hãng xe Trung Quốc càng đáng chú ý khi hãng đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ tại thị trường Anh. Trong nửa đầu năm 2026, doanh số của BYD tại nước này tăng 113% so với cùng kỳ năm trước. Hiện hãng đã xây dựng mạng lưới gồm 144 đại lý trên toàn nước Anh.

Dù không xây nhà máy, BYD cho biết vẫn đánh giá cao năng lực kỹ thuật của Anh và tiếp tục duy trì các hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) tại đây.

Không chỉ mở rộng hoạt động bán hàng, BYD còn công bố kế hoạch triển khai 300 trạm sạc siêu nhanh trên khắp Vương quốc Anh. Theo hãng xe Trung Quốc, công nghệ sạc mới có thể bổ sung năng lượng cho xe điện chỉ trong khoảng 5 phút.

BYD lên kế hoạch đến cuối năm nay sẽ có hệ thống trạm sạc nhanh dày đặc với cự ly cách nhau khoảng 50 km trên toàn lãnh thổ Anh, góp phần thúc đẩy quá trình điện hóa phương tiện giao thông.

Đầu tuần qua, Chủ tịch Wang Chuanfu tuyên bố BYD đặt mục tiêu trở thành hãng ô tô lớn nhất thế giới trong vòng 5 năm tới. Sau khi vượt Tesla về doanh số xe điện toàn cầu vào năm ngoái, hãng xe Trung Quốc cho rằng công nghệ pin là lợi thế giúp họ cạnh tranh với các đối thủ quốc tế.

(Theo The Sun)

Bạn có đánh giá gì về nội dung trên? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!